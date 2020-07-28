Пока сложно говорить о возвращении российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Песков

Кремль заявляет, что что вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) требует проработки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о позиции Кремля по поводу возвращения российских офицеров в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия, Песков отметил, что "после того, как этот вопрос (возвращения российских офицеров. - Ред.) будет проработан на предмет определения модальности их участия, гарантий их равноправного участия, тогда можно будет думать".

"Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, данная тема представляет собой "достаточно сложную субстанцию".

"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос (о возвращении российских офицеров в СЦКК. - Ред.), но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - подчеркнул Песков.

Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев выступает за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации.

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