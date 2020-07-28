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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировали 919 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 66 575 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 919 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 66 575 человек, выздоровевших – 36 744, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 629 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 202 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (110) и во Львовской области (147).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4,2 тыс. человек. Общее число жертв превысило 656,6 тыс., инфицированных - 16,6 млн

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 919 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 66 575 инфицированных 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нічо так цифра. Продовжуйте далі.
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28.07.2020 08:58 Ответить
Степанову больше делать нех, чем читать по бумажке. Сколько стоит полтора часа министра здравохранения. Пусть по больничкам катается, нарады проводит. Как долбаё.. носите маски столько тестов. На экране покажите текстом и пусть прессуха на вопросы отвечает. противно его видеть и слышать. Не ведущий он, выглядит и говорит как чмо
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28.07.2020 09:01 Ответить
Чмо не чмо ,а деньгу гребёт лопатой .Мы ещё услышим его имя как одного их толстосумов.Вон и ляшко накосил на мэрство Киева.А продлят карантин ,так степанов и на преза накосит .Всё это заказанный театр на ограбление бюджета -значит-нас.
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28.07.2020 09:30 Ответить
а как так что умирает в 70 раз меньше чем инфицировалось? остальные - выздоравливают? но что-то я не вижу шоп сюда за опытом ехали немцы, иудеи и прочие трамповцы. х.з. короче как это так
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28.07.2020 09:02 Ответить
Кто-то еще процент смертей среди врачей и остальных для сравнения приводил, врачи живучей оказались.
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28.07.2020 09:29 Ответить
Журналістка:
- ...80% добровольців в групі з високою дозою мали СИСТЕМНІ побічні реакції. Чи безпечна ця вакцина?
Найбільший світовий інвестор у вакцинну галузь і за сумісництвом "філантроп" Біл Гейц:
- бла-бла-бла
Журналістка:
- Ви знаєте дані краще за мене.. Але ж, Білл, практично кожен з високою дозою мав побічну реакцію!
Гейц:
- Так, але ДЕЯКІ З НИХ НЕ ТАКІ ВЖЕ Й ДРАМАТИЧНІ ЧИ СУПЕР-БОЛЮЧІ..

Респект ведучій Norah O'Donnell.

Колись на цьому ж каналі CBS працювала не менш смілива журналістка Sharyl Attkison.

Саме вона свого часу зробила публічною історію 20-мільйонної компенсації, що її Вакцинний суд США на умовах конфіденційності присудив відомому неврологу Jon Pollig, чия донька Hannah Polling в результаті вакцини КПК отримала аутизм.

Зараз вона там вже не працює.
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28.07.2020 12:33 Ответить
https://www.rupor.info/news/160092/vspyshka-afrikanskoy-chumy-sviney-na-kievshchine-unichtozheno-pochti-4-tysyachi-zhivotnyh Вспышка африканской чумы свиней: на Киевщине уничтожено почти 4 тысячи животных
Как африканская чума в Киев попала? Киевские свиньи по турпутёвке в Африку летали?
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28.07.2020 10:42 Ответить
Надо было на бизнес наехать найдут и не такую чуму)
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28.07.2020 12:16 Ответить
Сообщение прошло, что в Испании населению намордники велено носить, пока с макароновирусом не будет покончено полностью.
Эх, жаль, что только намордники велено носить этим холопам, а не и резиновые перчатки в добавок!
Вероятно, еще не наладил дедушка Джейкоб Ротшильд производство перчаток, чтобы весь мир ими снабжать.
Понять дедушку Ротшильда можно, судя по горестной статье в Зи Гардиан, оплакивающий погибель Сулеймани, дисрапшин в траффике опиума из Ирана нанес доходам дедушки такой урон, что одними масками не компенсировать.

Так что носите намордники до скончания веков, холопы испанские, это вам приветка от сефардов.
Как, холопье, вы утверждаете, что вот именно вы не убивали евреев в Испании в средние века?
А вы это дедушке Ротшильду объясните.
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29.07.2020 06:34 Ответить
 
 