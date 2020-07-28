Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

Издание The Economist создало модель возможного результата выборов президента США, согласно которой на данный момент Джо Байден уверенно побеждает Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, модель представлена ​​на сайте издания.

На выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября, победа будет определяться не большинством голосов, а распределением голосов в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

Согласно модели, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон голосов в коллегии выборщиков за Байдена прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа - 125-290.

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Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).

Модель The Economist обновляется ежедневно, она формирует прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.