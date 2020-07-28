Осуществлявшему незаконные полеты в оккупированный Крым пилоту одной из авиакомпаний РФ сообщено о подозрении, - прокуратура
Российскому пилоту, который осуществлял незаконные полеты в оккупированный Крым, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.
Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт "Симферополь" является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением КМУ №424-р от 30.04.2014 года, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял людей через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов.
Пилоту сообщили о подозрении в нарушении правил международных полетов (ч.1 ст. 334 УК Украины) и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.
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ПИЛО-ТАМ!!! Их как минимум двое в кабине!!!
Если 1-у, то за 6 лет похвастаться вам нечем!!!
Чи таке прокуратурі вчиняти ссикотно, це ж не Маруся Звіробій, це "піхотинець *****"
Не знаешь родного языка?
Или его никто не понимает из тех, кто тебя интересует?
Неправильно формулируете.
Правильно будет:
НИКТО НЕ ПРИНЁС УКРАИНЕ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ЕЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Підозра одному пілоту, а там насправді їх сотні!
Прокурвори, а яку зарплатню ви отримуєте? А пільги? А які у вас потім будуть пенсії? І це за таку "ефективну" працю?!!
Симферополь принимает около 120 рейсов в день - это больше чем вся Украина. Это уже 240 пилотов (по 2 на самолет). С учетом подмен, тем что некоторые города летают не каждый день и т.п., это около 1000 пилотов.
И 1 пилоту "предъявлено подозрение". Вау, перемога!
А остальные?
Делать ничего не надо, за неимением предмета управления, а бабло с бюджета капает, да наверное и не маленькими каплями...