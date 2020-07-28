В Германии будут бесплатно тестировать на COVID-19 прибывших из Украины, а также других стран из "красного" списка

В Германии всем туристам, которые прибыли из стран "красного" списка , будут проводить обязательный бесплатный тест на коронавирус. В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран. Среди них и Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу .

Как пишет издание The Local, обязательное тестирование для туристов, прибывших из стран "красного" списка, поможет остановить проблему распространения болезни в Германии, убежден министр.

В перечень "стран риска" попали в частности Украина, Беларусь, Россия, Азербайджан, Черногория, США, Армения, Албания, Турция, Казахстан, Египет и другие.

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Новые правила вступят в силу уже со следующей недели. Тестирование будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах.

Напомним, 7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.