Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова в оккупированном Крыму должна быть донесена до внимания мирового сообщества, - Джапарова
Гибель в оккупированном Крыму трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова должна быть расследована и донесена до внимания мирового сообщества.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью радио "Крым Реалии".
"Вопрос поддержки политических заключенных во временно оккупированном Крыму находится на постоянном контроле со стороны МИД. Первого июля состоялось заседание Платформы действия по освобождению Россией украинских политических заключенных, на котором результативно обсуждены скоординированные действия органов государственной власти и общественного сектора по данной проблематике", - подчеркнула замглавы МИД.
Джапарова отметила, что ситуация с гибелью трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть тщательно изучена, расследована и донесена до внимания мирового сообщества.
"Ключевой инструмент улучшения положения уже удерживаемых агрессором политзаключенных - публичность. Есть идея ввести институт менторства, чтобы авторитетные в мире люди выражали солидарность с крымскими общественными журналистами. Чем громче будут звучать наши голоса в ООН, Европарламенте, ОБСЕ, Совете Европы, тем больше шансов на облегчение положения тех, кого оккупанты грубо лишили свободы и удерживают в нечеловеческих условиях", - добавил замминистра.
Напомним, 3-летний Муса Сулейманов пропал 24 июля. К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт".
Тело мальчика нашли 26 июля в одной из выгребных ям рядом с домом
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Близько 18:00 24 липня малюк гуляв біля свого будинку в пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем, під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася всього на 10-15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було. Спочатку хлопчика кілька годин шукали своїми силами, але через 1,5 доби Муса був знайдений мертвим у вигрібній ямі. Під час пошуків водолази кілька разів перевірили озеро поблизу села Строгонівка, навіть скосили очерет. Тіло дитини знайшли лише після того, як спеціальною машиною викачали вигрібну яму», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляло ТСН, яма була прикрита дерев'яним піддоном і її раніше тричі перевіряли пошукові групи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/incidents/smert-tririchnogo-sina-politvyaznya-v-okupovanomu-krimu-novi-podrobici-695255.html
Это Порох бы весь Запад на уши поставил за смерть ребенка, за смерть АТОшника Журавля!
А эта зеленая гнида будет молчать--его это не колышет!