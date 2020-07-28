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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова в оккупированном Крыму должна быть донесена до внимания мирового сообщества, - Джапарова

Смерть 3-летнего Мусы Сулейманова в оккупированном Крыму должна быть донесена до внимания мирового сообщества, - Джапарова

Гибель в оккупированном Крыму трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова должна быть расследована и донесена до внимания мирового сообщества.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью радио "Крым Реалии".

"Вопрос поддержки политических заключенных во временно оккупированном Крыму находится на постоянном контроле со стороны МИД. Первого июля состоялось заседание Платформы действия по освобождению Россией украинских политических заключенных, на котором результативно обсуждены скоординированные действия органов государственной власти и общественного сектора по данной проблематике", - подчеркнула замглавы МИД.

Джапарова отметила, что ситуация с гибелью трехлетнего Мусы Сулейманова должна быть тщательно изучена, расследована и донесена до внимания мирового сообщества.

Также смотрите: В оккупированом Крыму прощаются с погибшим сыном политзаключенного Сулейманова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ключевой инструмент улучшения положения уже удерживаемых агрессором политзаключенных - публичность. Есть идея ввести институт менторства, чтобы авторитетные в мире люди выражали солидарность с крымскими общественными журналистами. Чем громче будут звучать наши голоса в ООН, Европарламенте, ОБСЕ, Совете Европы, тем больше шансов на облегчение положения тех, кого оккупанты грубо лишили свободы и удерживают в нечеловеческих условиях", - добавил замминистра.

Напомним, 3-летний Муса Сулейманов пропал 24 июля​. К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС и волонтеры организации "Лиза Алерт".

Тело мальчика нашли 26 июля в одной из выгребных ям рядом с домом

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины направил России ноту протеста из-за проведения оккупантами парада ВМС в Севастополе

Автор: 

дети (6569) Крым (26424) смерть (9250) крымские татары (2718) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+11
чому не пишете що ця яма була закрита?
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28.07.2020 11:19 Ответить
+10
Несчастный случай? Трёхлетний пацан открыл выгребную яму, упал, а потом закрылся крышкой и положил камни сверху!!!
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28.07.2020 11:24 Ответить
+9
даже не сомневаюсь, что это работа какого- нибудь отморозка, нанятого фсб, для запугивания крымских татар, даже не сомневаюсь...эту мою правду видно даже по количеству пришедших на похорона Мусы людей...
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28.07.2020 11:34 Ответить
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чому не пишете що ця яма була закрита?
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28.07.2020 11:19 Ответить
Поехавший ты.
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28.07.2020 13:39 Ответить
Ну что за бред ? Ты там было ? Видело, что закрыта. Еще напишите, что в ручонке погибшего обнаружен лоскуток ткани. из какой шьют форму сотрудникам ФСБ. Мать отлучилась - вот итог. Вы вообще бывали в подобных поселениях татар. вы вообще были в Крыму. Вы больные провокаторы.
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28.07.2020 15:14 Ответить
Думай, мурлон, что пишешь. Если бы быа закрыта - то все бы мировые агенства поместили эту новость на первую полосу газет. Зная их ненависть к России и готовности лить на нее грязь. Если бы это не было похоже на несчастный случай - это была бы новость №1, вплоть до ВВС. Блин, вы наглухо неадекваты !!!!!
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28.07.2020 15:24 Ответить
«Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті трирічного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після поховання тіла Муси Сулейманова», - заявив Рефат Чубаров на своїй сторінці у соцмережі.

«Близько 18:00 24 липня малюк гуляв біля свого будинку в пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем, під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася всього на 10-15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було. Спочатку хлопчика кілька годин шукали своїми силами, але через 1,5 доби Муса був знайдений мертвим у вигрібній ямі. Під час пошуків водолази кілька разів перевірили озеро поблизу села Строгонівка, навіть скосили очерет. Тіло дитини знайшли лише після того, як спеціальною машиною викачали вигрібну яму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло ТСН, яма була прикрита дерев'яним піддоном і її раніше тричі перевіряли пошукові групи. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/incidents/smert-tririchnogo-sina-politvyaznya-v-okupovanomu-krimu-novi-podrobici-695255.html
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28.07.2020 18:20 Ответить
Несчастный случай? Трёхлетний пацан открыл выгребную яму, упал, а потом закрылся крышкой и положил камни сверху!!!
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28.07.2020 11:24 Ответить
Не выдумывай ерунду!
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28.07.2020 13:02 Ответить
даже не сомневаюсь, что это работа какого- нибудь отморозка, нанятого фсб, для запугивания крымских татар, даже не сомневаюсь...эту мою правду видно даже по количеству пришедших на похорона Мусы людей...
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28.07.2020 11:34 Ответить
Вы наглухо больные своим ФСБ. У вас вообще крышу наглухо снесло. Читаю и поражаюсь насколько у вас мозги протухли из-за лютой ненависти затравленного зверя. И вы потом удивляетесь почему вас не хотят видеть в Европе ? Да потому, что вы - неадекватные. Совсем неадекватные. ФСБ разрабатывает операцию по устранению трехлетнего ребенка. Зачем ? Зачем им привлекать внимание к сидящему человеку ? Это как раз сторонники этого отца могли бы легко утопить малыша, чтоб был повод поднять вой.
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28.07.2020 15:19 Ответить
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на местеМежду тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . ....!!!
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28.07.2020 11:37 Ответить
Люди що сходяться на похорон дитини по твому муляж будуть ховати??? Як задовбали ці рашистські гниди.
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28.07.2020 12:43 Ответить
Перевернись с головы на ноги. Шизофрения - тяжелая болезнь. Ты там еще нло простыней не ловишь?
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28.07.2020 13:18 Ответить
С тобой все ясно .
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28.07.2020 13:41 Ответить
і хто ж це зробить, члєнограй оманський?
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28.07.2020 12:34 Ответить
Таких родителей надо лишать прав, они преступники.
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28.07.2020 12:57 Ответить
Отдать бы родителям на часик тех, кто это совершил...
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28.07.2020 13:20 Ответить
"должна быть донесена до внимания мирового сообщества"---кем? Зеленое чмо на очередном-внеочередном отдыхе! Воно пар изо рта не выпустит против х-ла!
Это Порох бы весь Запад на уши поставил за смерть ребенка, за смерть АТОшника Журавля!
А эта зеленая гнида будет молчать--его это не колышет!
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29.07.2020 01:00 Ответить
 
 