Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня не запрещает украинским военным отвечать на провокации, обстрелы и нарушения со стороны боевиков ОРДЛО.
Об этом заявил в интервью изданию "Левый берег", передает Цензор.НЕТ.
"Нет запрета на применение ответных действий. Да, если был единичный случай стрельбы, то не нужно наступать из всего артиллерийского набора. Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство", - заявил он.
При этом, отметил Резников, в случае, если происходит агрессия и это очевидно командованию, тогда следует ответ, не проводя консультаций.
"Мало того, есть статья 40 Гаагской конвенции от 1907 года, которая четко регулирует законы и обычаи ведения сухопутной войны. Там сказано, что если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона имеет право выйти из этого процесса в любой момент, применив ответные действия", - объяснил Резников.
Он сообщил, что именно этим и будет руководствоваться военное командование, "если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны российских войск".
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когда вернешся там уже сепари будут сидеть
Это излюбленная тактика зеленомордых - каждая задница выступает с противоречивыми заявлениями и комментариями, а Зе при этом отсиживается....Ты начинаешь теряться что правда, а что вымысел, в конечном счете ты выбираешь приятную для себя позицию (в плане чьего то мнения) и расслабляешься, а они тем временем делают что им нужно! Если происходит зашквар, то Клоун как бы не виноват - он ничего не говорил, не обещал...мало ли кто что сказал!
і скільки мине часу ...і куди вже тоді відповідати...по горобцям?
Вам во главе с нелохом после того, как вас пользует *****, давно пора посетить женскую консультацию.
чи ти вважаєш що ви, кацапи, можете проводити розвідку - а ЗСУ треба заборонити, бо уздечка так пообіцяв х*уйлу
Тільки що спілкувався з Пісками - "пострілюють", на промці - теж саме, під Горлівкою - теж.. Яке нафіг може бути перемир'я з дирявими макаками? Їх можна вгамувати лише одним чином - пристрелити.
Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство", - заявил он.
Источник: https://censor.net/n3210496
Три года будете разбираться, а потом решать можно отвечать на обстрел или нет?
Посадите в окопы сепара Сивоху, донецкого дизертира-журналиста Гармаша из переговорной, минской зекоманды, пару десятков зеленых быков-депутанов, потом разбирайтесь.
https://thumbs.dreamstime.com/z/%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B5-67521705.jpg
Спочатку дочекатися дозволу "велічайшего" та його посіпак, потім обсє, кацапів, сепарні, а потім, кАнешнА, можна і захищатися від ворожої атаки.
Ось ще, на прохання зеленського-резника- дерьмака, які чомусь називають себе "Київ", введуть кацапських офіцерів, в спільний центр контролю (цікаво, як кого?), і співпраця з агресором налагодиться.
Уберите этого идиота с экранов и полос газет......
Не то я уже 3 раз экран монитора от плевков протираю.....
А если так будет продолжаться, чем то тяж могу запустить.... А монитор новый... Жалко.
и нету...ПУка
"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий."- приводит Hromadske слова Резникова.
Зеленський - проект пуйла.