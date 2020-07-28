Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников

По оценке вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Москва тратит на ведение войны на Донбассе около $5 млрд в год.

Об этом Резников рассказал в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер считает, что РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война продолжается уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.

"Остается открытым вопрос: сколько еще РФ будет финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри России. По моим подсчетам, Москва тратит на это $5 млрд в год", - объяснил Резников.

Кроме военных расходов, Россия еще выплачивает зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях.

"Удерживают они бюджетников в Ливии или Сирии? Нет. Они не выплачивают никому там зарплат. А на Донбассе это происходит, вот почему Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем они содержат несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан, в свою очередь, претендуют уже на то, чтобы пользоваться общероссийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает", - добавил Резников.

Он также добавил, что невыполнение взятых на себя обязательств предусматривает для России санкции.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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