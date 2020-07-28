Зеленский - судьям: Вы осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе торжественной церемонии принесения присяги судьями, назначенными на должности, заявил, что служители Фемиды должны быть объективными, независимыми и честными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"С сегодняшнего дня каждый из вас является лицом судебной власти. И каким оно будет, зависит только от вас. Я верю, что вы будете достойно носить высокое звание судьи. Всегда будете помнить, что осуществляете правосудие не от имени отдельных интересов, а от имени Украины", - сказал глава государства.
Президент верит, что независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равное отношение ко всем сторонам судебного заседания, компетентность и старательность будут главными и неотъемлемыми условиями ежедневной очень важной и сложной работы судей.
"Важно понимать, что в большинстве случаев суд решает не только юридический спор, но и дальнейшую судьбу человека. Поэтому общество и государство ожидают, что каждое ваше решение будет взвешенным, справедливым и законным. Я уверен, что благодаря этому вы сможете самое важное - изменить отношение общества, отношение граждан к слову "судья". И оно всегда будет вызывать у людей только две эмоции - это доверие и уважение", - сказал Зеленский.
Глава государства назвал сегодняшний день важным для судебной системы Украины, поскольку свою работу восстанавливают суды, которые длительное время не могли функционировать должным образом из-за отсутствия судей. Он напомнил, что впервые с 2016 года в местных общих судах будут вершить правосудие более 200 новых судей.
Зеленский пожелал судьям, чтобы слова присяги сегодня не были произнесены в первый и последний раз.
"Пусть этими словами начинается каждый ваш день. Помните их каждый раз, когда принимаете решение. Помните их каждый раз, когда кто-то предлагает вам закрыть глаза на закон и пытается ослепить вас изображениями Бенджамина Франклина", - подытожил президент.
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Ах.
великийЗеІДІОТ сказав!!!
http://argumentua.com/stati/kriminal/korruptsiya КОРРУПЦИЯ | ВТР, 2020-07-28 08:35
http://argumentua.com/print/stati/volki-rvut-ukrainu-poka-zelenskii-voyuet-s-nichtozhnym-shariem Версия для печати
НАБУ стало "последним окопом" в войне с преступностью в государстве.
Ведомство Сытника при всей его неоднозначности оказалось единственной независимой площадкой сопротивления уже сложившемуся консенсусу старых вожаков стаи и новых лиц из окружения Зеленского. Наивного гаранта Конституции свои же взяли в заложники, окончательно блокируя судебную реформу, пишет издание http://zn.ua/ ZN.UA .http://argumentua.com/stati/volki-rvut-ukrainu-poka-zelenskii-voyuet-s-nichtozhnym-shariem