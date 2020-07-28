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Новости Коронавирус и карантин
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В Германии будут бесплатно тестировать на COVID-19 прибывших из Украины, а также других стран из "красного" списка

В Германии будут бесплатно тестировать на COVID-19 прибывших из Украины, а также других стран из

В Германии всем туристам, которые прибыли из стран "красного" списка , будут проводить обязательный бесплатный тест на коронавирус. В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран. Среди них и Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу .

Как пишет издание The Local, обязательное тестирование для туристов, прибывших из стран "красного" списка, поможет остановить проблему распространения болезни в Германии, убежден министр.

В перечень "стран риска" попали в частности Украина, Беларусь, Россия, Азербайджан, Черногория, США, Армения, Албания, Турция, Казахстан, Египет и другие.

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Новые правила вступят в силу уже со следующей недели. Тестирование будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах.

Напомним, 7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Германия (7066) карантин (16729) тестирование (496) туризм (1543) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Це вся Україна посуне туди щоб зробити тест на халяву.
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28.07.2020 10:41 Ответить
Надо посчитать....
Не дешевле лоукостором мотануться в Германию чем заплатить в наших "бесплатных" лабораториях.
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28.07.2020 10:41 Ответить
Вобще-то тест только для немецких туристов. Кто не хочет делать будет сидеть 14 дней на карантине. Для всех остальных товарищей стоимость теста 200 евро.
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28.07.2020 10:59 Ответить
как-то незаметно мы стали "краснее" Европы, откуда вирус к нам пришел
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28.07.2020 10:45 Ответить
С 95 квартала.
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28.07.2020 11:03 Ответить
С такой организацией защиты населения, как у зеленой пошести, скоро будет проще слетать за границу на тестирование или лечение
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28.07.2020 10:51 Ответить
Сча 73% попрут на халяву...
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28.07.2020 11:02 Ответить
А нельзя нормально написать, кому это будет бесплатно?? Я так понимаю только немцам, которые каким то образом оказались в Украине и решили все таки вернуться в дойчленд, а не остаться в прекрасной Зебильной стране...
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28.07.2020 12:26 Ответить
Они написали сами не понимая инфу
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28.07.2020 20:40 Ответить
 
 