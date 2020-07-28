Изменение политики ЕС в отношении РФ возможно только после прекращения ее агрессии против Украины, - Кулеба

Оснований для изменения политики ЕС в отношении России нет, пока РФ не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.

По данным ведомства, стороны обсудили позицию ЕС в поддержку Украины и сохранения санкций против России за ее агрессию против нашего государства.

"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления, - замглавы МИД Джапарова

Польский министр заверил украинского коллегу, что полностью разделяет такой подход украинской стороны.

Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко ранее заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT.