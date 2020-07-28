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Новости Санкции против России
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Изменение политики ЕС в отношении РФ возможно только после прекращения ее агрессии против Украины, - Кулеба

Изменение политики ЕС в отношении РФ возможно только после прекращения ее агрессии против Украины, - Кулеба

Оснований для изменения политики ЕС в отношении России нет, пока РФ не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича.

По данным ведомства, стороны обсудили позицию ЕС в поддержку Украины и сохранения санкций против России за ее агрессию против нашего государства.

"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила свою агрессивную политику в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления, - замглавы МИД Джапарова

Польский министр заверил украинского коллегу, что полностью разделяет такой подход украинской стороны.

Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко ранее заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT.

санкции (11445) Евросоюз (17265) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Краще б ти гнида мовчала і недавала ніяких коментарів. Все все робите,щоб знищити Україну як державу.
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28.07.2020 08:48 Ответить
+2
Кулеба вирішує за ЄС?
Кремляді купилиб усе ЄС, якби не нагляд дядька Сема і його чудотворні санкції.
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28.07.2020 08:50 Ответить
+2
А як бути з цим ? Не зрада, скажете ?
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukraini-volodimir-zelenskii-proviv-telefonnu-rozmo-62433
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28.07.2020 08:55 Ответить
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Краще б ти гнида мовчала і недавала ніяких коментарів. Все все робите,щоб знищити Україну як державу.
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28.07.2020 08:48 Ответить
а что делает прислуга-урод зелекаломойша?- исполняет все желания путлера и его пехотинца
Кулеба пустобрёх
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28.07.2020 09:15 Ответить
Тобто, ніколи.
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28.07.2020 08:49 Ответить
Кулеба вирішує за ЄС?
Кремляді купилиб усе ЄС, якби не нагляд дядька Сема і його чудотворні санкції.
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28.07.2020 08:50 Ответить
Вже купили.
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28.07.2020 08:52 Ответить
Іноді краще мовчати ніж говорити.
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28.07.2020 09:14 Ответить
А як бути з цим ? Не зрада, скажете ?
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним

Стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-ukraini-volodimir-zelenskii-proviv-telefonnu-rozmo-62433
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28.07.2020 08:55 Ответить
ЗЕперемога переможнайа.
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28.07.2020 09:00 Ответить
тут твитят такое, турки ( армия) в Азербайджан вошли..
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28.07.2020 08:55 Ответить
Нові і нові експерди....

Зміна політики ЄС щодо РФ можлива лише після припинення її агресії проти України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3672
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28.07.2020 08:55 Ответить
Українці їм дозволяють, ось і вчать.
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28.07.2020 09:02 Ответить
Балабольство. Тебе ніхто не примушує дивитися ці канали. А якщо вони щось порушують, то можна звернутися до суду. Це не дорого. А взагалі ця проблема це спадок Порошенко. Проблема називається офшорна суть українського бізнесу.
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28.07.2020 09:18 Ответить
Т.е. ни-ког-да!
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28.07.2020 09:00 Ответить
Изменение политики ЕС...... Кулеба/Не надо выдавать себя за главного в ЕС.Не надо
легализовывать российские паспорта террористов ДНР: Кулеба про двойное гражданство: Нужно найти сбалансированное решение для украинцев за рубежом
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28.07.2020 09:06 Ответить
**************** , мля..
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28.07.2020 09:15 Ответить
Только МЗС и отдувается. А Зе - ***** своей жизнью живет. Не удивлюсь если завтра нам скажут что раз с РФ договариваться не получается то будем договариваться с ДНР-ЛНР - ведь главное это мир.
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28.07.2020 09:18 Ответить
Таки да, бо ЗЕбарани вимагають миру і нові ворота.
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28.07.2020 09:38 Ответить
политика ЕС- это политика ЕС.а как изменилась политика "зе слуг" к рашисту-оккупанту и как изменилась политика ЕС к "зеленой Украине" ,от изменений ее политики к мацковскому оккупанту ???
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28.07.2020 11:11 Ответить
 
 