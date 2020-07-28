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Новости Коронавирус и карантин
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Более 20 вакцин от COVID-19 испытываются в мире, 2-3 из них могут стать эффективными, - эксперт ВОЗ Сваминатан

Более 20 вакцин от COVID-19 испытываются в мире, 2-3 из них могут стать эффективными, - эксперт ВОЗ Сваминатан

Свыше 20 потенциальных вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний в данный момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью dpa, на которое ссылается DW.

"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными", - отмечает эксперт.

По ее словам, если исходить из того, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%, две-три или даже больше вакцин могут оказаться действенными.

Появления эффективного препарата в ВОЗ ожидают к середине 2021 года.

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вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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З вами Натан! - у перкладі на солов"їну.
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28.07.2020 13:44 Ответить
З двадцяти 2-3. "Могут стать". До лампочки. Вірус мутує і починай все спочатку.
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28.07.2020 13:47 Ответить
Мутує-не мутує-наразі ми не можемо дізнатись, як ефіоп скаже, так і буде.
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28.07.2020 13:53 Ответить
Світ котиться в прірву хаосу. Всесвітньою організацією охорони здоровя керують ефіоп, індус, ну і без козломордих я думаю там теж не обійшлося. Ефіоп! Керівник ВОЗ!!!! Фарм мафія знає кого поставити, щоб максимально ефективно стригти баранів в усьому світі.
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28.07.2020 13:55 Ответить
Ефіоп хай займається своєю батьківщиною, бо зовсім за своїх забув.
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28.07.2020 13:59 Ответить
Та ні він вже нами всіма займається...... Ну під наглядом фарммафії звичайно
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28.07.2020 14:01 Ответить
Всем голосовавшим за Зеленского будут привыиы все три вакцины бесплатно и ещё 17 по желанию за дополнительную плату.
Порохоботам 5000$ за одну вакцину!
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28.07.2020 14:00 Ответить
Це ви про яку вакцину? Та що розблоковує мозок? Тоді дуже дякую - маю нагоду 5000$ залишити собі.
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28.07.2020 14:07 Ответить
По ее словам, если исходить из того, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%, две-три или даже больше вакцин могут оказаться действенными. (с)

А если исходить, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 90%, то все вакцины могут оказаться действенными.
А если смотреть на реальные показатели, то и гадать не надо
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28.07.2020 14:56 Ответить
 
 