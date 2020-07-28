Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зоне, - Степанов

В регионах, находящихся в "красной" и "оранжевой" зоне, будет запрещена работа детских лагерей.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава напомнил, что на предыдущем заседании Кабмин принял новое постановление об установлении карантина на территории страны, который предусматривает деление на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую, красную.

"Относительно детских лагерей - когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей, а регионы, находящиеся в "оранжевой" и "красной" - там, соответственно, запрещены и прием, и работа соответствующих детских лагерей", - объяснил Степанов.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.

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