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Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий

Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" до конца августа 2020 года подпишет договор с компанией-подрядчиком, которую выберет для эвакуации затонувшего вблизи пляжа Одессы танкера Delfi.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящее время выбирается наиболее эффективный способ эвакуации затонувшего танкера.

"Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части. Последний - это крайняя мера. Уверен, теперь мы быстрее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсического металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации", - сообщил он.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом

Автор: 

Одесса (7918) танкер (149) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+6
потерпевший вiслюк обещал взять ситуацию под личный контроль

Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий - Цензор.НЕТ 645
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28.07.2020 11:11 Ответить
+4
А когда там кончается срок очередного "ультиматума" от импотентного президента?
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28.07.2020 11:09 Ответить
+3
все к чему прикасается Зеленая власть, превращается в праздник абсурда, вселенского идиотизма и непрекращающегося позора, с этикеткой 95 квартала..
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28.07.2020 11:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
вчасно! Зимою можна починати витягувати! Нехай би лежав, мідії б та криветки були б )))
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28.07.2020 11:01 Ответить
все к чему прикасается Зеленая власть, превращается в праздник абсурда, вселенского идиотизма и непрекращающегося позора, с этикеткой 95 квартала..
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28.07.2020 11:04 Ответить
потерпевший вiслюк обещал взять ситуацию под личный контроль

Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий - Цензор.НЕТ 645
показать весь комментарий
28.07.2020 11:11 Ответить
Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 4165
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28.07.2020 11:22 Ответить
Неужели танкер конрабандистов будет лежать и на День Независимости Украины...

Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...
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28.07.2020 11:04 Ответить
Какая власть -- такие и "ультиматумы"
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28.07.2020 11:10 Ответить
А когда там кончается срок очередного "ультиматума" от импотентного президента?
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28.07.2020 11:09 Ответить
Я так і не зрозумів, що там збираються пиляти - судно чи щось інше?)))
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28.07.2020 11:10 Ответить
Епопея подовжується. Чекаємо наступної серії.
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28.07.2020 11:11 Ответить
Памятник импотенции нашей власти.Нехай буде шоб и внуки знали про клоунив при влади.
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28.07.2020 11:12 Ответить
А скільки иам часу Зєля одеський можновладцям дав, коли піарився на пляжі?
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28.07.2020 11:15 Ответить
Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 1406
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28.07.2020 11:22 Ответить
Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 9211Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 8768Договір з підрядником на евакуацію затонулого танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій - Цензор.НЕТ 4958
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28.07.2020 11:28 Ответить
ЗЕлена цвіль ще місяць буде гадити біля Одеси.
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28.07.2020 11:47 Ответить
Зеленський правду сказав про себе "влада є імпотентна" Клоуна возять в мішку по регіонах, він там щось наобіцяє... Привезуть в мішку назад на Банкову і Зе непам"ятає що вчора говорив... Синдром попередників.
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28.07.2020 16:53 Ответить
 
 