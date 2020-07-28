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Новости Коронавирус и карантин
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Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зоне, - Степанов

Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в

В регионах, находящихся в "красной" и "оранжевой" зоне, будет запрещена работа детских лагерей.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава напомнил, что на предыдущем заседании Кабмин принял новое постановление об установлении карантина на территории страны, который предусматривает деление на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую, красную.

"Относительно детских лагерей - когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей, а регионы, находящиеся в "оранжевой" и "красной" - там, соответственно, запрещены и прием, и работа соответствующих детских лагерей", - объяснил Степанов.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.

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Зеленая зона:
Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зоне, - Степанов - Цензор.НЕТ 8654

Желтая зона:
Работа детских лагерей будет разрешена только в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зоне, - Степанов - Цензор.НЕТ 6111
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28.07.2020 10:27 Ответить
Карантин зе отменит - корововирус вдруг исчезнет, когда хасиды в Умань попрут фестивалить. Потом снова включат карантин.
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28.07.2020 10:38 Ответить
А Киев в какой зоне?
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28.07.2020 10:42 Ответить
Сейчас попрут деток из красной зоны в зелёную.У нас привыкли выводить среднюю "по палате".
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28.07.2020 10:45 Ответить
Так ніхто ті табори на місяць відкривати не буде !.
Набери персонал ..закупи харчі ..і т.д ..
А відбити ?
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28.07.2020 10:51 Ответить
Смысл этих действий с точки зрения здоровья понятен, наверное, только зебилам: приезжайте из красной - в зеленую и вам за это ничего не будет.
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28.07.2020 10:58 Ответить
Дрессируют сначала зоны для детей а потом и для теть и дядей. И ни каких цифр. Толька цвета.
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28.07.2020 11:07 Ответить
Сегодня эта зона зеленая или желтая...а завтра она станет красная...куда детишек девать??
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28.07.2020 13:01 Ответить
 
 