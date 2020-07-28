Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП

В Офисе Президента заявили, что новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен", - сообщили в пресс-службе ОП.

Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режим полной "тишины" не запрещает украинским военным отвечать на нарушения и провокации, - Резников