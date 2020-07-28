Осуществлявшему незаконные полеты в оккупированный Крым пилоту одной из авиакомпаний РФ сообщено о подозрении, - прокуратура

Российскому пилоту, который осуществлял незаконные полеты в оккупированный Крым, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Следствием установлено, что пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт "Симферополь" является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением КМУ №424-р от 30.04.2014 года, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял людей через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов.

Пилоту сообщили о подозрении в нарушении правил международных полетов (ч.1 ст. 334 УК Украины) и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

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