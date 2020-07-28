Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаляют наш народ в борьбе за Украину
В Украине сегодня отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины.
Об этом говорится в поздравлении Офиса президента в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к обретению независимости. И именно эти ценности закаляют наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в тексте.
В ОП также подчеркнули, что "принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры".
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Крещение Киевской Руси-Украины "задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед".
Премьер пожелал, чтобы духовная мощь наполняла всех украинцев верой в мирную и непобедимую Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 - "Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому.
Вчера возле ОП состоялся митинг против капитуляции. Ох, как же с самого утра полыхало по этому поводу у ватно-анонимных ТГ-каналов, взрывалось сероводородом у промосковских интернет-ресурсов, едким дымом выползало из всех щелей зелёного мироздания. Легенды и былины о "злых и плохо одетых людях, за 300 грн вышедших по указке Порошенко" со свистом летали по информпростанству, оставляя после себя следы лёгкой деменции и латентной шизофрении.
А что тут началось, когда запустили инфу, что Порошенко улетел в Турцию! Лещенки, чаплыги и прочие легитимные забились в информационно-эпилептическом трансе: Порох бросил, укатил, убежал, вылетел, уже летит, уже приземлился, вышел с трапа, посмотрел на стюардессу, повернул голову вправо, поправил карман...
Вы давно слышали что-то о величайшем бубочке, самке богомола, боевом идарасе, снулом полковнике, унылом бойке?
Повсюду только Порошенко - он везде!)
Вот и ответ на вопрос, кого больше всего боится этот серпентарий, и кто фактически управляет страной. Угу, плывут пароходы - привет Пороху! Пролетают летчики - привет Пороху! А пройдут зелёные - перекрестятся...
Возвращаясь к началу и серьёзно. Светлая память погибшему. Соболезнования Отцу.
Страшный конец российским оккупантам и зелёным коллаборантам.
Правильно, что боятся. Бойтесь...
2 - Социологи утверждают, что доверие к Зеленскому дольше преобладало над недоверием избирателей, чем было у его предшественников.
Тю... Столько лет работать в индустрии развлечений и показывать движ, ничего при этом не делая - особое искусство лицедея. Сказал Игорь Валерьевич "надо" - пошёл в президенты, сказал "террорист" выступить по телеку - выступил, сказал кадыров позвонить путлеру - позвонил... Слушать всех, кроме своего народа - особое искусство, но тот "народ", который продолжает доверять этой дешёвой голограмме, такое заслужил.
Одно радует: согласно этому же опросу, до 70% населения дошло, наконец, что "страна движется в неправильном направлении". Это они так стыдливо называют ̶ж̶о̶п̶у̶ пропасть.
3 - Захват в заложники полицейских: пятые сутки на Полтавщине ищут злодея.
Вот и вся цена аваковской полиции по гамбургскому счёту. При этом Рюкзакович так лезет из штанов, что снял с других мест (в том числе с передовой) и задействовал сотни людей, самолёты, вертолёты, собак, тепловизоры, квадрокоптеры... А на выходе - пшик.
Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы... Ему было не до работы. ©
4 - За сутки "тишины" было уже ТРИ нарушения перемирия, но в ОПУ заявили, что это "не щитается".
Угу... Сначала нужно прекратить стрелять. Потом прекратить об этом сообщать, говорить и помнить. Потом, как в России, тайно хоронить. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. И кричать при этом про "партию войны", которая почему-то мешает спокойно воплощать указанные планы.
Эх, не дожил Оруэлл до эпохи Зе - создал бы новый шедевр.
Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно. ©
В дурке опять День открытых дверей. Поясню на пальцах.
Имеющиеся у США ракеты имеют дальность стрельбы до 2400 км. Точность попадания составляет 5-7 метров. На надводном флоте могут разместить до 4 тыс таких ракет, и еще на подлодках около 1100. Также в рамках первого удара может быть задействовано до 3000 самолетов тактической и палубной авиации, способной наносить удары по объектам на глубину до 600 км от границы. Данные силы способны одним ударом парализовать около тысячи важных объектов РФ. На это понадобится всего ОДИН ЧАС. Достигли они...
6 - Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко назвала Крым "юридически украинским, а фактически - российским".
Нельзя быть немножко беременной. Нельзя жить в парадигме "и вашим и нашим". Нельзя отрицать основные устои международного права в угоду сиюминутной выгоде. Юридически, Тихановская - оппонент Луке, а фактически - завтра на поклон к Путину. Знаем, плавали...
7 - МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ, вывешенных на зданиях их посольств.
Ага... Сначала они флаги вывесют, а потом придут солдаты НАТО, все они огромные геи, и православных людей начнут в свою гейскую веру обращать... Как страшно жить русскому человеку! И не понять ему, что не иностранных геев нужно бояться, а своих *********...
Россияне живут и ждут,
уловляя малейший знак,
понимая, что на*бут,
но не зная, когда и как.
9 - Наступил ещё один день. Спокойно делайте своё, не уделяя должного внимания нытикам (после Зеленского всё-равно мертветчук или шмарий придут) и хейтерам (всё хреново, и хорош тут мозги забивать диванным оптимизмом). Как говаривала Железная Леди: "Никогда не слушайте колкостей в свой адрес, ибо, даже если бы вы умели ходить по воде, кто-нибудь обязательно скажет: смотрите, он даже не умеет плавать!"
Шануймося - будемо жити, та слава Україні!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3223461.html Helgi Sharp
Нельзя быть немножко беременной. Нельзя жить в парадигме "и вашим и нашим". Нельзя отрицать основные устои международного права в угоду сиюминутной выгоде"
Так она и не отрицает нормы международного ПРАВА. Ведь сказала, что ЮРИДИЧЕСКИ - то есть - с точки зрения именно международного права - Крым - украинский.
Но фактически он контролируется российскими оккупантами - и это тоже правда.
відео - https://youtu.be/dZ4cq54FRfU Вітання Петра Порошенка з 1032-ю річницею Хрещення Руси-України
Ют только в деньги .он очем?
"...В мене велике питання до людини, яка за трагічними обставинами займає пост верховного головнокомандувача і крісло президента. Поясни мені, що ти будеш робити: я бачу й тут усі бачать, я слухав, що кажуть сотні людей - не простих людей, а тих, хто пройшов усю цю війну, воюють давно, командують давно. Скажи мені: це твоя свідома зрада чи недолугий експеримент, який теж є злочином і нічим не кращий від зради, - коли хлопці в результаті твоїх дурних, недолугих дій, не дай Бог, почнуть гинути, зв'язані по руках і ногах, із закритими очима, що буде?! Отямся, тому що ти будеш відповідати, й ми обіцяємо: будеш відповідати за законом і перед людьми! Головою будеш відповідати, коли ці хлопці, не дай Бог, почнуть гинути. А ти ведеш до того, вже [нерозбірливо] і те, що відбувається зараз, навіть підставою не можна назвати. Тому отямся! Отямтесь там! Тому що ці хлопці - це єдине, що відділяє нас від біди, смерти і росії! І ці хлопці заслуговують того, щоб їх берегти і поважати! А ви з ними поводитесь, як покидьки, самовпевнені покидьки. Або вороги. Пам'ятайте це! Цих пацанів, цю нашу армію, нашу надію, будемо захищати! Нічого у вас не вийде!"
без моральных устоев не будет ни чести у военных, ни суда как такового, ни будущего, ни благословения страны
проклятия прошлых советских лет все еще висят над нами, грехи не исповеданы и не оставлены, а покаяние было частичным
Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . .
У ЗЕ ОЧІ ЯК У ТОГО СІРКА - НІБИ НІЧОГО НЕ СТАЛОСЯ І ЦЕ НЕ ПРОТИ НЬОГО ЗІБРАВСЯ НАТОВП БІЛЯ ОП КОЛИ ВІН ПОКИНУВ ВОЯКА УКРАЇНИ КОНАТИ БЕЗ ДОПОМОГИ
Продажний кремлівський ... резидент ЗЕбіл - капітулянт він вибачився за те що ще раніше лаючи як пес обізвав Україну повією а Святий Томас - термосом, указуючи на те що клоуну можна триндіть все що йому заманеться. Але це дуже образливо для всіх українців, для нашої рідної України, і для рідної української церкви ПЦУ. Суверенна Україна і Святий Томос, які мають для нас величезне значення, називати їх повією і термосом це просто страшний злочин. А що тепер можна чекати від нього юди: капітуляцію, знищення України як держави? А якщо це у нього не вийде він знову буде верещати як різаний, що як колишній клоун просто невдало пожартував.