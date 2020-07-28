Пока сложно говорить о возвращении российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации, - Песков
Кремль заявляет, что что вопрос возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) требует проработки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о позиции Кремля по поводу возвращения российских офицеров в СЦКК для обеспечения объявленного перемирия, Песков отметил, что "после того, как этот вопрос (возвращения российских офицеров. - Ред.) будет проработан на предмет определения модальности их участия, гарантий их равноправного участия, тогда можно будет думать".
"Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", - добавил представитель Кремля.
По словам Пескова, данная тема представляет собой "достаточно сложную субстанцию".
"Никто не отказывается обсуждать этот вопрос (о возвращении российских офицеров в СЦКК. - Ред.), но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", - подчеркнул Песков.
Ранее вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев выступает за возвращение российских офицеров в состав Совместного центра по контролю и координации.
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13 год
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Серед вимог сьогоднішнього опозиційного мітингу на захист армії є "Зупинити роззброєння на передовій", "Скасувати указ відкривати вогонь у відповідь", "Дати указ знищувати ворожі сили у відповідь на обстріл", "Скасувати укази про заборону розвідки і аеророзвідки".
І це все пролунало після брифінгу командувача ОС Кравченка, на якому той чітко пообіцяв-пояснив: роззброєння і скорочення військ на передовій не буде, вогонь у відповідь в разі порушення противником мирних домовленостей - буде, безпілотники можуть літати і позиції обладнуватись, якщо без просування вперед, і т.д.
Трохи безглуздо, навіть неприємно для декого виглядає, чи не так?
Є в нас категорія людей, які не ******* політиків і взагалі всіляку публічну активність - за піар, хайп і зрадоньку. Є військові, які відверто сміються з паніки погано інформованих цивільних і роблять стьобні пости про те, як в них нібито вилучають танки і кулемети.
А знаєте, чому не вилучають?
А через весь отой пафосний хайп на Майдані і Банковій.
А через весь отой хайп із тілами загиблих і пораненим, якого не витягли.
Побачили, що піпл не хаває - шорх! - відмотали трохи назад. Вони завжди так роблять.
А бачать вони, що піпл не хаває - лише тоді, коли приходять Хайп, Піар і Пафос - три Вершники Опозиції. Дві сотні людей з плакатами і камерами важать більше, ніж 20 млн незадоволених перед телевізором. Так це працює.
Тож хай піаряться. Хай більше, голосніше піаряться. Хай кричать про роззброєння, якого немає. Бо якщо їм набридне кричати - нас роззброять.
Смотри, придурок, что получается. Обосрался твой Клоун на переговорах с *****м, но потом до него это начало доходить - он пошел на попятную. Но тут ему Овце*б видосик записал о необходимости позвонить ***** и все уладить. То, что ты видишь сейчас, и есть последствия этого разговора. Кацапы поставили твоего клоуна раком и имеют во все щели, и тебя вместе с ним. Зеля хоть знает за что, а ты просто полезный идиот.
Скажу тебе даже больше. Раньше в переговорах ТКГ в Минске никогда не фигурировали "должности" "вождей" недореспублик. Сейчас же мы уже договариваемся с руководством Лугандона, а не с паРашей. Раша теперь такой же наблюдатель, как Германия и Франция. Позицию же кацапов недавно озвучил Песков: "Раша не является стороной конфликта". А знаешь, что еще самое интересное? При нынешней интенсивности боевых действий Лугандону вполне хватит материальной и технической поддержки кацапов, а мяса у них реально своего достаточно. Т.е. сейчас доказать, что Рашка причастна становится намного сложнее. Особенно если учесть тот факт, что разведывательные операции также запрещены.
Отымели тебя, Сашенька, а ты и не заметил.
Они в политике издевательств не "одну собаку сьели".