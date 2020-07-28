РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11668 посетителей онлайн
Новости
28 598 91

Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция. ФОТО

Полицейские Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади г.Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент, который сняли прохожие и выложили в Интернет, произошел около 9 утра 28 июля.

Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу г. Днепра. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.

Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета. В ближайшее время будет принято решение о правовой квалификации события.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко на странице в сети Facebook сообщил: "Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы".

По словам Геращенко, у девушки тяжелое сотрясение мозга и возможны осложнения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Днепра мужчина ногами избил женщину: "Долбо#б, что ты делаешь?!". ВИДЕО

Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция 02
Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция 03

Днепр (4440) женщины (891) избиение (9817)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Вид животного - абибас обыкновеный.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:09 Ответить
+23
Ну так она на него заяву не напишет ... бьёт значит любит ,обычное дело ,по стакану вмажут и мир,дружба ,жвачка ...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:02 Ответить
+21
>Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.Как и ожидалось
показать весь комментарий
28.07.2020 13:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
получит возможность отточить свои *бойцовские* навыки на зоне на параше....
показать весь комментарий
28.07.2020 13:58 Ответить
Треба їх вішати, навіщо їх годувати?
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
не певен що там годують...
показать весь комментарий
28.07.2020 17:46 Ответить
Повiрте, годують..
та й харчуються вони набагато краще нiж пенсiонеры із 2000 грн пенсії
показать весь комментарий
28.07.2020 21:28 Ответить
Женщины, уважайте себя, не живите с психопатами и садистами, не рожайте от них таких же психопатов. Эта женщина осталась живой по счастливой случайности, потому что на улице избита. Неужели у некоторых пропал рефлекс самовыживания? Или жизнь не дорога? Ужас.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:28 Ответить
Та какие там навыки?! Выйдет "подруга" из больницы и заберет заявление,и все "навыки"
показать весь комментарий
28.07.2020 14:36 Ответить
Не поможет. Это не семейное дело, по закону должен сесть. В зависимости от последствий.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:06 Ответить
>Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.Как и ожидалось
показать весь комментарий
28.07.2020 13:58 Ответить
І рогоносець погнав по копаному !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2020 14:09 Ответить
Чудовий привід застосувати той європейський закон про насильство в сім'ї.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:01 Ответить
Можливо ,йому роги на мозок тиснути почали !!)))
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
Не вийде... факта сім'ї - немає. Тільки ********* і наслідки по травмам...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:52 Ответить
Одним словом, сяде.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:57 Ответить
Не факт !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:13 Ответить
Милые бранятся, только тешатся.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:01 Ответить
Якщо б"є-значит любить !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 14:12 Ответить
100%
показать весь комментарий
28.07.2020 14:37 Ответить
Ну так она на него заяву не напишет ... бьёт значит любит ,обычное дело ,по стакану вмажут и мир,дружба ,жвачка ...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:02 Ответить
Треба змінювати законодавство, бо побутове насильство зашкалює і є похідною до інших правопорушень
показать весь комментарий
28.07.2020 22:23 Ответить
Если по закону, заява не нужна.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:07 Ответить
Любоff
показать весь комментарий
29.07.2020 13:38 Ответить
вот этот хер..
Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция - Цензор.НЕТ 3514
показать весь комментарий
28.07.2020 14:03 Ответить
хмырь
показать весь комментарий
28.07.2020 14:04 Ответить
Вид животного - абибас обыкновеный.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:09 Ответить
Мабуть, фанат Потапа - новоспеченого Засл. артиста України - і його "Пиришек-пупиришек".
показать весь комментарий
28.07.2020 14:24 Ответить
летом в зимней кепке и чёрных штанах... последний писк быдломолды
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
быдломода - это в трусах в общественных местах и транспорте
показать весь комментарий
28.07.2020 16:50 Ответить
и почему всё жлобьё так любит одеваться в "адидас" ? меня это компрометиррует...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:16 Ответить
Кто ходит в фирме Адидас,тому любая баба даст !!)))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:07 Ответить
наверное его баба это проигнорировала )))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:14 Ответить
З ким?? З сусідом і неодноразово !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:19 Ответить
Перепрошую, але з ним на одному гектарі нужду справити гидко. У кожного, звичайно свій смак.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:28 Ответить
Какое все таки одухотворённые , интеллигентное и высокоинтеллектуальное лицо у этого цвета нации из Днепра ...
показать весь комментарий
28.07.2020 15:16 Ответить
Дніпро занадто великий, щоб його можна було визначати по якомусь одному обличчю
показать весь комментарий
28.07.2020 15:32 Ответить
ипло кацапское зебильное...
подруги ряху засвети - чтобы определить по роже - заберёт или нет заявление...
показать весь комментарий
28.07.2020 15:21 Ответить
То так, цікаво подивитись на писок цієї Дульсінеї !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:23 Ответить
см. ниже...
показать весь комментарий
28.07.2020 15:27 Ответить
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 7612

Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 8726
показать весь комментарий
28.07.2020 15:26 Ответить
люди высветили и подругу - она того же вида - "кацапы обыкновенные, вонючие".
Так что заяву заберёт и будут жить дальше в "любви и согласии".Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 1017
показать весь комментарий
28.07.2020 15:26 Ответить
Ніфертіті з Клєопатрою в одній склянці !!)))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:30 Ответить
Пол страны дебилов в пластиковых трениках или шортах и бейсболках за пять гривень. Мозгов - ноль, могут только матюкаться и что-то мычать в дешевый мобилы. Чернобыль стал на мозги действовать? И детки такие же растут у этих дегенератов.
Третьякова в чем-то была права?
показать весь комментарий
28.07.2020 15:43 Ответить
Бйот, значіт любіт.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:04 Ответить
Однозначно,з огляду на те як влупив,то дуже палко кохає !!!))
показать весь комментарий
28.07.2020 14:14 Ответить
Слава новым полицейским Украины !!!
показать весь комментарий
28.07.2020 14:08 Ответить
І особисто Фейсбукичу,славнозвісному борцю з терористами !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:22 Ответить
"ізбіл на Європєйской площаді"...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:10 Ответить
Не переживайте, это такая традиция в Днепре, бить сожительниц на центральной площади.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
Рожа бидльчья, земеля "янелоха".
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
Это какой-то сексизм! Когда мужчин бьют, то такой шум не поднимают! Это дискриминация мужчин по половому признаку!
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
Як не дивно, але так воно і є !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 14:15 Ответить
може в них виникла суперечка з приводу деяких положень "Етики" Макіавеллі
показать весь комментарий
28.07.2020 14:11 Ответить
Я думаю, они не сошлись во взглядах на сильные и слабые стороны Тенсианской модели экономики.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:14 Ответить
что еще за тейнсианская модель?
показать весь комментарий
28.07.2020 14:24 Ответить
Кейнсианская
показать весь комментарий
28.07.2020 14:33 Ответить
Это была ирония, по аналогии с анекдотом про Фефелеву башню.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:58 Ответить
А что за башня?..
показать весь комментарий
28.07.2020 15:23 Ответить
Маргиналы ее еще называют Эльфива башня Они думают что там эльфы живут
показать весь комментарий
28.07.2020 15:51 Ответить
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 6591Ага, живуть.
показать весь комментарий
28.07.2020 19:03 Ответить
Ну, если уж по букве- то кейсианская.😁. По фамилии основоположника- Кейси.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:14 Ответить
это, если дамочка заяву накатает.
А если нет, то и "решать" нечего.
Помнится, в бытность студентом, в нашей общаге, пятикурсник, кажется, ливанец, вытаскивал сожительницу за волосы в коридор и лупил нунчаками. Крик был слышен на всех пяти этажах.
Когда ребята вступились, она на них набросилась с кулаками, мол, не трогайте его, я его люблю.
Так что, неисповедимы пути господни...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:14 Ответить
- Только у меня такой самец, с нунчаками! Ах! Ах! Какой мужчина! (с)
показать весь комментарий
28.07.2020 14:36 Ответить
Судя по всему, заява уже не обязательна. Есть видео и информация в СМИ. Для возбуждения дела- достаточно. Но, если она за него заступаться начнёт, то - да. Могут прекратить.
показать весь комментарий
29.07.2020 13:17 Ответить
Пора трудовые батальоны вводить, а не платные камеры..
показать весь комментарий
28.07.2020 14:20 Ответить
Це вже було!! Хімія називалось !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 14:23 Ответить
Любовь, фигли...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:24 Ответить
Вот эта битая:Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 4604Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 6998
показать весь комментарий
28.07.2020 14:25 Ответить
Ах! Какая женщина! Какая женщина!
Мне б такую!
показать весь комментарий
28.07.2020 14:27 Ответить
Стесняюсь спросить - в качестве груши?
показать весь комментарий
28.07.2020 15:00 Ответить
штаны его многое говорят...о нём.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:34 Ответить
слананая парочка голубков...
показать весь комментарий
28.07.2020 14:38 Ответить
Только недавно наблюдал похожую ситуацию:
ехала такая поддатая биче-пара по тротуару на хорошем электробайке (!).
Она чего-то варнякает на него, он останавливается, замахивается как Тор на Таноса, но отвешивает всего пару несильных лещей. Садится, снова едут. Та снова варнякает.
Снова остановка. Лупит сильнее. "Прынцесса" снова варнякает, и ситуация повторяется с остановками через каждые метров пять. Ну, отношения у них...

Я, проходя мимо, все-таки как-то не заступился, дальше пошел

Вокруг были дамочки с испепеляющими взглядами.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:44 Ответить
хорошо, что нашли животное.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:48 Ответить
задержала не полиция, а работники комунального прадприятия и передали полицейским
показать весь комментарий
28.07.2020 14:49 Ответить
Поліціі нема коли,вони новий сценарій теракта вивчают!!)))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:09 Ответить
Реально мы живем в русском мире.
показать весь комментарий
28.07.2020 14:59 Ответить
а я про что говорю 73% ментально в "русском мире". Их нельзя пускать в Европу.
но за это тут банят.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:01 Ответить
Спадщина від богатовікової асиміляціі українців московітами !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:11 Ответить
дело даже не в ассимиляции. Краснозадые десятилетиями играли на низших инстинктах народа, в результате выросли поколения быдла.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:14 Ответить
Асиміляція дуже вплинула на ментальність українців і не в кращий бік !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:26 Ответить
Точно. Инфантилизм и безответственность. Все решает дядя, барин, царь, кто угодно, но я тут не при чем. Моя хата с краю.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:19 Ответить
Добре, що я ніколи не голосував за російського шпигуна Порошенка. Тепер мені не соромно навіть здохнути
показать весь комментарий
28.07.2020 15:26 Ответить
"...бьёт, значит любит..." - типове кацапське прислів'я.
Нормальні українці жінок і старих не б'ють.
показать весь комментарий
28.07.2020 15:21 Ответить
Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 2872
показать весь комментарий
28.07.2020 15:31 Ответить
Щиро,по-русски !!))
показать весь комментарий
28.07.2020 15:36 Ответить
Всё равно жалко.....

Побиття жінки в центрі Дніпра: зловмисника затримано, постраждала в лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 2101
показать весь комментарий
28.07.2020 16:08 Ответить
синька зло,курите кальяны)
показать весь комментарий
28.07.2020 16:39 Ответить
уровень украинской журналистики-лицо жертвы крупным планом....лицо урода замылено....
показать весь комментарий
28.07.2020 22:09 Ответить
 
 