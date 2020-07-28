СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4,2 тыс. человек. Общее число жертв превысило 656,6 тыс., инфицированных - 16,6 млн

По состоянию на утро 28 июля в мире зарегистрировали 16,6 млн инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 202 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 16 650 42 случая инфицирования и 656 621 смерть из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 150 444 (+ 596 за сутки), заболевших - 4 433 410 (+ 61 571 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 443 480 инфицированных (+ 23 579 за сутки) и 87 679 (+ 627 за сутки) летальных случаев

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 482 503 человек (+ 46 484 за сутки), количество смертей - 33 448 (+ 636 за сутки).

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В России 818 120 заболевших (+ 5 635 за сутки) и 13 354 летальных случаев (+ 85 за сутки).

Южная Африка занимает пятое место по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 452 529 человек (+ 7 096 за сутки), количество смертей - 7 067 (+ 298 за сутки).

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.