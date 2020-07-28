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Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist. ИНФОГРАФИКА

Издание The Economist создало модель возможного результата выборов президента США, согласно которой на данный момент Джо Байден уверенно побеждает Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, модель представлена ​​на сайте издания.

На выборах президента США, которые запланированы на 3 ноября, победа будет определяться не большинством голосов, а распределением голосов в коллегии выборщиков, количество которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

Согласно модели, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон голосов в коллегии выборщиков за Байдена прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа - 125-290.

Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist 01

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Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20. В пяти штатах исход голосования остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова).

Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist 02

Модель The Economist обновляется ежедневно, она формирует прогноз на основе данных национальных опросов и экономических индикаторов.

Байден Джо (2795) выборы (24759) США (27106) Трамп Дональд (5631)


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Топ комментарии
+27
Зебилушка пусть ещё кгбшных пленок покрутит про байдена. Ему это сочинение на вольную тему в зад и затолкают.
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28.07.2020 10:32 Ответить
+26
я так понимаю, Деркач, Дубинский, Шокин, Венедиктова, Бабиков и Зеленский срочно мигрируют в Расиянские *****..
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28.07.2020 10:35 Ответить
+18
трампуше срочно надо зелупу позвать -сгорел сарай, гори и хата
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28.07.2020 10:29 Ответить
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байден- сын вернётся в украинский бизнес!
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28.07.2020 15:53 Ответить
Трамп достал своей любовью к путлеру. Но, тем не менее, поддержка Украине есть. Но все-таки Трамп обезбашенный какой-то. А его желание вернуть рассею в восьмерку вообще ноу коммент.
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28.07.2020 11:32 Ответить
The Economist lies this time. Biden and the Dems are a much greater danger for Ukraine and the Freedom around the world.
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28.07.2020 12:56 Ответить
Послушайте старого еврея! 519: Как победа Байдена отразится на Украине? Как на России? https://www.youtube.com/watch?v=dl17g-Ph9HY
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28.07.2020 18:05 Ответить
Главное, чтобы следующий Президент США еще глубже рашку на бутылку посадил, и пофиг какая у него фамилия будет
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28.07.2020 11:56 Ответить
Демократы традиционно лояльнее к рашке чем республиканцы.
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28.07.2020 12:52 Ответить
байден 91? что за х@йню вы там курите?
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28.07.2020 12:16 Ответить
Це вірогідність перемоги, а не розподіл голосів.
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28.07.2020 12:43 Ответить
Трамп говорит: спросите у Хиллари .
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28.07.2020 12:28 Ответить
" Вероятность победы Байдена на президентских выборах в США составляет 91%, - The Economist."

А не 92%???
Дедушке Ротшильду витаминок каких бы попить, что ли, совсем 8бнулся дедуля Ротшильд, хозяин журнала Зи ЭкономиЗд.
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28.07.2020 12:54 Ответить
U demov javnaja isterika ot Trampa. Trump - frukt, no demy - gniloj silos.
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28.07.2020 12:59 Ответить
Сидел бы ты, ГРУ-шный агент тихо, как Садовый, тоже ГРУ-шная сявка.
Садовый не высовывается, а ты чего вылез???
Британия с РФ дружить будет, учи матчасть тут:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
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28.07.2020 13:47 Ответить
чем моск выпарил? левацкой ремейнерской русолюбивенькой Гардиан? тут кроме упоротых леваков и ремейнеров, и российских засланев её никто уже и не воспринимает всерьез.
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28.07.2020 17:19 Ответить
>засланцев
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28.07.2020 17:20 Ответить
В самом деле?
Ты это Джейкобу Ротшильду скажи и его сявке, смотрящему за Москвой Собянину. Им твое мнение жителя Самары очень важно.
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29.07.2020 06:18 Ответить
ага, уже передал голубиной почтой, через Нибиру.
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30.07.2020 09:01 Ответить
Да, зайчик, поздеравляю тебя с созданием военно-гражданской администрации в Северодонецке:
https://censor.net/news/3210548/**************************************************************************************

Поскольку "Непосредственное руководство военно-гражданскими администрациями осуществляют их руководители. Они назначаются на должность и освобождаются от должности решением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СНБО Украины ." (Википедия), а Данилов, глава СНБО, уроженец Ворошиловграда, то сдача Украины уже началась.

А если лохторат "бубочки" будет вы*бываться, то им устроят голод:
"Госрезерв уже давно не обеспечивает продовольственную безопасность Украины, - глава Минэкономразвития Петрашко"
https://censor.net/news/3210591/gosrezerv_uje_davno_ne_obespechivaet_prodovolstvennuyu_bezopasnost_ukrainy_glava_minekonomrazvitiya

Понял, чудачок?
Следующий президент Украины - Кива.
"Главное, что не Порошенко. Хуже уже не будет"

Пророссийский Президент вам, лохи убогие.
ЗАСЛУЖИЛИ
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29.07.2020 06:24 Ответить
Издание The Economist создало модель возможного результата выборов

Я тоже создал модель!
В моей модели, следующим Президентом США будет ЗЕленый!
.
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28.07.2020 13:00 Ответить
Кандидат в президенты USA ,Байден -
вторая копия Хилири Клинтон .
Не выдержит кандидатских г о н о к .

Імовірність перемоги Байдена над Трампом на президентських виборах у США становить 91%, - The Economist - Цензор.НЕТ 4897 Імовірність перемоги Байдена над Трампом на президентських виборах у США становить 91%, - The Economist - Цензор.НЕТ 7584
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28.07.2020 13:05 Ответить
Бабуля, слава те Господи, на пенсии.
Дедушко Байден производит впечатление человека больного, деменция у него или что - я ХЗ, я не врач, но лыка он не вяжет, язык у дедуки заплетается.
Британия собирается дружить с РФ, вот и заживем:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
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28.07.2020 13:49 Ответить
God save America
from Biden.
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28.07.2020 13:10 Ответить
Символічно, як зелений, то за трампа.
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28.07.2020 21:40 Ответить
порохососы и барыгофилы - усе за бидона?
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28.07.2020 21:56 Ответить
ось тоді заживемо
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28.07.2020 13:12 Ответить
Это хорошо
кацапия - мыль попку)
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28.07.2020 13:15 Ответить
Нет, зайчик.
Готовтесь сдавать Новороссию, дедука Ротшильд одобряет, он ищет дружбу с РФ:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us
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28.07.2020 13:50 Ответить
Объясните мне следующее, зайчики: почему, если дедушка Джейкоб Ротшильд, хозяин журнальчика Зи ЭкономисЗд, так уверен в победе дедушки Байдена, то устами своей прокладки, политического обозревателя сливного бачка Ротшильдов, газетки Зи Гардиан, дедушка Ротшильд обращается к Кремлю с просьбой взять на свое содержание ротшильдовских присосок?
Вот здесь читать этот "плачь Ярославны" о том, как жаль, что американцы вбили Сулеймани и послали в пешее эротическое главу ВОЗа, чернож*пого гоменида:
"Forget Putin, it's meddling by America's evangelical enforcer that should scare us"
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/26/forget-putin-its-meddling-by-americas-evangelical-enforcer-that-should-scare-us

Да неужто же дедушко Байден в случае победы откажет Ротшильдам содержать их сявок, и крепко дружить с Ираном и Китаем? Да как же он осмелится, да ни в жизнь этого не будет.
Тогда зачем же просить Кремль взять на себя содержание ротшильдовских сявок?
К чему ВДРУГ такая внезапно зародившаяся дружба если, вероятность победы Байдена аж 91%?
Где логика????

Но раз вы, зайчики, так хотите победы дедушки Байдена - да будет так.
У меня есть хрустальный шар и я в нем вижу будущее: дедушко не *бнет по РФ (как вы рассчитываете), он будет занят гражданской войной в США, потому как Рокфеллеры не отдадут страну, которую они создали. Воспользовавшись случаем, РФ получит себе Новороссию (а, может, и побольше отхватя кусок от Украины, как пойдет).
Ну, а Австралия, где я живу и работаю, будет одновременно воевать в Китаем и Индонезией.
С огромным интересом я буду наблюдать за развитием событий, ведь мне, старухе, терять в самом прямом смысле совершенно нечего, у меня нет ни земель украинских латифундистов, ни шахт, ни чего там еще, что традиционно отжимают?
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28.07.2020 13:46 Ответить
вот что случается с мозгом, когда его кормят левацкой ремейнерской русолюбивенькой Гардиан и приправляют подобной же БиБиСи.
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28.07.2020 17:13 Ответить
Ты не согласен с государственной точкой зрения Великобритании, обитатель Армавира?
Твое мнение страшно интересно деушке Ротшильду и его сявке, смотрящей за страной твоего обитания - Мишустину.
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29.07.2020 06:17 Ответить
Деду 77, какие выборы, о вечном думать нужно.
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28.07.2020 15:46 Ответить
Ему в ноябре 78! Это уже как папы римские - одной ногой туды, а всё правят.
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28.07.2020 15:59 Ответить
Уж не знаю, с кем Экономист разговаривал... Я в Лос Анджелесе кого ни спрошу -только с Трампом!!!
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28.07.2020 16:47 Ответить
У вас в ЭлЭй правильные люди живут:

Как победа Байдена отразится на Украине? Как на России? https://www.youtube.com/watch?v=dl17g-Ph9HY

Программа Байден (факты). Заключительная часть с разборкой полетов. https://www.youtube.com/watch?v=cR0k_6fEVkU
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28.07.2020 18:08 Ответить
ЧТО вы обсуждаете?
То, в чём ни уха, ни рыла?
Новоявленные бабульки с планшетами...
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28.07.2020 18:07 Ответить
У Хиллари такие же шансы были выиграть выборы!
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28.07.2020 18:38 Ответить
Трамп - молодчина.
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28.07.2020 23:39 Ответить
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