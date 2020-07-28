Пытаясь спасти детей, которых на надувных кругах уносило в море, погиб 33-летний полицейский, - МВД

Пытаясь спасти детей, на курорте в Херсонской области погиб полицейский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатской стрелке. 33-летний старший сержант увидел группу подростков, которую на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Не колеблясь он бросился им на помощь, а следом и другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", - сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции области сообщили, что сейчас обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

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Отмечается, что семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради других, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи.

"Светлая память полицейскому", - сказано в сообщении.