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Прокуратура открыла дело из-за гибели горняка на шахте "Новодружеская" в Луганской области

Прокуратура открыла дело из-за гибели горняка на шахте

Прокуратура Луганской области устанавливает обстоятельства гибели горняка 27 июля при выполнении работ по уборке породы на шахте "Новодружеская".

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что следствием установлено, что около 15:50 27 июля на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).

"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

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прокуратура (5032) шахта (961) шахтеры (656) Луганская область (6509)


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Там по Луганской области куча "горняков" с незарегистрированным оружием совершает противозаконные действия. Прокуратура ничего не хочет по этому поводу завести?
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28.07.2020 12:13 Ответить
А по факту вбивста вісковослужбовця і знущання над його тілом та мученецький смерті ще одного військовослужбовця через "просто пєрєстать стрєлять" нє, не "возбуділась"? А через продовження одностороннього перемир'я, коли вже є факти його порушення "той стороной" теж нє? Ну може про нецільове використання коштів з фонду боротьби з коронавірусом? Знову нє? А про перевищення службовних повноважень при оборутках з ОВДЗ та незадекларовані прибутки з цих оборуток теж ні?
Тоді підказую: засудіть Ріфа за те, що він ніяк не бажає привести свій зріст в 1,8м до зросту людини з камер відеоспостереження в 1,7м по статті "умисне перешкоджання правосуддю"...
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28.07.2020 12:35 Ответить
 
 