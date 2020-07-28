Луганщина выступает против проведения местных выборов в прифронтовой зоне области, - глава ОГА Гайдай

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкую ОГА. - Ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будут проходить выборы, будут принимать уже депутаты", - сказал Гайдай.

Также он пообещал, что в ближайшее время примут решение в отношении руководителя военно-гражданской администрации в городе Счастье. Он был задержан при получении взятки, однако продолжает работать.

Напомним, Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

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