За сутки в Украине зафиксировали 919 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 66 575 инфицированных. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 919 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 66 575 человек, выздоровевших – 36 744, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 629 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 202 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (110) и во Львовской области (147).

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.