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Новости Агрессия России против Украины
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Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников

Режим полной

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня не запрещает украинским военным отвечать на провокации, обстрелы и нарушения со стороны боевиков ОРДЛО.

Об этом заявил в интервью изданию "Левый берег", передает Цензор.НЕТ.

"Нет запрета на применение ответных действий. Да, если был единичный случай стрельбы, то не нужно наступать из всего артиллерийского набора. Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство", - заявил он.

При этом, отметил Резников, в случае, если происходит агрессия и это очевидно командованию, тогда следует ответ, не проводя консультаций.

"Мало того, есть статья 40 Гаагской конвенции от 1907 года, которая четко регулирует законы и обычаи ведения сухопутной войны. Там сказано, что если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона имеет право выйти из этого процесса в любой момент, применив ответные действия", - объяснил Резников.

Он сообщил, что именно этим и будет руководствоваться военное командование, "если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны российских войск".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия тратит около $5 млрд в год на войну против Украины на Донбассе, - Резников

Автор: 

обстрел (27784) Резников Алексей (1170) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
ви вже, суки, поопухали від брехні
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28.07.2020 12:49 Ответить
+29
Виправдовується після протестів.
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28.07.2020 12:49 Ответить
+28
переобулся в воздухе, укусив себя за...ягодицы ))))
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28.07.2020 12:49 Ответить
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Виправдовується після протестів.
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28.07.2020 12:49 Ответить
это - на словах, а по факту - приказ "об ответственности бойцов ЗСУ за сответный огонь по "другой стороне"
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28.07.2020 13:19 Ответить
только надо за оружием сходить в тил чтоб ответить
когда вернешся там уже сепари будут сидеть
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28.07.2020 14:03 Ответить
переобулся в воздухе, укусив себя за...ягодицы ))))
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28.07.2020 12:49 Ответить
А кто вообще такой "Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников", чтобы пояснять клоунский приказ "не стрелять без согласованием с командованием ОРДЛО"?!
Это излюбленная тактика зеленомордых - каждая задница выступает с противоречивыми заявлениями и комментариями, а Зе при этом отсиживается....Ты начинаешь теряться что правда, а что вымысел, в конечном счете ты выбираешь приятную для себя позицию (в плане чьего то мнения) и расслабляешься, а они тем временем делают что им нужно! Если происходит зашквар, то Клоун как бы не виноват - он ничего не говорил, не обещал...мало ли кто что сказал!
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28.07.2020 13:19 Ответить
короче не преЗЕдент а голограмма ))) с околоплодными выкидышами, языком ляпающими
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28.07.2020 13:29 Ответить
Да. Это очень хорошо характеризуется этим видео https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
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28.07.2020 13:34 Ответить
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28.07.2020 13:37 Ответить
Согласитесь, круто! До этого видео, я как то не вслушивался в то, что он говорил, просто понимал, что это бред и даже не напрягал мозг. А после понял, что оказывается смотрел не все серии "Тупой и еще тупее"
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28.07.2020 13:47 Ответить
Кстати эта голограмма довольно недешево нам обходится. И если кто не знает, мы всех бывших президентов содержим за счет бюджета! Сейчас не знаю, но раньше оплачивалась: прислуга, водитель, повар и охрана (ну и пожизненная пенсия)
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28.07.2020 13:37 Ответить
да-да. и сейчас оплачивается...(по-жизненно вроде)
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28.07.2020 13:38 Ответить
Взагалі яка його справа під час війни до ведення війскових дій?
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28.07.2020 14:35 Ответить
ви вже, суки, поопухали від брехні
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28.07.2020 12:49 Ответить
Клоунада и предательство !!!!
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28.07.2020 12:49 Ответить
Документ надай, за яких умов вони мають право відповідати вогнем. Клоун зелений.
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28.07.2020 12:50 Ответить
та він сам каже, - "поодинокі" постріли не причина. Причина видно коли орки примінять ядерну зброю
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28.07.2020 12:53 Ответить
Привід,це коли сепари ,озброєні ,в повний зріст попхнут на раззброєних вояків ЗСУ !!!))
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28.07.2020 13:04 Ответить
та й тоді - ТІЛЬКИ коли "другая сторона" дасть згоду на вогонь у відповідь ... А без їх згоди - ні-ні, бо уздечка пообіцяв своєму х*уйлу "не стрелять"
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28.07.2020 13:21 Ответить
100%
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28.07.2020 13:22 Ответить
додати ще - скільки запросів та докладів та рапортів треба відправити у різні боки (мабудь і до ***** першим))) ) щоби тільки отримати дозвіл на відповідь
і скільки мине часу ...і куди вже тоді відповідати...по горобцям?
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28.07.2020 12:57 Ответить
а на самом деле запрещают,белое-черное,конченные зеублюдки
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28.07.2020 12:50 Ответить
тогда следует ответ, не проводя консультацийИсточник: https://censor.net/n3210496
Вам во главе с нелохом после того, как вас пользует *****, давно пора посетить женскую консультацию.
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28.07.2020 12:51 Ответить
Ну и что он несет. Тогда верните аэроразведку, снайперские группы, вооружение на передовую и разрешение сразу же отвечать на огонь врага. А не делать глупые согласования в период которых противник десять раз успеет ретироваться и сменить позиции и боевые точки.
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28.07.2020 12:51 Ответить
Именно из-за разведки и происходят все эти перестрелки. Кому охота что бы возле твоих позиций разнюхивали.
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28.07.2020 13:01 Ответить
де вас таких набирають для лахти?))
чи ти вважаєш що ви, кацапи, можете проводити розвідку - а ЗСУ треба заборонити, бо уздечка так пообіцяв х*уйлу
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28.07.2020 13:23 Ответить
Теперь в статьях будут нас пичкать корововирусом, чтоб не интересовались сводками с фронта, да и зеленовирус запретит их!!!!
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28.07.2020 12:51 Ответить
ага, теперь будут чем то отвлекать, если происшествий мало будет, то организуют
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28.07.2020 14:15 Ответить
агов, ти вже оженився, то й ідь на нуль, якщо там тихо та безпечно..
Тільки що спілкувався з Пісками - "пострілюють", на промці - теж саме, під Горлівкою - теж.. Яке нафіг може бути перемир'я з дирявими макаками? Їх можна вгамувати лише одним чином - пристрелити.
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28.07.2020 12:51 Ответить
найкраще припинення вогню на промці було коли орки тільки починали тягти міномет на позицію, а їм вже прилітало з усіх стволів.
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28.07.2020 12:57 Ответить
так... так раніше було... тільки розвідка бачила шо щось таке суне (а ще коли напередодні оте шмаляло по сусідам-побратимам) то швиденько запрашували у сусідів, чи це не ваше заблукало...а якщо ні...то нехай тепер по пеклу блука, бо прилітало тій хріні... і від сусідів також
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28.07.2020 13:01 Ответить
можно подумать... на единичный пук когда-то отвечали )))
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28.07.2020 12:54 Ответить
Начинается натягивания хомута лошади на жοπΥ.
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28.07.2020 12:54 Ответить
"єслі увідіт, чьто началась атака", -так воєнноє командованіє нікогда нє увідіт атаку, тому що дурний ішак відіт мір в глазах хйла.
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28.07.2020 12:54 Ответить
Где Россия, и где "обычаи сухопутной войны".... Такое чешет, из какой-то параллельной реальности. Замораживаете конфликт по принципу Осетии,Абхазии и Приднестровья. С чего этот гинеколог решил, что потом все будет, контроль границы, выборы,реинтеграция. ...
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28.07.2020 12:55 Ответить
силос для овец.
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28.07.2020 12:55 Ответить
Не запрещает.?! Конечно не запрещает, а разрешает. Но только с разрешения чуть ли не самого шута-бонапартыча
Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников - Цензор.НЕТ 9679
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28.07.2020 12:55 Ответить
Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников - Цензор.НЕТ 8737
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28.07.2020 13:02 Ответить
Все равно зрада зрадная!!!
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28.07.2020 12:56 Ответить
Пшел нах, кац.
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28.07.2020 13:06 Ответить
Она не кац, она рыгыоналка из стада Бандюковича. А за зелю топит, потому что рыги и зебилы одна шобла
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28.07.2020 15:50 Ответить
"Нет запрета на применение ответных действий. Да, если был единичный случай стрельбы, то не нужно наступать из всего артиллерийского набора.
Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство", - заявил он.

Источник: https://censor.net/n3210496

Три года будете разбираться, а потом решать можно отвечать на обстрел или нет?
Посадите в окопы сепара Сивоху, донецкого дизертира-журналиста Гармаша из переговорной, минской зекоманды, пару десятков зеленых быков-депутанов, потом разбирайтесь.
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28.07.2020 12:56 Ответить
так они начнут оттуда орать - путин ввиди!
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28.07.2020 13:07 Ответить
Там им сразу введут. На всю длину.

https://thumbs.dreamstime.com/z/%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B5-67521705.jpg
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28.07.2020 13:13 Ответить
Почему он Тихий, если он шумит...?
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28.07.2020 12:57 Ответить
Не запрещает, только оружие в сейфе под замком.
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28.07.2020 13:01 Ответить
резников, а если в случае одиночной стрельбы убъют твоего сына, ты будешь разбираться в тонкой грани мира, или ответишь без разбирательств и разрешений?
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28.07.2020 13:01 Ответить
Його сина там не буде,і хвилює зелену владу не життя українських воїнів, а навпаки щоб живі були терористи
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28.07.2020 13:21 Ответить
Так они отвечают,или им запрещено?
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28.07.2020 13:02 Ответить
Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников - Цензор.НЕТ 7016
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28.07.2020 13:03 Ответить
а беспилотники на кой хрен опечатали? тупо ослепили весь передок. контрснайперские группы нахрена убрали? чтобы в ОБСЕ о собственных трупах отчитываться?
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28.07.2020 13:05 Ответить
Бубачка, а шо слабо опубликовать стенограмму телефонного разговора с ******?
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28.07.2020 13:05 Ответить
та яка там стенограма: суцільне смоктаніє *****
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29.07.2020 09:39 Ответить
Ми пам'ятаємо.
Спочатку дочекатися дозволу "велічайшего" та його посіпак, потім обсє, кацапів, сепарні, а потім, кАнешнА, можна і захищатися від ворожої атаки.
Ось ще, на прохання зеленського-резника- дерьмака, які чомусь називають себе "Київ", введуть кацапських офіцерів, в спільний центр контролю (цікаво, як кого?), і співпраця з агресором налагодиться.
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28.07.2020 13:09 Ответить
А шо там Моника Янеох мовчить? Дістає зі сраки те,що йому напали кадиркін та піськов,бо пуйло просто випорожнився на найвеличнішого бубочку-тамагочі,і заставив це з'істи! І воно з'іло,і нас годує!
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28.07.2020 13:11 Ответить
Только стрелять с глушителем.... ДА?
Уберите этого идиота с экранов и полос газет......
Не то я уже 3 раз экран монитора от плевков протираю.....
А если так будет продолжаться, чем то тяж могу запустить.... А монитор новый... Жалко.
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28.07.2020 13:13 Ответить
Отвечать на обстрелы не запрещается. А из чего теперь, из рогатки?
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28.07.2020 13:14 Ответить
Я не скажу на кого похож Резников!
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28.07.2020 13:15 Ответить
Стріляти у відповідь звичайно ж можна , але сядеш за це за грати ! . ............-Вице-премьер-министр Алексей Резников Источник: https://censor.net/n3210496
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28.07.2020 13:20 Ответить
Шановні і тролі а хто з Вас розуміє що являється пасивним або активним дурнем який поступово приводить до розбраду в нашій країні і додає балів прорашистським силам для майбутьніх виборів. Оця ось теперішня істерія під назвою "Обісрать Зеленського" ні до чого не преведе доброго. Ось побачете. Шановні, і тролі не треба істерити...Спокійно розсудливо треба розмірковувати. Ситуація і дії дуже прості у Зе і Ко. Як що не зрозуміла Вам то не треба себе вести як істеричка незаміжня. Пояснюю. Як я розумію. Питання для Вас. Ви вважаєте що мінські угоди приведуть до миру чи не приведуть ні до чого? Я вважаю щи ні дочого не приведуть. Вони як для замилювання розуму і очей..розуму українців і очей ЕС. Це ви розуміїте чи ні? Далі зважаючи на дії Зе і Ко вони хочуть переформотувати мінські угоди в біль практичний майданчик переговорів і укласти договір який би не читався двояко. Тому Зе і Ко вирішили так би мовити поставити ХЛА в становище коли він не зможе відкрутитись від виконнаня умов по миру. Все просто Україна виконуватиме мінскі угоди (як ій вигідно) пункт за пунктом і буде вимагати виконана від ХЛА. І коли Рашка не буде виконувати будуть висвітлюватись на весь світ що Россія це Хлостан, агресор і відморожена ****.Відповідно Запад буде посилювати тиск і санкції. просте підтвердження цому це ост анне перемирря яке Росія порушила і зразу стала видавати стару пісню що вона не сторона конфлікту. Оце показник того що ХЛО виставлений в хловському світі перед усім миром. І тепер головне в результаті не виконанням ХЛОМ домовленостей можливе спокійне, обгрунтоване і безскандальне вихід із мінських домовленостей. Ну всі ж розуміють що ХЛО не виконумватиме мінських домовленостей? Так? Тому я вважаа що це теж варіант для розширення формату переговорів- вийти з мінських по винні ж ХЛА і організувати широкий новий формат з ЕС США, Великобританією. Або це допоможе посилити санкції ще ...бо ХЛО не хоче виконувати домовленості тому ще санкції ще більще військової допомоги Україні .. або це може стати вагомим для прийняття України в Нато.... І тепер друге питання дл всіх. Як ви вважаєте україна зараз може військовими методами повернути собі Крим і Донбас? Тепер міркуйте відповідаючі на питання самі для себе. А вести себе як дурні істерички ..це ..не личить умним людям. Об'єднання проти когось завжди закінчувалось сорою між об'єднантами, а ось об'єднання для єдиного напрямку руху, це краще. А у вас як я розумію його не має або ві дурний а іменно залишити все як є.
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28.07.2020 13:18 Ответить
Не запрещённое на передовой оружие:

Режим повної "тиші" не забороняє українським військовим відповідати на порушення і провокації, - Резніков - Цензор.НЕТ 3789
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28.07.2020 13:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=161&v=pbVea766bQM&feature=emb_logo Хит про Зеленского. Какая боль... взяв під особистий контроль...
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28.07.2020 13:28 Ответить
Не мона провоцировать).
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28.07.2020 14:20 Ответить
ага...метнул гадюка
и нету...ПУка
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28.07.2020 15:17 Ответить
Все эти разговоры власти ,то одно ,то другое ,то третье они до добра не доведут - ОДНОЙ ЖОПОЙ ОЧЕНЬ СЛОЖНО ДОЛГО СИДЕТЬ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ ...
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28.07.2020 13:25 Ответить
тепер можна стрілять із соняшника......
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28.07.2020 13:27 Ответить
"Киевские власти захотели вернуть российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий."- приводит Hromadske слова Резникова.
Зеленський - проект пуйла.
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28.07.2020 13:37 Ответить
Проект - Буратино...
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28.07.2020 13:56 Ответить
Дурак ты, мерин. Ты думаешь, что не расийские офицеры командуют оброченцами?
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28.07.2020 16:04 Ответить
"режим полной зеленой тишины" предполагал боевые действия.Занавес
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28.07.2020 15:25 Ответить
Матом крити?
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28.07.2020 20:55 Ответить
всё правильно.
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28.07.2020 23:57 Ответить
 
 