Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаляют наш народ в борьбе за Украину

В Украине сегодня отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом говорится в поздравлении Офиса президента в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаляют наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в тексте.

В ОП также подчеркнули, что "принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры".

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В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Крещение Киевской Руси-Украины "задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед".

Премьер пожелал, чтобы духовная мощь наполняла всех украинцев верой в мирную и непобедимую Украину.