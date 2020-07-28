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За сутки на Львовщине выявили 147 новых случаев COVID-19, всего 9 099 инфицированных и 245 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 147 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 9099 человек, 245 человек умерли, 2118 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 742 ПЦР-тестов, из них 147 - положительные. Среди них львовян - 74.
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.
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