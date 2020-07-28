В Офисе Президента работают люди, откровенно лоббирующие интересы русской церкви, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поздравил украинцев с 1032-й годовщиной Крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Дорогие украинцы! Из десятков политически мотивированных дел, возбужденных против меня по приказу Зеленского, есть одно, которым я особенно горжусь. Это дело о Томосе, которым предоставлена ​​независимость Православной Церкви Украины. Невероятно, но факт: такое дело тоже расследуется. И это еще не все. На ключевых должностях в Офисе Президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине. Это - несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Власти заблокировали закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода к независимой Православной Церкви Украины. Но никто не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными церквями", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, ПЦУ растет и ширится. Она укрепляет свой авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более - развернуть назад.

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"После Крещения понадобилось более тысячи лет, чтобы получить собственную независимую церковь. Но только тот плод, ради которого нужно много потрудиться, является по-настоящему ценным. Выбор Владимира оказался не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в тогдашние политические и культурные процессы континента", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что 1032-я годовщина Крещения это больше, чем религиозный праздник. Поэтому этот день важен для всех украинцев. Независимо от того, кто какую веру исповедует - христианскую, мусульманскую, иудейскую, или какую-то другую. Или вообще кто является атеистом.

"Поэтому поздравляю каждого украинца в Украине и за ее пределами с Днем Крещения Руси-Украины и желаю крепкой веры в победу нашего государства и процветание украинского народа. Бережем и укрепляем наше единство, нашу духовную свободу и нашу свободную независимую европейскую Украину, заложенную Владимиром Великим. Слава Украине!", - подытожил пятый президент.

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