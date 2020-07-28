За сутки в Украине зафиксировали 919 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 66 575 инфицированных. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 28 июля в Украине лабораторно подтверждены 919 новых случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 66 575 человек, выздоровевших – 36 744, умерли с начала пандемии от COVID-19 1 629 человек.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 28 202 человека.
Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (110) и во Львовской области (147).
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.
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- ...80% добровольців в групі з високою дозою мали СИСТЕМНІ побічні реакції. Чи безпечна ця вакцина?
Найбільший світовий інвестор у вакцинну галузь і за сумісництвом "філантроп" Біл Гейц:
- бла-бла-бла
Журналістка:
- Ви знаєте дані краще за мене.. Але ж, Білл, практично кожен з високою дозою мав побічну реакцію!
Гейц:
- Так, але ДЕЯКІ З НИХ НЕ ТАКІ ВЖЕ Й ДРАМАТИЧНІ ЧИ СУПЕР-БОЛЮЧІ..
Респект ведучій Norah O'Donnell.
Колись на цьому ж каналі CBS працювала не менш смілива журналістка Sharyl Attkison.
Саме вона свого часу зробила публічною історію 20-мільйонної компенсації, що її Вакцинний суд США на умовах конфіденційності присудив відомому неврологу Jon Pollig, чия донька Hannah Polling в результаті вакцини КПК отримала аутизм.
Зараз вона там вже не працює.
Как африканская чума в Киев попала? Киевские свиньи по турпутёвке в Африку летали?
Эх, жаль, что только намордники велено носить этим холопам, а не и резиновые перчатки в добавок!
Вероятно, еще не наладил дедушка Джейкоб Ротшильд производство перчаток, чтобы весь мир ими снабжать.
Понять дедушку Ротшильда можно, судя по горестной статье в Зи Гардиан, оплакивающий погибель Сулеймани, дисрапшин в траффике опиума из Ирана нанес доходам дедушки такой урон, что одними масками не компенсировать.
Так что носите намордники до скончания веков, холопы испанские, это вам приветка от сефардов.
Как, холопье, вы утверждаете, что вот именно вы не убивали евреев в Испании в средние века?
А вы это дедушке Ротшильду объясните.