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Новости Коронавирус и карантин
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"Цунами отходов": в ООН заявили, что пандемия COVID-19 серьезно ударила по экологии

Вследствие пандемии COVID-19 в мире наблюдают ухудшение экологических условий, а в частности существенное засорение окружающей среды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

"Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов COVID-19, включительно с защитными масками для лица, перчатками, бутылками от дезинфекторов для рук и упаковками от еды", - говорится в сообщении.

По словам директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Памелы Кок-Гамильтон, еще до пандемии загрязнения пластиком было "одной из самых больших угроз для нашей планеты", а "внезапный бум" потребления средств защиты против коронавируса "значительно ухудшило ситуацию".

К примеру, говорят в ООН, потребность в соблюдении социальной дистанции привела к "огромному количеству пластиковых отходов", поскольку люди по всему миру каждый день заказывали доставку еды.

Так, только в Сингапуре, где проживают 5,7 млн человек, в течение восьми недель карантина на свалки попали 1 470 дополнительных тонн пластиковых отходов, в частности одноразовых упаковок от продуктов.

Отмечается, что примерно 75 % "коронавирусного пластика", вероятнее всего, станет отходами, который "будет забивать свалки и будет плавать в морях".

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В то же время, добавили в ООН, из-за карантинных мероприятий, введенных во многих странах для борьбы с распространением пандемии COVID-19, выбросы парниковых газов в мире сократились на 5%.

Отмечается, что мировые продажи одноразовых масок взлетели с примерно 800 млн долларов в 2019 году до 166 млрд долларов в 2020-ом.

Ранее сообщалось, что европейские ученые создали многоразовую тканевую маску и пропитали ее специальным раствором, который уничтожает COVID-19.

загрязнение (256) карантин (16729) ООН (4189) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Тільки не ми. У нас одну маску носять від початку епідемії.
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28.07.2020 08:18 Ответить
+5
уже месяц таскаю в кармане...как пионерский галстук в школу...
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28.07.2020 08:21 Ответить
+4
Масками всьо застали? Бедные кашалоты, то бутылки были в желудках, но там хоть было пивко иногда, а маски это уже край 👿👿👿
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28.07.2020 08:15 Ответить
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Масками всьо застали? Бедные кашалоты, то бутылки были в желудках, но там хоть было пивко иногда, а маски это уже край 👿👿👿
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28.07.2020 08:15 Ответить
Засрали*
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28.07.2020 08:15 Ответить
ковидное маскозасирательство
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28.07.2020 08:19 Ответить
Тільки не ми. У нас одну маску носять від початку епідемії.
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28.07.2020 08:18 Ответить
уже месяц таскаю в кармане...как пионерский галстук в школу...
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28.07.2020 08:21 Ответить
у мну в машине аж две. с начала эпидемии. бо в АТБ, Амстор, парикмахерскую и т.д. без намордника не пущають.
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28.07.2020 08:25 Ответить
ну а как же природа настолько очистилась? что с мемасиком делать?
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28.07.2020 08:57 Ответить
Людство зайве на цій планеті, воно постійно в конфлікті з природою і знищує її. Якщо подивитися на людини притомними очима - то це такий організм, який не пристосований для життя на Землі - ні шерсті, ні нормальних зубів, ні прудких кінцівок - такий собі сніданок для хижака. Крім того цей вид має невиправну звичку знищувати собі подібних, за те що вони якось не так видають звуки, мають інший колір шкіри, тощо. Думаю право на існування людина майже вичерпала на третій від Сонця планеті.
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28.07.2020 09:24 Ответить
Ви б ще "натякнули", що маскою тільки хвилину можна користатися, а потім тільки викидать...
Уйопки ВОЗівськи, це ваша ж "заслуга"
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28.07.2020 09:52 Ответить
А як же ж памперси, засоби жіночої гігієни?
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28.07.2020 12:21 Ответить
 
 