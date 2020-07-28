Саакашвили представил концепцию судебной реформы: уменьшение числа судей, электронный суд, упразднение КС. ВИДЕО

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили вынес на рассмотрение украинцев серию предложений по реформе судебной системы Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последние несколько недель в Офисе простых решений и результатов мы готовили нашу фундаментальную концепцию судебной реформы, которую я коротко изложил в этом клипе", - написал Саакашвили.

В частности, речь идет о создании единого контролирующего судебного органа вместо Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации, сокращении количества судей и упразднении Конституционного суда.

Читайте также: Судебная реформа: Послы стран G7 готовы выдвинуть экспертов для участия в создании Высшей квалифкомиссии судей