Изменение политики ЕС в отношении РФ возможно только после прекращения ее агрессии против Украины, - Кулеба
Оснований для изменения политики ЕС в отношении России нет, пока РФ не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.
По данным ведомства, стороны обсудили позицию ЕС в поддержку Украины и сохранения санкций против России за ее агрессию против нашего государства.
"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил глава МИД Украины.
Польский министр заверил украинского коллегу, что полностью разделяет такой подход украинской стороны.
Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко ранее заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT.
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Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukraini-volodimir-zelenskii-proviv-telefonnu-rozmo-62433
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