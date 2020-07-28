Прокуратура открыла дело из-за гибели горняка на шахте "Новодружеская" в Луганской области
Прокуратура Луганской области устанавливает обстоятельства гибели горняка 27 июля при выполнении работ по уборке породы на шахте "Новодружеская".
Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Отмечается, что следствием установлено, что около 15:50 27 июля на угледобывающем предприятии при выполнении работ по уборке породы произошел обвал бетонной плиты с кровли породы, в результате которого шахтер получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Данный факт квалифицирован по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, что повлекло гибель человека).
"В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Причины несчастного случая будут установлены после проведения ряда судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
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