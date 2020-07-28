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Новости Убийство Гандзюк
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Убийство Гандзюк: Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина

Убийство Гандзюк: Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина

Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателю облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а другому подозреваемому - до 24 августа 2020 года.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Гандзюк: суд продлил арест Мангера до 11 сентября

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Читайте: Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

Автор: 

Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+4
Нарешті передали до суду, цього якраз найбіше вимагали адвокати Мангера. Доказів нуль, справа розвалиться без сумніву, Мангер буде визнаний невинним, як воно і є, але справжій замовник вбивства Гандзюк не буде покараний, бо з самого початку його "відмазували" щосили, знищуючи та фальшуючи "докази", і є величезний сумнів, що тепер взагалі можна в судовому порядку покарати справжнього вбивцю, навіть якщо станеться диво, і знайдеться хоча б один чесний слідчий і один чесний прокурор. А це фантастика.
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28.07.2020 11:19 Ответить
+2
та не посадять, бо ніякий не "упирь", справа тупо зфальшована фСБ(у)шниками під вибори за наказом Свині. Просто тепер за це потрібно відповідати, а фСБ(у)шні хєнєрали цього дуууже не хочуть.
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28.07.2020 11:14 Ответить
+2
З Днем Хрещення Русі-України русинів-укра'нців вітає безликий і не конституційний "офіс президента", справу до суду продаж знову ж таки безликий "офіс генпрокурора". Ні одного прізвища, ні однієї персональної відповідальності.
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28.07.2020 11:23 Ответить
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интересно, примут упыря в суде?
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28.07.2020 10:47 Ответить
та не посадять, бо ніякий не "упирь", справа тупо зфальшована фСБ(у)шниками під вибори за наказом Свині. Просто тепер за це потрібно відповідати, а фСБ(у)шні хєнєрали цього дуууже не хочуть.
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28.07.2020 11:14 Ответить
Нарешті передали до суду, цього якраз найбіше вимагали адвокати Мангера. Доказів нуль, справа розвалиться без сумніву, Мангер буде визнаний невинним, як воно і є, але справжій замовник вбивства Гандзюк не буде покараний, бо з самого початку його "відмазували" щосили, знищуючи та фальшуючи "докази", і є величезний сумнів, що тепер взагалі можна в судовому порядку покарати справжнього вбивцю, навіть якщо станеться диво, і знайдеться хоча б один чесний слідчий і один чесний прокурор. А це фантастика.
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28.07.2020 11:19 Ответить
Швидше за все Україні ще й доведеться за олігархічне ф*СБУ та "суди" відповідати в ЄСПЛ і заплатити Мангеру чималий штраф. Погане для Мангера тільки одне - доведеться довго чекати черги, коли його справа в Стразбузі буде розглянута.
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28.07.2020 12:10 Ответить
через 1 місяць додому! мародер все порішав!
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28.07.2020 12:46 Ответить
Вопрос: они не выйдут случайно на свободу, сразу после суда, по закону гади?
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28.07.2020 11:21 Ответить
З Днем Хрещення Русі-України русинів-укра'нців вітає безликий і не конституційний "офіс президента", справу до суду продаж знову ж таки безликий "офіс генпрокурора". Ні одного прізвища, ні однієї персональної відповідальності.
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28.07.2020 11:23 Ответить
Куда направил ? В суд ? А с каких это пор в Украине появился суд ? Или я что-то пропустил ?
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28.07.2020 11:25 Ответить
Убивство Гандзюк: Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна - Цензор.НЕТ 8411
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28.07.2020 12:13 Ответить
вони всі друзі мародера-зрадника порошенка і вони виконували їх заказ стосовно Каті!
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28.07.2020 12:45 Ответить
Дурний ти! Не знаю, як там з Левіним, а за Мангера ф*СБУ взялось виключно за те, що він був членом партії "Батьківщина" та сказав, що Гандзюк замовив ф*СБУшний генерал Данило Доценко, який кришував порубщиків реліктових сосен на Херсонщині.

"Глава Херсонского облсовета https://lb.ua/file/person/4538_manger_vladislav_nikolaevich.html Владислав Мангер , которого следствие считает заказчиком https://lb.ua/society/2018/11/04/411562_umerla_ekaterina_gandzyuk.html убийства Екатерины Гандзюк , во время судебного заседания обвинил в этом генерала СБУ Даниила Доценко.
"Мне известно, что Екатерина сотрудничала со Службой безопасности Украины и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко. Заявляю, что в личной беседе Даниил Доценко неоднократно сообщал мне о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и нашего лидера Юлии Тимошенко и что он сделает все, чтобы уничтожить "Батькивщину" на территории Херсонской области", - заявил Мангер." https://lb.ua/news/2019/02/13/419679_manger_napadenie_gandzyuk_zakazal.html
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28.07.2020 16:05 Ответить
два петушиных гребня, ****** ска
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28.07.2020 14:38 Ответить
Следствие проведено спустя рукава и этот суд на пользу заказчику убийства Мангеру, т.к. после такого "суда" садить Мангера не за что. Позор такому кривосудию.
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28.07.2020 16:45 Ответить
Всі сліди ведуть до агента російських спецслужб Порошенко (лоліта).
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28.07.2020 16:53 Ответить
Убивство Гандзюк: Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна - Цензор.НЕТ 6568
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28.07.2020 21:44 Ответить
 
 