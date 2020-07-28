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В Офисе Президента работают люди, откровенно лоббирующие интересы русской церкви, - Порошенко

В Офисе Президента работают люди, откровенно лоббирующие интересы русской церкви, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с 1032-й годовщиной Крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Дорогие украинцы! Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о Томосе, которым предоставлена ​​независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется. И это еще не все. На ключевых должностях в Офисе Президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это - несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Власти заблокировали закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода к независимой Православной Церкви Украины. Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными церквями", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более - развернуть назад.

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"После Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь. Но только тот плод, ради которого нужно много потрудиться, является по-настоящему ценным. Выбор Владимира оказался не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в тогдашние политические и культурные процессы континента", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что 1032-я годовщина Крещения это больше, чем религиозный праздник. Поэтому этот день важен для всех украинцев. Независимо от того, кто какую веру исповедует - христианскую, мусульманскую, иудейскую, или какую-то другую. Или вообще кто является атеистом.

"Поэтому поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю крепкой веры в победу нашего государства и процветание украинского народа. Бережем и укрепляем наше единство, нашу духовную свободу и нашу свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим. Слава Украине!", - подытожил пятый президент.

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Автор: 

Порошенко Петр (19617) Крещение Киевской Руси (137) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+40
В Офисе Президента работают люди, откровенно лоббирующие интересы русской церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3788
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28.07.2020 09:21 Ответить
+29
Мова,церква,історія та культура -це наріжні камені націі !!))
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28.07.2020 09:25 Ответить
+29
В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8274
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28.07.2020 09:57 Ответить
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Страница 3 из 3
Лучше под НАТО,но где завод по производству М-16,который Петя торжественно открыл?
Про зеленый офисный планктон даже и разговаривать не хочу,какие там патроны-они автомата в руках не держали.
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28.07.2020 12:53 Ответить
Тратить деньги на то, что потом не будет нужно или на то, чего пока ещё нет? Ты уж определись со зрадой.
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28.07.2020 13:02 Ответить
Это пусть фронтовики лучше меня расскажут,когда им ржавые патроны поставляли или когда у дохлых лапотных бронебойные подбирали свои выбрасывали.
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28.07.2020 13:07 Ответить
https://censor.net/user/467307, так это Порошенко разоружил армию к началу агрессии паРаши?
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28.07.2020 13:14 Ответить
Морально да,нельзя войскам запрещать добивать противника,тем более при выходе из Славянска,и не один мой знакомый фронтовик рассказывал как угрозами запрещали уничтожать бегущих лапотных или проходящие их колонны. Если мой ответ не устраивает дальше дискуссия бессмысленна.
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28.07.2020 13:23 Ответить
https://censor.net/user/467307, я у тебя спросил - Порошенко разоружил армию к 2014 году, а ты ответил как лапотник.
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28.07.2020 13:25 Ответить
Каски покупал,аптечки покупал,сухпайки а патроны это криминал.
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28.07.2020 12:54 Ответить
"один Господь, одна вера, одно крещение"
(Еф.4:5)
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28.07.2020 11:13 Ответить
Багато релігійних організацій, багато іхніх начальників, частина з них робить капості і має відповідати за цe.
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28.07.2020 11:55 Ответить
https://censor.net/user/415449, расскажи тогда - почему Иван Грозный, в своё время, был на иконах кремлёвской ПЦ?
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28.07.2020 12:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1TU-5G3VSwVzUxUVZldCRBsjrgfeKei_WnT6MzAPSrimhqoiH3bMKGtz0
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28.07.2020 11:58 Ответить
Это не тот Казанский, который в кремлёвских играх помогал придать субъектность оркам?
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28.07.2020 12:22 Ответить
це йому передав його друг медведчук, який був 5 років у Мінську від мародера?
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28.07.2020 12:49 Ответить
зебіл безсмістовний, щойнозаряджений не цензорі, який в тебе логін був до бану?
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28.07.2020 13:02 Ответить
На ботов не реагируйте,у они стучат прямо администратору,с их ботофермы цензоровской еще никого и никогда не забанили,даже за самый помойный мат.
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28.07.2020 13:09 Ответить
Не завидуй, зебиленыш))
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28.07.2020 14:10 Ответить
И Зелю с твоим Петей когда нибудь посадят а ботоферму вашу отправят в рудники..
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28.07.2020 14:12 Ответить
В твоих кацапских влажных снах, клянусь зельцманом оманским
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28.07.2020 14:17 Ответить
А кто теперь оманскому, мешает убрать медведчука? )
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28.07.2020 13:57 Ответить
Агент російських спецслужб Порошенко(Лоліта) - завжди на захисті"українських інтересів".
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28.07.2020 14:41 Ответить
В Офісі Президента працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1991
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28.07.2020 18:18 Ответить
Та в Україні завжди з часів незалежності дуже толерантно відносились до будь яких вірувань громадян . І в цьому питанні не треба робити акценти . Кожен вільний громадянин вільний в своєму віросповіданні . Насаджувати щось одне , або пріорітетне над іншими , - це вже не є свобода .
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28.07.2020 19:55 Ответить
"з десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского" , всё, можно подшивать к истории болезни.
там в Туреччине хорошая психиатрия?
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29.07.2020 01:08 Ответить
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