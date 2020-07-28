Избиение женщины в центре Днепра: злоумышленник задержан, пострадавшая в больнице, - полиция. ФОТО

Полицейские Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади г.Днепр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Инцидент, который сняли прохожие и выложили в Интернет, произошел около 9 утра 28 июля.

Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу г. Днепра. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.

Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета. В ближайшее время будет принято решение о правовой квалификации события.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко на странице в сети Facebook сообщил: "Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы".

По словам Геращенко, у девушки тяжелое сотрясение мозга и возможны осложнения.

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Фото: сайт полиции







