Убийство Гандзюк: Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина
Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины).
Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателю облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а другому подозреваемому - до 24 августа 2020 года.
Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.
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"Глава Херсонского облсовета https://lb.ua/file/person/4538_manger_vladislav_nikolaevich.html Владислав Мангер , которого следствие считает заказчиком https://lb.ua/society/2018/11/04/411562_umerla_ekaterina_gandzyuk.html убийства Екатерины Гандзюк , во время судебного заседания обвинил в этом генерала СБУ Даниила Доценко.
"Мне известно, что Екатерина сотрудничала со Службой безопасности Украины и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко. Заявляю, что в личной беседе Даниил Доценко неоднократно сообщал мне о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и нашего лидера Юлии Тимошенко и что он сделает все, чтобы уничтожить "Батькивщину" на территории Херсонской области", - заявил Мангер." https://lb.ua/news/2019/02/13/419679_manger_napadenie_gandzyuk_zakazal.html