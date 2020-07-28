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Новости Судебная реформа
23 060 184

Саакашвили представил концепцию судебной реформы: уменьшение числа судей, электронный суд, упразднение КС. ВИДЕО

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили вынес на рассмотрение украинцев серию предложений по реформе судебной системы Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последние несколько недель в Офисе простых решений и результатов мы готовили нашу фундаментальную концепцию судебной реформы, которую я коротко изложил в этом клипе", - написал Саакашвили.

В частности, речь идет о создании единого контролирующего судебного органа вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации, сокращении количества судей и упразднении Конституционного суда.

Читайте также: Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей

Саакашвили Михеил (3307) судебная реформа (1802)


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Топ комментарии
+24
идиот!
КС рассматривает вопросы соответствия конституции законов которые принимает ВР. какой нахер референдум?
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28.07.2020 11:46 Ответить
+17
михась зашкварился зеленой жабой. В сад...
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28.07.2020 11:42 Ответить
+17
три дорожки чистого кокаина, и голова реформатора просветляется для новых революционных идей!
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28.07.2020 11:43 Ответить
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https://censor.net/user/89942 - мафия в ВР как раз зеленая. Смени методичку, *******.
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28.07.2020 13:27 Ответить
Этим Саакашвили подписал себе приговор от "правосудия" в украинском его понимании.

И еще и снова о судебной системе. Какая она в Украине: как в Европе или как в России?

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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F07%2F15%2F86285-grazhdanskaya-smert%3Ffbclid%3DIwAR0P64YgqgIODvnF9kIvLty6BnXK-IsRGjfNbpU1c96z-GzPUXIaqeeazuk&h=AT2EemsWBfOwgXppiVrwQJI6rD8AxLU1LG6O7YGdfLy5huLYED0dGfuXbElhIXGbpcTvuG-mtxkcwD7w2SLeUKDwy02LpKws0pl7CJHtDi3pYpzd1aeJqwjY6-9Oh5UaY0we&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2Ia9E9Q4e1N2L42pSmYVRjloogUp7wzmxGz3VD2Pwzv7taT95TpQVI4npnytXbr6ToKcQgvsZXq5HjdKC2KPbdiYt6lhwQRIECAMYrdyBsqspntEpS2MkKx9jNpyVDfmNOPG7KP93O3A https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/15/86285-grazhdanskaya-smert
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28.07.2020 11:56 Ответить
Прийміть накінець в кінцевому варіант закон про ліквідацію адвокатської монополії, що відкритиє звичайним українцям доступ до правосуддя. Закон вже визнано Констиуційним Судом України таким, що відповідає Конституції України. Скільки можна "кота за яйця тягнуть"....
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28.07.2020 11:57 Ответить
Порохоботы-тараканы вспололились, какая реформа, шоколад уже сделал судейскую реформу, вот эти гниды сами себя показали, как на ладони, можете их запомнить.
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28.07.2020 11:58 Ответить
ЗЄбанат https://censor.net/user/88208
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе

https://censor.net/news/3158292/vstupil_v_silu_zakon_zelenskogo_o_sudebnoyi_reforme
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28.07.2020 12:00 Ответить
Я так зрозумів, що зранку бухає не тільки Міхо.
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28.07.2020 12:06 Ответить
это обсос с двух ников строчит, создавая массовку в поддержку ЗЕленой мрази.
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28.07.2020 12:09 Ответить
Кто бы удивлялся... Кто в помощниках у клоуна? Правильно, клоун.
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28.07.2020 12:03 Ответить
Предлагаю более простое решение: сначала всех судей всех судов люстрировать через "суд Линча", а потом набрать новых, всех, кто не обделается. И через год повторить. И в таком темпе через 5 лет все судьи будут кристально чисты, аки слеза младенца
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28.07.2020 12:04 Ответить
у нас столько СИЗО нету. где всех нарушителей хранить?
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28.07.2020 12:12 Ответить
Не тим ти ,Мішико,займаєшся.Там Малюська сертифікатами на платні камери в СІЗО торгує,біжи швидче купуй собі,щоб не прийшлось знову по дахах шаритись.А то концепція-шманцепція,"потужні реформи" під коксом до добра не доведуть.
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28.07.2020 12:07 Ответить
******* підключивсь до ліквідації України Зєлєю. А що? ******* треба Україна? ******* треба гроші!!! А суд присяжних ******* не треба. Бо суд присяжних може завадити ліквідувати Україну і розтаскати її по частинам. Так, *******?
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28.07.2020 12:08 Ответить
В Україні має запрацювати механізм "мирових суддів", коли кожна місцева громада обирає собі не тільки місцеву владу, а і суддів. Так само громада може цих суддів з владою поміняти. А верхність має бути у суду, який обраний місцевими суддями громад. Як було в Запоріжській Січі.
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28.07.2020 12:26 Ответить
ну, раз ти зайшов, ось тобі по твоїй темі:
https://spektrnews.in.ua/news/ya-mayu-pered-vami-vibachitisya---karl-voloh/100851#gsc.tab=0 "Я маю перед вами вибачитися" - Карл Волох

В 2009 році, спостерігаючи за перебігом газової війни Росії з Україною, за тим, як як Путін відключив газ і нам, і Європі, а західні союзники кинули нас напризволяще, лицемірно заявляючи про необхідність переходу на «ринкові ціни» (де-факто, це означало підтримку Путіна), я став на бік Тимошенко. Не тому, що мені подобалася її позиція, а тому, що вважав: у неї не було виходу, крім прийняти під тиском путінсько-меркелівський шантаж.
Так, за останні роки я не раз чув про отриманий нею тоді ж відкат, про домовленість щодо підтримки її Кремлем на виборах і фінансування президентської кампанії через купівлю за неринковою ціною на російські гроші частини ІСД. Та все ж, вважав ці обставини другорядними. Головною вважав примус, а не власну вигоду.
Поки сьогодні не прочитав у Вітренка одну цифру: 52 мільярди доларів за 2009-2019 рік. Саме таку цифру збитків України вивели аналітики Нафтогазу на підставі прийнятих у Стокгольмі рішень і схвалених там ринкових механізмів. Саме стільки ми втратили за рахунок завищеної ціни на газ і заниженої ціни на транзит. А це 3,5 відсотків річного росту ВВП протягом 10 років! І цифра ця не враховує десятки мільярдів від «бери або плати», котрі нам вдалося у газочекістів відбити.
Іншими словами, саме там і саме тоді Тимошенко кинула країну в ту економічну прірву, з якої ми ще досі не можемо вибратися. І ніяких виправдань цей злочин проти свого народу мати не може (принаймні, в сенсі політичної відповідальності).
Ну, і останнє. Тимошенко вважалася політиком «помаранчевим» і проєвропейським, до яких Путін за визначенням не міг мати симпатії й співчуття. Але після неї прийшов цілком совковий і проросійський Янукович, котрий разом із Азаровим хіба що на колінах у Кремлі не стояли, аби їм ціни скоригували. Навіть перебування військової бази погодили - але й тут нічого подібного до ринкових умов не отримали. Мета була викачати з України максимум грошей, знекровити її, поставити в повну залежність - економічну й політичну - від Росії. І це було задовго до 14 року, коли Путін на цей план поставив все.
А Янелох із ним про мир-дружбу-жвачку домовляється.
https://www.facebook.com/karl.volokh?__tn__=%2CdC-R0.g-R&eid=ARC6tSZcLXJ2ZCyJLUz4jDoeau-UKT3GrAdrfiAyg-2R3kqB4ypxch9bO3_HqQCANX06tz7QHxQlc8O6&hc_ref=ARReDExLCnjnMY76Da5B9Blz0ccWF76yjy5XSzzDGNtdKRR3R8NkybSLtPd7stCMg7I&fref=nf Карл Волох﻿
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28.07.2020 12:35 Ответить
Це не той Карл Волох, що виправдовував корупцію Порошенка, начибто корупція https://opinionua.com/2018/11/19/bloger-karl-volox-ziznavsya-shho-vlada-zmushena-krasti-groshi/ рятує Україну ?
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28.07.2020 13:22 Ответить
Поки сьогодні не прочитав у Вітренка одну цифру: 52 мільярди доларів за 2009-2019 рік. Саме таку цифру збитків України вивели аналітики Нафтогазу на підставі прийнятих у Стокгольмі рішень і схвалених там ринкових механізмів.
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28.07.2020 13:43 Ответить
карлсон,рєвалюціонниє тройкі.нікакіх судов.
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28.07.2020 12:08 Ответить
Судьи их держат на должностях, а они их под коришок чик ! Правильно, нефиг было быдлоту поддерживать !!! 💖🤮🤮
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28.07.2020 12:12 Ответить
Тупой Карлсон что-то представил???

Ржака.
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28.07.2020 12:13 Ответить
Какой же ты тупой! Как и твой тупейший высер... Где вас ботов штампуют? Видать таки запоребриком...
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28.07.2020 13:05 Ответить
Святая наивность! Щас какой-нибудь Вовк с окружного всё заблокирует и приплыла реформа......
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28.07.2020 12:19 Ответить
підтримую Міхо ... бо кожен зараз суддя отримав свою посаду за хабар
починати реформи треба саме з суддівскої ланки
...
та я не вірю що Зеленський піде на це ...
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28.07.2020 12:19 Ответить
Грузинский баран в короне реформатора молча тусит в стаде ЗЕбаранов под контролем пастуха от Кремля Ермака и при этом ему разрешили проблеять не о политике, нет конечно... Тема убийцы его Родины табуирована НЕлохом, коронованного 73 процентами украинцев... ЗЕ-НЕлох укротил горячего гурзина или дал ему ПРистанище ???
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28.07.2020 12:24 Ответить
Очередная смена вывесок будет.
Ни один Президент не может прийти на должность и просто ничего не трогать в судебной системе. Обязательно её хочет, как говорил белорусский президент Лукашенко "перетрахивать" - менять полномочия, реорганизовывать суды, переаттестацию судей делать, своих людей засунуть на руководящие должности. Цель одна - поставить под контроль.
А когда цель неправедная, то и результат плохой получается.

Ты не трогай действующую систему. Просто залей в судебную систему много денег, а то на почту не хватает даже + поставь на поток формирование судебного резерва, чтобы не было 35% должностей в судах вакантных (а оставшиеся судьи сдыхают от нагрузки). Деньги и кадры - и всё будет хорошо. Дела начнут рассматриваться быстрее, в системе останутся (придут) опытные кадры за хорошую зарплату. Ну может ещё некоторые изменения нормативные (типа, кодекс об административных правонарушениях допотопный, надо обновить) . . .

А коррупционеров надо будет вычищать в рабочем порядке, для этого есть достаточно правоохранительных органов, ВРП / ВККС / НАЗК + общественность. Это постоянный процесс, за 5 минут и навсегда это не сделаешь. Всегда найдётся паршивая овца, так что для того щука в реке, чтобы карась не дремал. Сказать, что мы всё поменяем и от завтра всё будет идеально : быстро, профессионально и по-честному - это неправда. Суд будет расти вместе с обществом, за 5 минут из феодализма в коммунизм не прыгают.

А вместо кропотливой прагматичной работы наши реформаторы всё таблички с названиями меняют . . .
Басню Крылова вспомните : "А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".
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28.07.2020 12:24 Ответить
послухав - ******* істота.
200 судів на 40-мільйонну країну.
йшов би він... в Грузію.
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28.07.2020 12:26 Ответить
Тобто себе ти вважаєш гігантом мислі? Викладуй свою концепцію, академік, і роскажи - де і чого ти добився...
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28.07.2020 13:02 Ответить
аби мати концепцію треба займатися її розробкою - я концепцією зміни судоустрою України не займався.
що не заважає мені розуміти маніпулятивність та безглуздість того, що пропонує саакашвілі.
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28.07.2020 13:08 Ответить
Да?!
Может ты ещё и специалист в авиадиспетчерстве, или в нейрохирургии, ну наверняка в ядерной физике так точно?!
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28.07.2020 13:58 Ответить
Сидит тут ботоферма пороха-Медведчука , друг друга лайкают , не угодных минусуют
Вот на Миху набросились
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28.07.2020 12:27 Ответить
Міхо настільки суперечливий політик, що його підтримувати рука не піднімається
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28.07.2020 12:31 Ответить
що з того, що він сказав вам сподобалось?
це ж абсолютно маніпулятивний та популістичний виступ, який не має відношення до реальності.
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28.07.2020 12:32 Ответить
И это вся реформа, Мишаня? Создать один орган вместо другого?!
А где взять профессиональных и честных судей, как обеспечить их непредвзятость и неподкупность, у тебя есть предложения?
Пока бе-бе-бе, Миша.
Садись, 2.
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28.07.2020 12:30 Ответить
Сракашвили окончательно ********.
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28.07.2020 12:34 Ответить
Обоснуй, нечитатель... Или запор замучил?
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28.07.2020 12:59 Ответить
Та тут і пояснювати нема чого.
Кожен хто поверхнево розуміється на юриспруденції зрозуміє що зміни такого характеру спрямовані на авторизацію влади шляхом остаточного знищення незалежності судової влади від виконавчої.
Якби було інакше, мова би йшла про збільшення кількості суддів (=зменьшення навантаження на одного суддю = підвищення якості кожної окремої справи), формування великого резерву (який би дозволяв призначати на посаду нового суддю у випадку дисциплінарного звільнення попереднього протягом 3-4 днів), продовження відокремлення ВККС (органу який проводить добір суддів) від ВРП (органу який притягає до відповідальності обраних суддів), збереження процедури перевірки законів на конституційність (як засобу унеможливлення прийняття неконституційних законів некваліфікованою меншістю складу ВРУ)
Насправді, кількість суддів зменьшується для того щоб вони були більше підконтрольними (більше навантаження = більша формальність процесу = більше помилок = товщі компромати)
Повноваження ВККС та ВРП обєднуються = повертається стара проросійська система ручного керування суддями яка була до Майдану.
КС ліквідовується = зелені які не можуть приймати зміни до Конституції через відсутність кваліфікованої більшості планують остаточно захопити повну владу шляхом прийняття неконституційних законів в обхід вимоги Конституції України про кваліфіковану більшість (2/3 складу ВРУ) як передумову їх прийняття.
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28.07.2020 13:53 Ответить
Невже комусь ще досі не ясно, що будь які зміни в Україні можливі тільки після повної докорінної люстрації з посадками на довічні терміни та тотальної конфіскації майна у суддівської банди??? Далі - прокурвори... Нажаль це можливо робити поступово, або - революція та диктатура... Підходять обидва варіанти...
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28.07.2020 15:37 Ответить
Звичайна правова неграмотність.
Ніде і ніколи люстрація не створювала позитивних змін. Вона можлива лише як надзвичайний (і в цілому негативний) захід після революції.
Масові "посадки" також ніколи не створювали позитивних змін. Вони просто призводять до остаточного знищення незалежності судової влади з встановленням системи неграмотних суддів які підкоряються тоталітарній виконавчій владі.
І лише схильні до диктатури лівоавторитарні совки (носії ідей "російського світу") думають категоріями люстрацій, посадок та конфіскацій (зємлі рабочім - тюрьми буржуям, разкуркуліваніє куркулєй і т.п.). Але всі ці міркування можуть привести Україну лише в диктатуру. Тобто до стану відмови від України усіх союзників та завоювання її Москвою.
Окрім цього є цивілізований демократичний метод який з успіхом використовується всіма розвинутими країнами.
Він полягає у створенні чинним суддям умов в яких вигідніше працювати чесно аніж красти. В таких умовах більшість професійних суддів яка раніше приймала протиправні рішення (тому що це було більш вигідно) хвилюючись за власний добробут починає працювати правильно (просто тому що це стало більш вигідно).
Для цього треба: Тимчасово збільшити кількість суддів. Збільшити зарплати та пенсії суддів та їх помічників. Спростити процедуру добору на посаду судді. Збільшити резерв суддів. А далі... змінити ВРП встановивши прецедентне право, жорсткі вимоги для зайняття діяльністю, і застосовуючи звільнення за кожне умисне або грубе порушення законодавства під час прийняття рішення. Додатково за кожним встановленим ВРП фактом умисного порушення етики розслідування ознак завідомо неправосудного рішення з конфіскацією у випадку засудження.
І все.
В процесі жорсткого відбору під час роботи некомпетентні самі почнуть звільнятися. Грамотні вчитися. І сформується аристократичний кістяк професіоналів у судовій владі з жорстким самоконтролем дотримання професійних правил.
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28.07.2020 16:14 Ответить
В цілому, лінійне мислення відносно політики - це хвороба ідеалістичних лівоавторитарних гомососів, які вірять в існування "чесних та порядних людей" які будуть працювати заради держави за х*й з маслом просто якщо іх знайти та призначити на посаду.
Вимушений тебе розчарувати.
В усіх країнах тотальна більшість людей робить лише те що особисто вигідно у даній системі.
Вигідніше отримувати хабаря, приймати неправосудні рішення на вимогу авторитарної влади - вуаля, професійна більшість буде лише так і робити.
Вигідніше чесно працювати на велику зарплатню - професійна більшість буде лише так і робити.
А ідеалісти які готові тяжко працювати за х*й в 99% випадків ніц непрофесійні і прийняти справедливого рішення не здатні. Просто тому що в них IQ достатньо низьке. Військові з них виходять добрі, а от судді - ніякі.
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28.07.2020 16:20 Ответить
А що це за висір у бік військових? Тобто якщо військовий, то тупий?
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28.07.2020 19:46 Ответить
Низький для судді рівень IQ - це не тупий, а навіть дещо вище середнього рівень.
Справа в тому що для кожної професії є свій оптимальний рівень IQ.
Для того щоб працювати вантажником чи прибиральником туалету оптимально низький рівень ІQ. Людина з таким рівнем буде з задоволенням професійно виконувати роботу вантажника і буде страждати на більш складній роботі, завалить її. Двійочник який пускав слину на заняттях у школі - найкращий прибиральник туалету.
Для того щоб бути військовим треба середній та ненабагато вищий середнього рівень IQ. Тому що це динамічна соціальна робота з великою кількістю різноманітних людей та подоланням тертя між ними. Трійочник який майстрував у школі рогатки - найкращий військовий.
Для того щоб бути суддею треба мати аналітичне гуманітарне мислення. Це дуже високий рівень IQ. Власне, найвищий з невідірваних від життя. І надважка робота під час якої суддя не має думати ні про забезпечення сім'ї, ні про гроші. А після якої має задовольняти естетичні та культурні потреби верхівки піраміди потреб. Тому що має їх і не зможе без їх задоволення добре працювати. Елементи мистецтва та розкошу - норма суддівського існування яка фізично необхідна для якісної роботи, що розуміли навіть за радянських часів.
Роботи з ще вищим рівнем IQ - це вже відірвані від життя сфери реалізації аутистів. Наукова діяльність, інженерія, тощо.
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28.07.2020 22:39 Ответить
Мені цікаво, яким боком ви дотичні до судочинства, що так розпилюєтеся? Ви тут так суддів розхвалили, що це ледве не найвеличніші представники суспільства. І ще для прояснення. Ви якось були дотичні до військової справи під час війни з рашою?
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30.07.2020 18:01 Ответить
Маю юридичну освіту, в тому числі післядипломну, а також певний досвід представництва в суді. Тому добре розумію які дії призведуть до яких наслідків.
Однак, я кажу про те як і що робити а не хвалю суддів.
Справа в тому, що через свідомо невірне проведення судових реформ IQ українських суддів низьке (Це зручно виконавчій владі для ручного контролю судової системи. Суддя з низьким інтелектом та товстим компроматом на нього ніколи не напише правильно вмотивованого рішення, але легко напише потрібне невмотивоване рішення).
При цьому, рівень IQ військового керівництва середньої ланки з 2014 року постійно росте і в даний момент є не нижчим а місцями і вищим за рівень IQ більшості суддів. Просто тому що армія відходить від рядянських методик, з'являються управлінці-професіонали схильні до саморозвитку. Могло би бути ще краще, але багато професійних військових з високим рівнем IQ звільняються з армії через непорозуміння з керівництвом високої ланки і політикою держави.
Не залежно від цього всього, коли ми плануємо реформувати судову систему, ми маємо думати про те що рівень IQ суддів після реформи має бути в рази вищий за нинішній і до цього часу скорочувати їх штат недоцільно (Не справляться. Судді з нижчим рівнем IQ треба більше часу для прийняття законного рішення). І відповідно, маємо провадити ті зміни, які створюють юристам-професіоналам з високим IQ вигоди приймати участь у конкурсах і робити суддями.
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31.07.2020 11:19 Ответить
Щодо іншого: IQ - це не щось величне, а одна з великої кількості робочих якостей. Чим більше людина працює з даними і чим меньше працює з людьми, тим вище роль IQ в її роботі. Робота судді - це в першу чергу індивідуальна робота з даними відносно явища яке вже відбулося з використанням аналітичних методів наукового дослідження. Тому суддя має мати в першу чергу високий рівень IQ (здатність вирішувати останні, найскладніші завдання у IQ тесті).
Робота військового - це в першу чергу командна робота з людьми в хаотичній системі відносно явища яке не відбулося. Тобто комунікативно-прогностична робота на випередження. Тому військовий має мати в першу чергу високі організаційно-комунікаційні навички. Високий рівень IQ військовому не потрібен. Військовому важливіше швидкість вирішення та перерахування завдань середньої складності з тесту IQ. Доведена до полуавтоматизму навичка перерахування наявної інформації та прийняття оперативного рішення. Найскладніші аналітичні завдання у IQ тесті військовий вирішити в принципі не здатен, але в роботі він з ними майже ніколи не стикається. А якщо зіткнеться, може доручити дану роботу військовим експертам.
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31.07.2020 11:42 Ответить
При цьому, кількість людей які здатні швидко вирішувати завдання середнього рівня набагато більше людей які здатні вирішувати складні завдання з IQ тесту. Тому підготувати професійного суддю набагато важче ніж професійного військового. Настільки важче, що в нас на ринку праці надлишок людей з дипломами про юридичну освіту і одночасно нестача людей які здатні професійно виконувати юридичну роботу. Зарплата адвоката-професіонала при реальному навантаженні з 09 до 18 5 днів на тиждень в Херсоні починається від 1000 доларів. В Одесі від 2000 доларів, в Києві від 4000 доларів. Як ти думаєш, хто з цих людей захоче стати суддею, якщо зарплата судді складає 1000-2000 доларів при перенавантаженні справами, необхідності працювати щоденно до піздньої ночі щоб відпрацювати хоч щось (з 09 до 18 - це лише засідання, а після 18 робота над документами, написання рішень) практичній неможливості піти у відпустку (пішов у відпустку і 2 тиждні сидиш на роботі відписуючи хвости)? Не дивно, що більшість людей які могли б змінити систему судоустою сидять у адвокатурі і навіть не подають заявки на участь у доборах на посаду судді.
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31.07.2020 11:52 Ответить
Власне, саме тому зарплатня судді має бути не нижчою за 10 мінімальних заробітних плат. і значно вищою за зарплати військового (піраміда потреб якого достатньо дешева) та науковця (піраміда потреб якого ще дешевша). Всім трьом групам треба для якісної роботи задоволення потреб, але ані військовий ані науковець не мають таких дорогих потреб як суддя. Потреби професійного судді в цьому схожі на потреби митця.
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28.07.2020 22:44 Ответить
З прокурорами так само має бути. Збільшити резерви, зарплатню, та текучку за допомогою дисциплінарну (а не кримінальну) відповідальність. Тобто створити умови в яких вигідно працювати за зарплатню (високий розмір та резерв який постійно дихає у спину) та пришвидшити еволюційний відбір (у випадку наявності резерву дисциплінарні справи мож розглядати швидко).
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28.07.2020 16:22 Ответить
В подальшому, ПІСЛЯ налагодження системи незалежної та професійної судової влади мож зменьшувати штат суддів до рівня американського.
Тому що лише після цього меньший штат - це вищий професіоналізм.
І лише після цього це можливо... просто тому що професійний суд - це така непердбачувана та страшна штука, що більшості стає вигідніше домовитися не доводячи справу до рішення/вироку шляхом застосування процедури медіації.
В незележній системі судової влади кількість справ в десятки разів зменьшується в порівнянні з залежною.
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28.07.2020 16:28 Ответить
А можна ще держслужбовців з 300 тис зменшити до 50? Але не так щоб у одного підлеглого було 2-3 начальники, а відповідно.
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28.07.2020 12:36 Ответить
***, почав дивитися відео. Міхаїл, та ви прекрасно знаєте українську мову, не дивіться на дау.нів Авакова, Бойка і тд - у вас громадянство України! Спілкуйтеся державною!
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28.07.2020 12:39 Ответить
Це б було набагато логічніше. Штати виконавчих служб роздуті, а судді й так задихаються від перенавантаження.
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28.07.2020 13:54 Ответить
Михо красавчик.
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28.07.2020 12:42 Ответить
"и упразднении Конституционного суда.Источник: https://censor.net/n3210479"

Встречное предложение: предлагаю упразднить Мишу.
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28.07.2020 12:51 Ответить
Шоколад набрал в свою армию дешевых говнометов, тупых, аморальных дебилов,жадность обычно приводит к противоположным результатам, но хуже всего, уменьшается поле демократических сил, а это уже преступление против народа Украины.
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28.07.2020 12:58 Ответить
Повылазило импотентное порохоботнявое позорище... Ох и мерзость... Все на путлера пашут!
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28.07.2020 12:58 Ответить
Кто такой путлер?? ***** что ли?? А чего ты зебил боишься ***** ****** назвать...куратор не велит??
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28.07.2020 13:05 Ответить
Ипанашка, на ***** работаешь? Я вас порохнявых утырков вместе с зебилоидами имел
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28.07.2020 13:09 Ответить
😃 ты сам себя дурачОк имеешь..
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28.07.2020 13:31 Ответить
Только слуги народа доказали, что использованные кондомы, можно использовать дважды 😁😁😁
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28.07.2020 13:16 Ответить
Вся ця реформа - це перестановка ліжок в борделі. А іноземне право "тимчасове" та "експериментальте" - західна окупація та втрата суверенітету.
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28.07.2020 13:17 Ответить
... НІЧОГО так НЕхарактеризує Людину .. як СПРЯМОВАНІСТЬ - .. Міхо - це КРАЙНЯК твоєї КОНСЕРВИ .. гууд - бай ..
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28.07.2020 13:21 Ответить
судейско-бандитская ОПГ просто так не уйдёт, сейчас КС решений накидает
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28.07.2020 13:27 Ответить
ЖОПА! Ето же сценарій авторізациі власті!
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28.07.2020 13:44 Ответить
а никто и не отрицал диктаторские замашки Саакашвили...
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28.07.2020 14:20 Ответить
За Міхо скаже реформована Грузія,а в Україні блазні тільки імітували реформи.
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28.07.2020 13:55 Ответить
та ладно, шо там морочитись, вводимо трійки. 1 зедепутат, 1 опзж депутат, 1 якийсь ноунейм. Рішення вирішується більшістю.
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28.07.2020 14:06 Ответить
Офис Простых решений - это сначала был Смольный, а затем Кремль
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28.07.2020 14:19 Ответить
беня з беняботами не дозволять нічого порушити..

знову прийдетьтся Міхайлу вибирати, або бути у владі і імітувати діяльність,
або йти зі скандалом
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28.07.2020 14:59 Ответить
Вже Дубілет хотів зробити електроні акцизні марки і переписати населення. Ідея була досить хорошою, але Зе і Ко копнули чувака в срака, так і буде з Саакашвілі...
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28.07.2020 17:06 Ответить
Ой, да этот балабол уже предпринимателям "облегчил" жизнь...
только бе бе бе и может языком
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28.07.2020 17:12 Ответить
Что-то значит сократить количество районных судов??!Этот Саакашвили вообще был в суде хоть в одном?! Суды, особенно районные, завалены делами, судьи не успевают по ним принимать решения. А потом мы удивляемся, почему необоснованное решение, пропущены сроки, нет еще решения в ЕГРСР!А ответ прост: загруженность у судей очень большая, они реально не успевают грамотно выписать решения, не вкладываются в сроки. Саакашвили нужно гнать из Украины, пока он полностью не развалил судебную систему!!!!
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28.07.2020 17:51 Ответить
От Миши бомбит и у сои и у зебилов 😷
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28.07.2020 17:57 Ответить
Ну ну, кто еще обнаружит в себе внутреннего зе? И поверит этому гастролеру? ли яйца курицу не учат?)
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28.07.2020 17:59 Ответить
І де тут реформа? Реформа - це якісні зміни. А зробити замість X судів - Y судів, та замість N суддів, М суддів - це не реформа, а хрінь. А КС наразі єдина інституція яка хоч трохи захищає українську державність від бєспредєльщиків у владі.

І ще, преЗЄдент словосполучення "конституційний суд" - без помилок написати не зможе, не те що в смартфон його запхати.
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28.07.2020 18:17 Ответить
Приведите пример такой защиты. Я могу привести 4 примера, когда КС поворачивал дышло конституции в выгодном для них направлении
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28.07.2020 20:56 Ответить
А КС наразі єдина інституція яка хоч трохи захищає

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Так давайте изменим КУ и введём понятие " хоч трохi" и подставим ко всем глаголам.
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31.07.2020 11:45 Ответить
Судебная система дошла до такой степени падения,что любые хоть немного разумные реформы там уже благо. Главным вопросом судебной системы является не ее структура, а вопрос контроля над ней, потому что всем уже понятно,что в Украине сами себя серьезным образом судьи контролировать и проверять не будут.. В этом представлении непонятно как будет разрушена система судебной круговой поруки, вообще ничего не сказано о суде присяжных.
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28.07.2020 18:42 Ответить
Контроль за судебной властью должен быть максимально объективным,т.е как можно более широким, охватывающим большинство народа. Судебная власть должна стать публичной, т.е. люди должны знать местного судью, выбирать его на выборах и следить за его деятельностью.. ВР тоже должна участвовать в контроле за судьями, утверждая их результаты на выборах и увольняя их. Любая субъективность, колуарность в украинских судах по факту неизбежно ведет к созданию судебной мафии и неправосудным решениям.
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28.07.2020 19:02 Ответить
еще один фантазер... здрасте!
за кого голосовал?
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29.07.2020 00:17 Ответить
а мне нравится
само понятие, - правосудие в украинском суде, уже не соответствует действительности и логики мышления украинца,
а когда начинаешь понимать систему судоустройства Украины, так запутаться можно, только
сокращать, упрощать, обнулять и больше, чем на 2 года не назначать
за коррупцию наказывать, как обычного гражданина с коэффициентом 2, а может и 3 срока.
и суд присяжных, причем во всех делах, не только значимых
и не будет у нас аватаров путина подобных портнову
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28.07.2020 21:41 Ответить
миша, суд - дело Божье
а безбожники ВСЕГДА напартачат
в этом суть проблемы, а не в перестановках и форматах
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28.07.2020 23:17 Ответить
Нужно ввести ВЫБОРНОСТЬ судей громадой (районом)на срок 5 лет( никаких "пожизненных"!), простой и понятный механизм отзыва судей, частичное снятие с них непркосновенности и ввести СУД ПРИСЯЖНЫХ ---настоящий, а не сегодняшнюю имитацию.
А Конституционный суд необходим, иначе зеленое стадо напринимает бредятину!
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29.07.2020 00:49 Ответить
100%! Выборность судей должна быть обязательно. Должность судьи должна быть публичной и каждый гражданин должен знать местных судей,что называется, в лицо. В Украине выборность судей была испокон веков, в т.ч. при советской власти, это не есть что-то новое.И суды тогда неплохо работали,естественно, по всем делам, кроме политических.
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29.07.2020 12:21 Ответить
А может, млять, для начала взять среднее количество обращений в суд в месяц, количество дел, решаемых судьёй в месяц, о ОТСЮДА определить нужную численность судеЙ?
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29.07.2020 13:07 Ответить
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