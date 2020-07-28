За сутки в Киеве зафиксировали 110 случаев COVID-19, один человек умер, всего 7,8 тыс. инфицированных, - Кличко

Количество инфицированных COVID-19 в Киеве достигло 7,8 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7 800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших за минувшие сутки: 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет, 2 девочки - 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.



В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус побороли 2 830 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14. А в Дарницком районе - 12 случаев.

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