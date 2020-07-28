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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников

Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников

По оценке вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Москва тратит на ведение войны на Донбассе около $5 млрд в год.

Об этом Резников рассказал в интервью "LB.ua", передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер считает, что РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война продолжается уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований.

"Остается открытым вопрос: сколько еще РФ будет финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри России. По моим подсчетам, Москва тратит на это $5 млрд в год", - объяснил Резников.

Кроме военных расходов, Россия еще выплачивает зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях.

"Удерживают они бюджетников в Ливии или Сирии? Нет. Они не выплачивают никому там зарплат. А на Донбассе это происходит, вот почему Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем они содержат несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан, в свою очередь, претендуют уже на то, чтобы пользоваться общероссийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает", - добавил Резников.

Он также добавил, что невыполнение взятых на себя обязательств предусматривает для России санкции.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прах погибшего на Донбассе военного медика Илина развеяли над Днепром в Украине и Беларуси. ФОТОрепортаж

Автор: 

россия (96139) Донбасс (26957) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+6
Так що, ви вирішили зменшити цей фінансовий тягар Россіі?
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28.07.2020 11:48 Ответить
+6
Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 5461
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28.07.2020 11:50 Ответить
+3
то ви захтіли цю ношу на Україну перенести ?
зробите особливий статус днирі, і буде наш бюджет страждати.
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28.07.2020 11:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так що, ви вирішили зменшити цей фінансовий тягар Россіі?
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28.07.2020 11:48 Ответить
Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 5461
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28.07.2020 11:50 Ответить
Запаребрік готовий ходити без штанів, аби тільки срати всім і вся.
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28.07.2020 11:49 Ответить
Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 1240
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28.07.2020 11:50 Ответить
"Когда мы будем делить наши деньги?!" (с)

Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 9920
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28.07.2020 11:52 Ответить
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на местеМежду тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... . .
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28.07.2020 11:52 Ответить
то ви захтіли цю ношу на Україну перенести ?
зробите особливий статус днирі, і буде наш бюджет страждати.
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28.07.2020 11:52 Ответить
Я открою секрет,Украине война обходится примерно столько же. От 1 до 3 лямов в день. И не совсем понятно с какой целью.
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28.07.2020 12:17 Ответить
з якою метою ?
а ваш Ізраїль з якою метою воює вже більше 50 років ?
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28.07.2020 12:20 Ответить
Ну не 50 лет. А примерно 5000 лет. Цель?Удержания своей территории.Защита её.
А что ща защищают на Востоке?Даунбас?Лугандонию?Оторваный ломоть?Отбросы общества?Лаунбасятин?Нахлебников?
Про крысчан и Крысм уже не будем
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28.07.2020 12:24 Ответить
Свою державу захищаєм. Це наші землі ! Наш суверенітет !
Стосовно Криму. Подивіться РІК.
Росія витрачає близько $5 млрд на рік на війну проти України на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3861
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28.07.2020 12:28 Ответить
Свою державу не называют гнойником и местом скопления отбросов
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28.07.2020 12:31 Ответить
відбросів нам кацапи підкинули.
в ідеалі - позбутися би їх.
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28.07.2020 12:40 Ответить
то ти прочитав чиїм Крим вважався в 1890 році ?
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28.07.2020 12:41 Ответить
Я не оспариваю принадлежность территорий. Я о том,что территория без населения-это 0. Можно накупить участков на луне и сситать их частью страны.
А какой толк от пустых территорий?Только с населением.А население вы ненавидите.А теперь к началу.Так что защищаем?
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28.07.2020 12:48 Ответить
Ти мене погано слухав.
Не все населення там зомбануте кацапи. Є і не такі безнадійні особини.
Захищаємо ми всю Україну, не лише дамбас.
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28.07.2020 12:51 Ответить
А население Донбасса вы защищаете или воюете с ними?
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28.07.2020 13:15 Ответить
А хіба ти не помітив, по тому ж населенню Донбаса, де нема росії, там немає і війни ?
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28.07.2020 13:18 Ответить
Есть факты. По данным СБУ,военной разведки,генштаба и тд-росии там 2т человек.С кем воюем?
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28.07.2020 13:21 Ответить
В криму вистачить і татарів. А кацапи нехай чухають на росію. Там землі багато.
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28.07.2020 12:52 Ответить
хватит тут нести кацапскую пропаганду, ты должен понимать только одно : если не удержим восток и дальше- то отбросов будет столько, что оторванный ломоть станет целой буханкой...и снова только для нас
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28.07.2020 13:52 Ответить
Что я кацапскогонаписал? Точные цитаты местных пользователей.
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28.07.2020 15:29 Ответить
Если всего лишь 5 млрд. в год, то Россия еще лет сто это сможет делать.
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28.07.2020 11:54 Ответить
то есть, Зеленский и Резников, предлагают сэкономить для Рашки 5 ярдов баксов, и взять содержание Бомбаса на скудный бюджет Украины..
я ничего не перепутал?!
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28.07.2020 11:57 Ответить
канечна можна тратить окола $5 млрд в год на войну против Украины, патамушта можна зарабатывать 100 , торгуя с Европой
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28.07.2020 12:00 Ответить
http://kontrakty.ua/article/159911 У Зеленского работают лоббисты российской церкви - Порошенко ....говорят что на Оманской встрече был сам московский поп Кирилл и не в рясе ,а в мундире и с большим золотым крестом
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28.07.2020 12:00 Ответить
Месяц назад Порох в интервью говорил, что "сегодня, из за кризисов, экономического и короновирусного, из за падения цен на нефть и газ, из за политических процессов на самой засРашке, из за участия сразу в нескольких конфликтах-Сирия, Ливия, Донбасс и Крым, из за дефицита средств....может сложиться уникальная ситуация, когда росии будет не до Крыма и Бамбаса, а нам нужно быть готовыми к быстрым действиям по возвращению своих территорий". И что делает сегодня пархатый Ишак-он делает передышку для #уйла. Вопросы есть?
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28.07.2020 12:05 Ответить
У него просто нет сценария,а Московия под себя копать не соберается.
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28.07.2020 12:09 Ответить
Та припиніть! Пісюков вчора казав, шо іхтамнєт.
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28.07.2020 12:29 Ответить
А если бы Украина не снабжала ОРДЛО по факту безоплатной водой, электроэнергией и соц выплатами ( что является обязанностью оккупанта).. То тратили бы не 5 миллиардов а 8..
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28.07.2020 12:40 Ответить
"Вице-премьер считает, что РФ согласилась на установление всеобъемлющего перемирия из-за того, что война продолжается уже шесть лет и требует больших затрат, в том числе и для поддержки незаконных вооруженных формирований."
НУ может боеприпасы они и сэкономят, но финансировать - не прекратят!
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28.07.2020 12:50 Ответить
Из них 4 на пособия укр. пенсионерам - главным вражеским воякам.
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28.07.2020 12:55 Ответить
Военный бюджет США -780 млрд долл- и что ?все враги США живы Это не то что их остановит
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28.07.2020 13:07 Ответить
Это даже для Украины не большие деньги..а для рашки ваще пыль.
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28.07.2020 13:11 Ответить
за что боролись....
вообще это ничьи деньги, если вникнуть
потому и не жалко
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28.07.2020 23:14 Ответить
 
 