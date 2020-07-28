Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня не запрещает украинским военным отвечать на провокации, обстрелы и нарушения со стороны боевиков ОРДЛО.

Об этом заявил в интервью изданию "Левый берег", передает Цензор.НЕТ.

"Нет запрета на применение ответных действий. Да, если был единичный случай стрельбы, то не нужно наступать из всего артиллерийского набора. Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство", - заявил он.

При этом, отметил Резников, в случае, если происходит агрессия и это очевидно командованию, тогда следует ответ, не проводя консультаций.

"Мало того, есть статья 40 Гаагской конвенции от 1907 года, которая четко регулирует законы и обычаи ведения сухопутной войны. Там сказано, что если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона имеет право выйти из этого процесса в любой момент, применив ответные действия", - объяснил Резников.

Он сообщил, что именно этим и будет руководствоваться военное командование, "если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны российских войск".

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