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Новости Местные выборы-2020
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Луганщина выступает против проведения местных выборов в прифронтовой зоне области, - глава ОГА Гайдай

Луганщина выступает против проведения местных выборов в прифронтовой зоне области, - глава ОГА Гайдай

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкую ОГА. - Ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будут проходить выборы, будут принимать уже депутаты", - сказал Гайдай.

Также он пообещал, что в ближайшее время примут решение в отношении руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье. Он был задержан при получении взятки, однако продолжает работать.

Напомним, Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

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Автор: 

местные выборы (2752) ОГА (2393) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+3
Понаїдуть з лугандону і оберуть якогось моторилу.
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28.07.2020 14:01 Ответить
+1
В прифронтовой области может и не проведут. А вот в самом Луганске вместе с Ху#лом- на раз.
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28.07.2020 14:03 Ответить
+1
Руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье задержали на взятке, но он продолжает работать?????? Учитывая военную ситуацию, его надо и надо судить по законам военного времени.
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28.07.2020 14:03 Ответить
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Таки шота заподозрил. Типа подвох...
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28.07.2020 14:01 Ответить
Понаїдуть з лугандону і оберуть якогось моторилу.
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28.07.2020 14:01 Ответить
В прифронтовой области может и не проведут. А вот в самом Луганске вместе с Ху#лом- на раз.
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28.07.2020 14:03 Ответить
Руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье задержали на взятке, но он продолжает работать?????? Учитывая военную ситуацию, его надо и надо судить по законам военного времени.
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28.07.2020 14:03 Ответить
Не доверяют украинцам?
Как выберут, так и жить будут.
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28.07.2020 14:08 Ответить
Есть чиновник заявляет, значит реально всё наоборот. Насест всой берегёт.
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28.07.2020 14:13 Ответить
Кроме ,я так считаю' другое обоснование есть для нарушения конституции?
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28.07.2020 14:13 Ответить
Луганщина - как матюк уже звучит..
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28.07.2020 14:21 Ответить
https://www.facebook.com/akvilifer?__cft__%5b0%5d=AZXd7qLdMAmzxbMF2CFYHzKs-**********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Tim Zlatkin
Кстати да, вчера был первый раненый во время всеосяжного и полного перемирия под Марьинкой.
Правда гражданский.
ВОГ прилетел на огород.
Как-то мало кто из СМИ на это обратил внимание...

https://www.facebook.com/medevak/?__cft__%5b0%5d=AZUVPHYtO6XMTYjTZDG9oCu6enry8C_srMWPH0MSGjOiYjPyDB4e3BQM-d6k9OWHyfH1G5dkx5RA7Wdd1CYbG9ad-GPwl3qMJisKmjfDTlIvpEHB5tjfZX4ISwSOShCFfQS7gKkrQsuXMfh8OjpB6Eq_5mwnanNTVk-XG9f1Rtv8Ig&__tn__=-UC%2CP-R MedStar Медевак ПДМШ
https://www.facebook.com/medevak/posts/1236641540018240?__cft__%5b0%5d=AZUVPHYtO6XMTYjTZDG9oCu6enry8C_srMWPH0MSGjOiYjPyDB4e3BQM-d6k9OWHyfH1G5dkx5RA7Wdd1CYbG9ad-GPwl3qMJisKmjfDTlIvpEHB5tjfZX4ISwSOShCFfQS7gKkrQsuXMfh8OjpB6Eq_5mwnanNTVk-XG9f1Rtv8Ig&__tn__=%2CO%2CP-R Вчора о 14:06 ·

Хроніки перемир'я.
Мар'їнка. Цивільний. Осколкове поранення лівої руки. Працював у себе на городі... прилетів ВОГ
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28.07.2020 14:21 Ответить
Або ВЦА ..або риги..так краще нехай ВЦА буде.....буде з кого спитать
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28.07.2020 15:01 Ответить
 
 