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Новости Операция Объединенных сил
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Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП

Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП

В Офисе Президента заявили, что новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен", - сообщили в пресс-службе ОП.

Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ.

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Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+10
Сивуха. Нє?
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28.07.2020 13:43 Ответить
+4
Или чемпион панкреатита нюся.

Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 3312Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 3215
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28.07.2020 13:45 Ответить
+3
Брат Ермака ????
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28.07.2020 13:43 Ответить
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Сивуха. Нє?
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28.07.2020 13:43 Ответить
Или чемпион панкреатита нюся.

Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 3312Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 3215
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28.07.2020 13:45 Ответить
Він вже Нюся?
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28.07.2020 13:50 Ответить
Не. Таки нюся.
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28.07.2020 13:55 Ответить
А так схожий на Шухрича.
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28.07.2020 13:58 Ответить
Причуды метаморфоз.
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28.07.2020 14:00 Ответить
Тож потвори з одного кубла !!))
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28.07.2020 14:02 Ответить
Генетика.

Нового главу делегації України в ТКГ буде оголошено найближчим часом, - ОП - Цензор.НЕТ 9643
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28.07.2020 14:05 Ответить
Бери выше...
Новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен в ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 788
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28.07.2020 13:48 Ответить
Брат Ермака ????
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28.07.2020 13:43 Ответить
Надия Є?)))
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28.07.2020 13:44 Ответить
Кучма, старий вовчара , відчув ,що смаленим запахло !!))
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28.07.2020 14:01 Ответить
Медведчук ...
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28.07.2020 13:44 Ответить
Будет два раза?
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28.07.2020 13:48 Ответить
сама МаТЬ ах нет РЫМА...мама
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28.07.2020 13:50 Ответить
Два раза,три раза - пока не будет уничтожена ватная зараза.
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28.07.2020 13:51 Ответить
православна ****?
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28.07.2020 13:48 Ответить
Ось ця вся група разом і буде, тільки ще плюс бойко, рабінович, коломойський і мендель.
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28.07.2020 13:48 Ответить
Мандель сразу за двоих будет считаться. Так нельзя. Только после опороса.
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28.07.2020 13:49 Ответить
Пока что интрига. Выбирают самого одиозного украинофоба.
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28.07.2020 13:48 Ответить
Ціх потвор, в зеленому лепрозоріі, хоч греблю гати !!!)))
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28.07.2020 13:59 Ответить
Сосна-да, сосна-да!
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28.07.2020 13:48 Ответить
Ты что, айкосов перекурил?
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28.07.2020 13:50 Ответить
А их курить надо было? А я их хаваю...
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28.07.2020 13:53 Ответить
тоді за Лупаш єлєна!
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28.07.2020 13:51 Ответить
не Сивуха обоссанный , часом?
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28.07.2020 13:50 Ответить
петю візьміть..хай цей головняк особисто розгрібає..
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28.07.2020 13:51 Ответить
Ну а що? Саме час, один екс-гідрант поступається місцем іншому.
Та мертвейчука у зами.
"Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ"https://censor.net/news/3210501/kuchma_prekraschaet_rabotu_v_tkg_po_donbassu
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28.07.2020 14:02 Ответить
Відчув що смаленим тхне, Кучма дон українського олігархата !!))
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28.07.2020 14:06 Ответить
Щось згадалося - https://ukr.media/culture/295016/ ахметов - позашлюбний син кучми . ))))
Та й пінчук тут теж не зайвий.
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28.07.2020 14:22 Ответить
та менше буде волань про зраду зрадну..
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28.07.2020 14:17 Ответить


100%!
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28.07.2020 14:29 Ответить
Бужанский, Дубинский, Лиза Богуцкая, АраХамия, Некачественная жопа......
Пора объявлять праймерис!
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28.07.2020 13:52 Ответить
...у лизки очень даже качественная
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28.07.2020 15:01 Ответить
Из зеленых никого не будет, у них перебор по западлу всякому. Будет кто-то согласованный с Путиным, кто-то из КГБ типа Марчука.
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28.07.2020 13:54 Ответить
Ну , значит, будет как при Порошенко : - только медведчук!!
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28.07.2020 14:03 Ответить
Ющенко!)
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28.07.2020 14:28 Ответить
Нада тудой раскава, ну чтоб фамилиё на -ов, заканчивалася. Вот хотя-бы взять сюдой Турчинова. Как смотрятя, праваславныя?
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28.07.2020 14:59 Ответить
Сивохо! Без варіантів.
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28.07.2020 20:54 Ответить
 
 