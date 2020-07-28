Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА
Издание The Economist создало модель возможного результата выборов президента США, согласно которой на данный момент Джо Байден уверенно побеждает Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, модель представлена на сайте издания.
На выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября, победа будет определяться не большинством голосов, а распределением голосов в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.
Согласно модели, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон голосов в коллегии выборщиков за Байдена прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа - 125-290.
Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).
Модель The Economist обновляется ежедневно, она формирует прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А не 92%???
Дедушке Ротшильду витаминок каких бы попить, что ли, совсем 8бнулся дедуля Ротшильд, хозяин журнала Зи ЭкономиЗд.
Садовый не высовывается, а ты чего вылез???
Британия с РФ дружить будет, учи матчасть тут:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
Ты это Джейкобу Ротшильду скажи и его сявке, смотрящему за Москвой Собянину. Им твое мнение жителя Самары очень важно.
https://censor.net/news/3210548/**************************************************************************************
Поскольку "Непосредственное руководство военно-гражданскими администрациями осуществляют их руководители. Они назначаются на должность и освобождаются от должности решением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СНБО Украины ." (Википедия), а Данилов, глава СНБО, уроженец Ворошиловграда, то сдача Украины уже началась.
А если лохторат "бубочки" будет вы*бываться, то им устроят голод:
"Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко"
https://censor.net/news/3210591/gosrezerv_uje_davno_ne_obespechivaet_prodovolstvennuyu_bezopasnost_ukrainy_glava_minekonomrazvitiya
Понял, чудачок?
Следующий президент Украины - Кива.
"Главное, что не Порошенко. Хуже уже не будет"
Пророссийский Президент вам, лохи убогие.
ЗАСЛУЖИЛИ
Я тоже создал модель!
В моей модели, следующим Президентом США будет ЗЕленый!
.
вторая копия Хилири Клинтон .
Не выдержит кандидатских г о н о к .
Дедушко Байден производит впечатление человека больного, деменция у него или что - я ХЗ, я не врач, но лыка он не вяжет, язык у дедуки заплетается.
Британия собирается дружить с РФ, вот и заживем:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
from Biden.
кацапия - мыль попку)
Готовтесь сдавать Новороссию, дедука Ротшильд одобряет, он ищет дружбу с РФ:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
Вот здесь читать этот "плачь Ярославны" о том, как жаль, что американцы вбили Сулеймани и послали в пешее эротическое главу ВОЗа, чернож*пого гоменида:
"Forget Putin, it's meddling by America's evangelical enforcer that should scare us"
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
Да неужто же дедушко Байден в случае победы откажет Ротшильдам содержать их сявок, и крепко дружить с Ираном и Китаем? Да как же он осмелится, да ни в жизнь этого не будет.
Тогда зачем же просить Кремль взять на себя содержание ротшильдовских сявок?
К чему ВДРУГ такая внезапно зародившаяся дружба если, вероятность победы Байдена аж 91%?
Где логика????
Но раз вы, зайчики, так хотите победы дедушки Байдена - да будет так.
У меня есть хрустальный шар и я в нем вижу будущее: дедушко не *бнет по РФ (как вы рассчитываете), он будет занят гражданской войной в США, потому как Рокфеллеры не отдадут страну, которую они создали. Воспользовавшись случаем, РФ получит себе Новороссию (а, может, и побольше отхватя кусок от Украины, как пойдет).
Ну, а Австралия, где я живу и работаю, будет одновременно воевать в Китаем и Индонезией.
С огромным интересом я буду наблюдать за развитием событий, ведь мне, старухе, терять в самом прямом смысле совершенно нечего, у меня нет ни земель украинских латифундистов, ни шахт, ни чего там еще, что традиционно отжимают?
Твое мнение страшно интересно деушке Ротшильду и его сявке, смотрящей за страной твоего обитания - Мишустину.
Как победа Байдена отразится на Украине? Как на России? https://www.youtube.com/watch?v=dl17g-Ph9HY
Программа Байден (факты). Заключительная часть с разборкой полетов. https://www.youtube.com/watch?v=cR0k_6fEVkU
То, в чём ни уха, ни рыла?
Новоявленные бабульки с планшетами...