Договор с подрядчиком на эвакуацию затонувшего танкера Delfi подпишут до конца августа, - Криклий
Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" до конца августа 2020 года подпишет договор с компанией-подрядчиком, которую выберет для эвакуации затонувшего вблизи пляжа Одессы танкера Delfi.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время выбирается наиболее эффективный способ эвакуации затонувшего танкера.
"Есть два возможных варианта эвакуации: поднятие танкера или разрезание на две части. Последний - это крайняя мера. Уверен, теперь мы быстрее решим проблему с танкером и наконец-то освободим пляж "Дельфин" от токсического металлолома благодаря глубокому пониманию ситуации", - сообщил он.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом
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