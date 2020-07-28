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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Осуществлявшему незаконные полеты в оккупированный Крым пилоту одной из авиакомпаний РФ сообщено о подозрении, - прокуратура

Осуществлявшему незаконные полеты в оккупированный Крым пилоту одной из авиакомпаний РФ сообщено о подозрении, - прокуратура

Российскому пилоту, который осуществлял незаконные полеты в оккупированный Крым, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт "Симферополь" является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением КМУ №424-р от 30.04.2014 года, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял людей через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов.

Пилоту сообщили о подозрении в нарушении правил международных полетов (ч.1 ст. 334 УК Украины) и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

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Автор: 

авиация (2847) Крым (26424) оккупация (10193) прокуратура (5032) россия (96139)


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Топ комментарии
+8
Туда 6 лет летают десятки рейсов в день, а они только подозрение одному пилоту выдвинули.))
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28.07.2020 12:33 Ответить
+7
Пора их лицензий лишать - сразу поубавится желающих на оккупированные земли летать.
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28.07.2020 12:29 Ответить
+5
А он разве один такой, больше никто не летает в оккупированный Крым?
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28.07.2020 12:31 Ответить
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Пора их лицензий лишать - сразу поубавится желающих на оккупированные земли летать.
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28.07.2020 12:29 Ответить
А кто выдавал ему лицензию?
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28.07.2020 12:33 Ответить
Изучай эти документы: FCL (Flight Crew Licensing) и ATPL (Airline Transport Pilot License)
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28.07.2020 12:39 Ответить
Вопрос был риторический. Параша, когда это ей выгодно, ложила на все международные правила и законы. Это ярко выражается за последние годы.
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28.07.2020 13:57 Ответить
Когда перед пилотом замаячит перспектива не летать нигде, кроме местных рейсов, у него таки могут возникнуть сомнения и терзания души...
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28.07.2020 13:59 Ответить
Так же и эндорсменты судоводителей которые работают на судах заходящих в крымские порты. Человек сто раз бы подумал, заканчивать ли ему карьеру согласившись работать на таком паливном рейсе.
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28.07.2020 12:55 Ответить
это можно было давно сделать ...
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28.07.2020 13:08 Ответить
Это не поздно и сейчас.
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28.07.2020 13:12 Ответить
А он разве один такой, больше никто не летает в оккупированный Крым?
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28.07.2020 12:31 Ответить
а Буков там на подходе к Симферополю нема часом..неее жалко жалко....
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28.07.2020 12:36 Ответить
І шо?
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28.07.2020 12:32 Ответить
Вы наверно ошиблись!!!
ПИЛО-ТАМ!!! Их как минимум двое в кабине!!!
Если 1-у, то за 6 лет похвастаться вам нечем!!!
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28.07.2020 12:33 Ответить
Туда 6 лет летают десятки рейсов в день, а они только подозрение одному пилоту выдвинули.))
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28.07.2020 12:33 Ответить
Сразу видать - следствие вели знатоки...
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28.07.2020 12:38 Ответить
сотни в день. Сегодня например 120 прилетов.
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28.07.2020 12:54 Ответить
Получается, если пилоты, летающие в Крым будут в международном розыске, то они не смогут за границу летать?
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28.07.2020 12:36 Ответить
А где сказано что его в международный розыск обьявили?
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28.07.2020 12:38 Ответить
Мощно, а еще лет через 5 выдвинут подозрение капитану одного из судов что туда заходят.))
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28.07.2020 12:37 Ответить
Правильно !
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28.07.2020 12:38 Ответить
коли буде висунуто підозру овцєйопу кадирову за погрози на адресу діючого президента України?
Чи таке прокуратурі вчиняти ссикотно, це ж не Маруся Звіробій, це "піхотинець *****"
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28.07.2020 12:38 Ответить
Вава не велів.
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28.07.2020 12:43 Ответить
А от такого коментаря піарщики Зеленского не очикували! Вони впевнені, що повідомленням про підозру одному пілоту заглушать все в інформпросторі.
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28.07.2020 12:45 Ответить
Все пилоты всех авиакомпаний , за 6 лет летавшие в Крым принесли меньше вреда Украине, чем каждый мерзавец из ОПЗЖ, открыто на украинских телеканалах поддерживающий и оправдывающий агрессора, унижающий украинский язык. церковь, армию, патриотов, волонтёров - героев..... Кому из ОПЗЖшных выродков предъявлено обвинение в измене ? Кто из них сидит на нарах возле параши?
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28.07.2020 12:41 Ответить
Сам-то ЧОМУ НЕ УКРАИНСКОЮ???
Не знаешь родного языка?
Или его никто не понимает из тех, кто тебя интересует?
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28.07.2020 19:38 Ответить
> Все пилоты всех авиакомпаний , за 6 лет летавшие в Крым принесли меньше вреда Украине, чем каждый мерзавец из ОПЗЖ

Неправильно формулируете.
Правильно будет:
НИКТО НЕ ПРИНЁС УКРАИНЕ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ЕЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
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28.07.2020 19:40 Ответить
Может, лучше владельцу авиакомпании сообщите о подозрении? Ну и смехотворно...Венеdick
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28.07.2020 12:43 Ответить
Запад снял санкции с Аэрофлота, поэтому Боинги и Аэробусы спокойно летают в Крым.
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28.07.2020 12:46 Ответить
ось вам, флайтрадар у допомогу https://businessvisit.com.ua/gde-letit-vash-samolet-flajt-radar/ , зараз з десяток рейсів у Сімферополь на підході, тобто в цей самий момент мінімум 20 пілотів виконують незаконний перетин кордону з нашою країною.
Підозра одному пілоту, а там насправді їх сотні!
Прокурвори, а яку зарплатню ви отримуєте? А пільги? А які у вас потім будуть пенсії? І це за таку "ефективну" працю?!!
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28.07.2020 12:47 Ответить
Полная туфта.
Симферополь принимает около 120 рейсов в день - это больше чем вся Украина. Это уже 240 пилотов (по 2 на самолет). С учетом подмен, тем что некоторые города летают не каждый день и т.п., это около 1000 пилотов.
И 1 пилоту "предъявлено подозрение". Вау, перемога!
А остальные?
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28.07.2020 12:52 Ответить
А кому из украинских генералов или полковников объявлено о подозрении за убийство нашего воина - героя, ЧЕТЫРЕ ДНЯ умиравшего без помощи в серой зоне? Путен ранил нашего героя, а украинское командование ВСУ с согласия Зеленского добили его, отказавшись эвакуировать и оказывать помощь....Так кто больший враг наших воинов - защитников? Украина проглотит такое преступление?
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28.07.2020 12:53 Ответить
"Воин", кравшийся ночью убивать бывших сограждан? Крутой воин...
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28.07.2020 20:53 Ответить
Молодцы,с чего то надо начинать. Теперь кацапа только на Колыме, Таймыре и т.д аэропорты принимать будут.
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28.07.2020 13:20 Ответить
А круто устроились эти перцы в "Прокуратуре АРК" и "Правительстве АРК".
Делать ничего не надо, за неимением предмета управления, а бабло с бюджета капает, да наверное и не маленькими каплями...
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28.07.2020 19:37 Ответить
 
 