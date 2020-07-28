Маршрутный автобус съехал в кювет на Львовщине: пострадали семь пассажиров, в том числе 4-летний ребенок, - полиция. ФОТО
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Самборском районе Львовской области, в результате которого семь человек получили травмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня, 28 июля, около 9:20 возле села Великая Озимина в Самборском районе.
"Как предварительно установили полицейские, водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.
Так, в результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и четырехлетний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.
По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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