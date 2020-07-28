Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП
В Офисе Президента заявили, что новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен", - сообщили в пресс-службе ОП.
Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.
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Та мертвейчука у зами.
"Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ"https://censor.net/news/3210501/kuchma_prekraschaet_rabotu_v_tkg_po_donbassu
Та й пінчук тут теж не зайвий.
100%!
Пора объявлять праймерис!