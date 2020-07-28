РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости
4 318 137

Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаляют наш народ в борьбе за Украину

Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаляют наш народ в борьбе за Украину

В Украине сегодня отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом говорится в поздравлении Офиса президента в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаляют наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в тексте.

В ОП также подчеркнули, что "принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры".

Читайте также: Епифаний: Крестного хода в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси не будет

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Крещение Киевской Руси-Украины "задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед".

Премьер пожелал, чтобы духовная мощь наполняла всех украинцев верой в мирную и непобедимую Украину.

Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаляют наш народ в борьбе за Украину 01

Зеленский Владимир (20835) поздравление (1062) праздник (1691) Крещение Киевской Руси (137) Шмыгаль Денис (2723)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаливают наш народ в борьбе за Украину - Цензор.НЕТ 5578
показать весь комментарий
28.07.2020 09:45 Ответить
+30
Лицемеры
показать весь комментарий
28.07.2020 09:43 Ответить
+30
шобла українофобів привітала українців..
показать весь комментарий
28.07.2020 09:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223461.html HELGI`s NEWs

1 - "Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому.
Вчера возле ОП состоялся митинг против капитуляции. Ох, как же с самого утра полыхало по этому поводу у ватно-анонимных ТГ-каналов, взрывалось сероводородом у промосковских интернет-ресурсов, едким дымом выползало из всех щелей зелёного мироздания. Легенды и былины о "злых и плохо одетых людях, за 300 грн вышедших по указке Порошенко" со свистом летали по информпростанству, оставляя после себя следы лёгкой деменции и латентной шизофрении.
А что тут началось, когда запустили инфу, что Порошенко улетел в Турцию! Лещенки, чаплыги и прочие легитимные забились в информационно-эпилептическом трансе: Порох бросил, укатил, убежал, вылетел, уже летит, уже приземлился, вышел с трапа, посмотрел на стюардессу, повернул голову вправо, поправил карман...
Вы давно слышали что-то о величайшем бубочке, самке богомола, боевом идарасе, снулом полковнике, унылом бойке?
Повсюду только Порошенко - он везде!)
Вот и ответ на вопрос, кого больше всего боится этот серпентарий, и кто фактически управляет страной. Угу, плывут пароходы - привет Пороху! Пролетают летчики - привет Пороху! А пройдут зелёные - перекрестятся...
Возвращаясь к началу и серьёзно. Светлая память погибшему. Соболезнования Отцу.
Страшный конец российским оккупантам и зелёным коллаборантам.
Правильно, что боятся. Бойтесь...

2 - Социологи утверждают, что доверие к Зеленскому дольше преобладало над недоверием избирателей, чем было у его предшественников.
Тю... Столько лет работать в индустрии развлечений и показывать движ, ничего при этом не делая - особое искусство лицедея. Сказал Игорь Валерьевич "надо" - пошёл в президенты, сказал "террорист" выступить по телеку - выступил, сказал кадыров позвонить путлеру - позвонил... Слушать всех, кроме своего народа - особое искусство, но тот "народ", который продолжает доверять этой дешёвой голограмме, такое заслужил.
Одно радует: согласно этому же опросу, до 70% населения дошло, наконец, что "страна движется в неправильном направлении". Это они так стыдливо называют ̶ж̶о̶п̶у̶ пропасть.

3 - Захват в заложники полицейских: пятые сутки на Полтавщине ищут злодея.
Вот и вся цена аваковской полиции по гамбургскому счёту. При этом Рюкзакович так лезет из штанов, что снял с других мест (в том числе с передовой) и задействовал сотни людей, самолёты, вертолёты, собак, тепловизоры, квадрокоптеры... А на выходе - пшик.
Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы... Ему было не до работы. ©

4 - За сутки "тишины" было уже ТРИ нарушения перемирия, но в ОПУ заявили, что это "не щитается".
Угу... Сначала нужно прекратить стрелять. Потом прекратить об этом сообщать, говорить и помнить. Потом, как в России, тайно хоронить. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. И кричать при этом про "партию войны", которая почему-то мешает спокойно воплощать указанные планы.
Эх, не дожил Оруэлл до эпохи Зе - создал бы новый шедевр.
Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно. ©
показать весь комментарий
28.07.2020 10:38 Ответить
5 - В Кремле заявили, что "достигли военного превосходства над США".
В дурке опять День открытых дверей. Поясню на пальцах.
Имеющиеся у США ракеты имеют дальность стрельбы до 2400 км. Точность попадания составляет 5-7 метров. На надводном флоте могут разместить до 4 тыс таких ракет, и еще на подлодках около 1100. Также в рамках первого удара может быть задействовано до 3000 самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 км от границы. Данные силы способны одним ударом парализовать около тысячи важных объектов РФ. На это понадобится всего ОДИН ЧАС. Достигли они...

6 - Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко назвала Крым "юридически украинским, а фактически - российским".
Нельзя быть немножко беременной. Нельзя жить в парадигме "и вашим и нашим". Нельзя отрицать основные устои международного права в угоду сиюминутной выгоде. Юридически, Тихановская - оппонент Луке, а фактически - завтра на поклон к Путину. Знаем, плавали...

7 - МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ, вывешенных на зданиях их посольств.
Ага... Сначала они флаги вывесют, а потом придут солдаты НАТО, все они огромные геи, и православных людей начнут в свою гейскую веру обращать... Как страшно жить русскому человеку! И не понять ему, что не иностранных геев нужно бояться, а своих *********...
Россияне живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что на*бут,
но не зная, когда и как.

9 - Наступил ещё один день. Спокойно делайте своё, не уделяя должного внимания нытикам (после Зеленского всё-равно мертветчук или шмарий придут) и хейтерам (всё хреново, и хорош тут мозги забивать диванным оптимизмом). Как говаривала Железная Леди: "Никогда не слушайте колкостей в свой адрес, ибо, даже если бы вы умели ходить по воде, кто-нибудь обязательно скажет: смотрите, он даже не умеет плавать!"
Шануймося - будемо жити, та слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223461.html Helgi Sharp
показать весь комментарий
28.07.2020 10:39 Ответить
"6 - Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко назвала Крым "юридически украинским, а фактически - российским".
Нельзя быть немножко беременной. Нельзя жить в парадигме "и вашим и нашим". Нельзя отрицать основные устои международного права в угоду сиюминутной выгоде"

Так она и не отрицает нормы международного ПРАВА. Ведь сказала, что ЮРИДИЧЕСКИ - то есть - с точки зрения именно международного права - Крым - украинский.
Но фактически он контролируется российскими оккупантами - и это тоже правда.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:21 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223214.html З Днем Хрещення Русі-України!

відео - https://youtu.be/dZ4cq54FRfU Вітання Петра Порошенка з 1032-ю річницею Хрещення Руси-України
показать весь комментарий
28.07.2020 10:42 Ответить
Гундяева Кирюха тимашенка успел поздравить?
показать весь комментарий
28.07.2020 10:44 Ответить
Такие как зеля .веру
Ют только в деньги .он очем?
показать весь комментарий
28.07.2020 10:44 Ответить
Гліб Бабіч, який щойно проїхав по всій лінії фронту, від Маріюполя до Попасної:
"...В мене велике питання до людини, яка за трагічними обставинами займає пост верховного головнокомандувача і крісло президента. Поясни мені, що ти будеш робити: я бачу й тут усі бачать, я слухав, що кажуть сотні людей - не простих людей, а тих, хто пройшов усю цю війну, воюють давно, командують давно. Скажи мені: це твоя свідома зрада чи недолугий експеримент, який теж є злочином і нічим не кращий від зради, - коли хлопці в результаті твоїх дурних, недолугих дій, не дай Бог, почнуть гинути, зв'язані по руках і ногах, із закритими очима, що буде?! Отямся, тому що ти будеш відповідати, й ми обіцяємо: будеш відповідати за законом і перед людьми! Головою будеш відповідати, коли ці хлопці, не дай Бог, почнуть гинути. А ти ведеш до того, вже [нерозбірливо] і те, що відбувається зараз, навіть підставою не можна назвати. Тому отямся! Отямтесь там! Тому що ці хлопці - це єдине, що відділяє нас від біди, смерти і росії! І ці хлопці заслуговують того, щоб їх берегти і поважати! А ви з ними поводитесь, як покидьки, самовпевнені покидьки. Або вороги. Пам'ятайте це! Цих пацанів, цю нашу армію, нашу надію, будемо захищати! Нічого у вас не вийде!"
показать весь комментарий
28.07.2020 10:45 Ответить
христианство и церкви - первые союзники в борьбе с коррупцией и за порядок в государстве,
без моральных устоев не будет ни чести у военных, ни суда как такового, ни будущего, ни благословения страны
проклятия прошлых советских лет все еще висят над нами, грехи не исповеданы и не оставлены, а покаяние было частичным
показать весь комментарий
28.07.2020 10:47 Ответить
... Тем более, что к власти пришли беспринципные безбожники.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:47 Ответить
А хто такий "Офіс Зеленського"? Звучить, як жопа зеленського привітала...
показать весь комментарий
28.07.2020 10:59 Ответить
"закаливают" это как? Заполняют калом?
показать весь комментарий
28.07.2020 11:03 Ответить
"бєрут балшой нож і закалівают... 3 раза"
показать весь комментарий
28.07.2020 11:05 Ответить
Маца поздравила православных. Оригинальненько....
показать весь комментарий
28.07.2020 11:06 Ответить
Так православные сами эту мацу туда засунули.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:52 Ответить
Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
28.07.2020 11:09 Ответить
А шо бубАчка поздоровляти не буде? Кадиров, чи віра не дозволяють?
показать весь комментарий
28.07.2020 11:11 Ответить
порноактриса потухни!
показать весь комментарий
28.07.2020 11:17 Ответить
ОПы, подавитесь мацой.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:24 Ответить
Невігласи із ОП!!! Не Київська Русь! Це московський імперський слоган! Русь-Україна!!! Книжки треба читати, а не відосики записувати.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
Ідіть у сраку зі своїми привітаннями, "християни".
показать весь комментарий
28.07.2020 14:59 Ответить
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте
Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . .
показать весь комментарий
28.07.2020 11:35 Ответить
Слава Киевской Руси! Новороссия соси!
показать весь комментарий
28.07.2020 11:43 Ответить
Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаливают наш народ в борьбе за Украину


У ЗЕ ОЧІ ЯК У ТОГО СІРКА - НІБИ НІЧОГО НЕ СТАЛОСЯ І ЦЕ НЕ ПРОТИ НЬОГО ЗІБРАВСЯ НАТОВП БІЛЯ ОП КОЛИ ВІН ПОКИНУВ ВОЯКА УКРАЇНИ КОНАТИ БЕЗ ДОПОМОГИ
показать весь комментарий
28.07.2020 11:52 Ответить
Оговорка по Фрейду? Вообще то правильно ЗАКАЛЯЮТ. ЗаКАЛивают - это немного другое.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:54 Ответить
Він не "єврей"... Він - "маланець". А вони "за копйіку в церкві перднуть, за рубля - висеруться...".
показать весь комментарий
28.07.2020 12:20 Ответить
А яка між ними різниця? Наприклад, "іврєй" Бродський люто ненавидів українців.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:03 Ответить
Скрепы, б№ять!
показать весь комментарий
28.07.2020 12:23 Ответить
він путіну руку жав чи і очко лизва?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:42 Ответить
Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну - Цензор.НЕТ 2309
показать весь комментарий
28.07.2020 12:58 Ответить
Офіс Зеленського привітав українців із Днем хрещення Русі: Християнські цінності гартують наш народ у боротьбі за Україну - Цензор.НЕТ 2725
показать весь комментарий
28.07.2020 12:58 Ответить
-
Продажний кремлівський ... резидент ЗЕбіл - капітулянт він вибачився за те що ще раніше лаючи як пес обізвав Україну повією а Святий Томас - термосом, указуючи на те що клоуну можна триндіть все що йому заманеться. Але це дуже образливо для всіх українців, для нашої рідної України, і для рідної української церкви ПЦУ. Суверенна Україна і Святий Томос, які мають для нас величезне значення, називати їх повією і термосом це просто страшний злочин. А що тепер можна чекати від нього юди: капітуляцію, знищення України як держави? А якщо це у нього не вийде він знову буде верещати як різаний, що як колишній клоун просто невдало пожартував.
показать весь комментарий
28.07.2020 12:59 Ответить
А пан Трофімов інше повідомляв за Онуфрія представника церкви окупанта, яку він поважає і яка немає ніякого відношення до хрещення Русі. Бо Володимир хрестив Русь, а не Московію. А коли пан презЕдент вибачиться за термос?
показать весь комментарий
28.07.2020 13:16 Ответить
щоб т и здох нечисть зеленська
показать весь комментарий
28.07.2020 23:54 Ответить
неканоничненько, нетомосненько.
показать весь комментарий
29.07.2020 00:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 