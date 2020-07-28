Более 20 вакцин от COVID-19 испытываются в мире, 2-3 из них могут стать эффективными, - эксперт ВОЗ Сваминатан

Свыше 20 потенциальных вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний в данный момент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью dpa, на которое ссылается DW.



"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными", - отмечает эксперт.

По ее словам, если исходить из того, что эффективность каждой вакцины колеблется на уровне 10%, две-три или даже больше вакцин могут оказаться действенными.

Появления эффективного препарата в ВОЗ ожидают к середине 2021 года.

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