С 1 августа в Житомире отменят спецпропуска для проезда в общественном транспорте, - мэр Сухомлин

В Житомире отменяют систему спецпропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр города Василий Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 августа отменяем спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Действовала такая система с апреля. Тогда, в условиях жесткого карантина их ввели, чтобы житомиряне, которым необходимо было добраться работы, могли это сделать", - говорится в сообщении.

По словам мэра, стоимость проезда в общественном транспорте для пользователей транспортных карточек не изменилась.

"Без изменений с 1 августа остается оплата транспортной карточкой: 6 грн в маршрутке и 4 грн в электротранспорте. Однако, при наличной оплате тариф изменится: 8 гривен в маршрутках, 5 гривен в троллейбусах", - добавил Сухомлин.

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