РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4585 посетителей онлайн
Новости
15 744 45

Пытаясь спасти детей, которых на надувных кругах уносило в море, погиб 33-летний полицейский, - МВД

Пытаясь спасти детей, которых на надувных кругах уносило в море, погиб 33-летний полицейский, - МВД

Пытаясь спасти детей, на курорте в Херсонской области погиб полицейский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В свои выходные сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Арабатской стрелке. 33-летний старший сержант увидел группу подростков, которую на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Не колеблясь он бросился им на помощь, а следом и другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым", - сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции области сообщили, что сейчас обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июля на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка, - ГСЧС

Отмечается, что семью старшего сержанта, который отдал свою жизнь ради других, руководство полиции охраны не оставит без внимания, поддержки и помощи.

"Светлая память полицейскому", - сказано в сообщении.

Пытаясь спасти детей, которых на надувных кругах уносило в море, погиб 33-летний полицейский, - МВД 01

Нацполиция (16557) смерть (9250) вода (919) Херсонская область (4881)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+30
На жаль, такі новини про поліцейських нікому не цікаві. От якби він скоїв злочин... світла пам'ять загиблому, що до кінця виконував свій обов'язок правоохоронця
показать весь комментарий
28.07.2020 10:57 Ответить
+17
На курорті. А де були рятувальники, якщо вони взагалі там були?
показать весь комментарий
28.07.2020 10:57 Ответить
+13
А як одне з іншим пов'язано? Що, перебування одного адекватного в рядах поліції виключає існування там сотен покідьків і садистів? Чи ми повинні вибачити мусорів-вбивць заради цього одного випадку??
показать весь комментарий
28.07.2020 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На курорті. А де були рятувальники, якщо вони взагалі там були?
показать весь комментарий
28.07.2020 10:57 Ответить
ага. и шо, на Арабатке не было ни одного водного скутера, ни одной лодки-бананотаскалки? иногда таким героям хочется вручить премию Дарвина.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:20 Ответить
Это арбатская стрелка, там такого добра мало. Был там месяц назад, штормило и унесло ребенка, человек поплыл спасать - спас, но потом спасали уже его, пришлось откачивать - откачали...в тот же день на соседнем пляже аналогичная ситуация только уже с трупом.
Там течение бешеное
показать весь комментарий
28.07.2020 12:50 Ответить
В Стрелковом? С детьми нужно отдыхать Генгорке, там намного мельче и течения как такового нет...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:12 Ответить
В стрелковом. Там течения как такового тоже нет (в обычных условиях), но есть т.н. отбойное течение(отбойная волна) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Отбойное течение . И тебя тупо затягивает от берега
показать весь комментарий
29.07.2020 09:16 Ответить
В Стрелковом глубоко, почти сразу, а в Генгорке есть метров 100(4 или 5 перекатов), где детям норм купаться и родителям за ними легко смотреть... Поэтому еще в совковые времена все детские лагеря были в Генгорке и немного в Счастливке.) И ни одного в Стрелковом)
показать весь комментарий
29.07.2020 14:09 Ответить
Чет я как-то не наблюдал на Арабатке спасателей Может они где-то и числятся...
показать весь комментарий
28.07.2020 12:26 Ответить
На жаль, такі новини про поліцейських нікому не цікаві. От якби він скоїв злочин... світла пам'ять загиблому, що до кінця виконував свій обов'язок правоохоронця
показать весь комментарий
28.07.2020 10:57 Ответить
А як одне з іншим пов'язано? Що, перебування одного адекватного в рядах поліції виключає існування там сотен покідьків і садистів? Чи ми повинні вибачити мусорів-вбивць заради цього одного випадку??
показать весь комментарий
28.07.2020 11:05 Ответить
Чтобы вы признали, что там есть нормальные люди, они должны сначала погибнуть
показать весь комментарий
28.07.2020 11:09 Ответить
Теорія вирогідності допускає існування в безлічі покідьків пари нормальних. Але це не дає підстав для збереження сотен тисяч покидьків, які за наші з вами гроші, замість того, щоб нас захищати, нас вбивають
показать весь комментарий
28.07.2020 11:13 Ответить
Людським чином поліціянта не прикрити мафіозі на посаді шефа МВС.
показать весь комментарий
28.07.2020 10:58 Ответить
Вшановуючи Героя, не забуваймо головного: Зєлю і Авакова у відставку. Дострокові.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:01 Ответить
Напиши ещё, что он голосовал за порошенко.
И тебя сразу залайкают.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:17 Ответить
вы ещё подеритесь, горячие радикальные парни.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:26 Ответить
На Арабатке стремные течения и частые утопления.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:00 Ответить
та да. меня удивляют родители, которые ради собственного кайфа (чтобы не брести по колено в воде пол-километра), везут малолетних детей на глубоководные пляжи Арабатки.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:24 Ответить
А там есть глубоководные пляжи?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:25 Ответить
Есть)
показать весь комментарий
28.07.2020 14:21 Ответить
Это ты какие места описываешь, шоб аж по полкилометра?
показать весь комментарий
28.07.2020 12:38 Ответить
В основном все что рядом с Геническом и Сиваш) А так... Генгорка мелко,(перекатов пять в запасе для купания детей), Счастливцево средняя глубина, Стрелковое глубоко и много подводных течений...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:20 Ответить
Это в каком месте в Стрелковом глубоко? Не, если от берега отплыть подальше, то глубоко, но туда еще доплыть надо А так тоже отмель. Не по колено, конечно, но и не глубоко.
Имхо подводные течения больше вдоль берега. На днях штормило немного, да пешком с глубины не выйти - тянет вдоль берега и на глубину под водой. Дык это всегда во время шторма.
В теории могут быть отбойные течения (мелкое море), но я за всю жизнь такого не встречал пока...
показать весь комментарий
29.07.2020 14:09 Ответить
Я имел ввиду относительно Счастливки и Генгорки.) Конечно, что не так как на Ласточке))) А я 25-го в Генгорке купался, волна была приличная, но никуда не тянуло.) Да и вообще я в Генгорке не сталкивался чтобы затягивало) Да и в остальных отбойного тоже не видел) Но говорят что они есть.) Год назад водная полиция, при восточном ветре, умудрилась даже спасти одну даму, которую унесло от берега)))
показать весь комментарий
29.07.2020 14:37 Ответить
*унесло от берега на несколько километров на матрасе)
показать весь комментарий
29.07.2020 14:38 Ответить
Ну так кроме местных, в основном никто и не знает особенностей Арабатки) В итоге с детьми прутся в Счастливку и Стрелковое, вместо Генгорки... Плюс источники там рядом)
показать весь комментарий
28.07.2020 14:27 Ответить
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"
(Иоан.15:13)
показать весь комментарий
28.07.2020 11:01 Ответить
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 9004
показать весь комментарий
28.07.2020 11:07 Ответить
Жаль хорошего человека. Рано от нас ушел...
показать весь комментарий
28.07.2020 11:09 Ответить
все равно он был мусорок
показать весь комментарий
28.07.2020 11:09 Ответить
Дерьма там хватает но есть и хорошие люди.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:13 Ответить
А ты был и есть быдло.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:23 Ответить
Ну, вот как раз этот не был.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:57 Ответить
Ну видимо отдых проходил не с Боржоми и Лимонадом Буратино а с чем - то покрепче и неизвестно уносило там кого-то или молодёжь просто поплыла подальше от берега и отдыхающие на берегу ,как мы выяснили не с минералкой решили поиграть в героев и игра закончилась так как она и закончилась .
показать весь комментарий
28.07.2020 11:21 Ответить
Судя по новостям - в полиции на 1 го нормального 10-20 уродов!!!
показать весь комментарий
28.07.2020 11:29 Ответить
Молодец мужик,жаль не расчитал свои силы.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:32 Ответить
Просто этот полицейский по жизни был неравнодушный, Настоящий Человек! Герой, каких сейчас мало.
показать весь комментарий
28.07.2020 11:38 Ответить
Царствие Небесное герою!
показать весь комментарий
28.07.2020 12:23 Ответить
+100500!!
показать весь комментарий
28.07.2020 12:35 Ответить
Всем советую изучить механику действия так называемых RIP tides. Это не только сохранит вашу жизнь, но и в дополнении поможет ловить рыбу на пляже без привязки к рельефу и глубинам (рыба может стоять на выходе из рип тайда и по границе с левой и правой стороны за и перед подводными косами):
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 1206
показать весь комментарий
28.07.2020 12:40 Ответить
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 1449
показать весь комментарий
28.07.2020 12:41 Ответить
Я и сам когда-то незнал, пока как-то по Discovery не посмотрел. Большинство отдыхающих о таком явлении действительно не знают, так как не живут возле моря. Также как и люди которые не живут возле рек не знают о водоворотах на реках, и как с ними справлятся
показать весь комментарий
28.07.2020 12:52 Ответить
На Азовском море это бывает. Местные знают...
показать весь комментарий
28.07.2020 22:33 Ответить
премію Дарвіна в студію
показать весь комментарий
28.07.2020 13:10 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Намагаючись урятувати дітей, яких на надувних колах відносило в море, загинув 33-річний поліцейський, - МВС - Цензор.НЕТ 166
показать весь комментарий
28.07.2020 13:37 Ответить
Порядочный парень
показать весь комментарий
28.07.2020 14:12 Ответить
 
 