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Новости ДТП
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Маршрутный автобус съехал в кювет на Львовщине: пострадали семь пассажиров, в том числе 4-летний ребенок, - полиция. ФОТО

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Самборском районе Львовской области, в результате которого семь человек получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня, 28 июля, около 9:20 возле села Великая Озимина в Самборском районе.

"Как предварительно установили полицейские, водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Маршрутный автобус съехал в кювет на Львовщине: пострадали семь пассажиров, в том числе 4-летний ребенок, - полиция 01

Так, в результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и четырехлетний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.

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По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Маршрутный автобус съехал в кювет на Львовщине: пострадали семь пассажиров, в том числе 4-летний ребенок, - полиция 02

ДТП (7685) Львовская область (2932)


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Я сегодня гулял с ребёнком наехал коляской на кочку, в результате коляска подпрыгнула и дочь расстроилась и расплакалась. Важная новость. Вы должны знать.
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28.07.2020 14:36 Ответить
Нужно составить протокол происшествия и обратить ребёнка за медицинской помощью, иначе новость не новость. Ну и фоточки - а как же ж!
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28.07.2020 14:41 Ответить
не справился с управлением.. та он не справился с сонливостью
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28.07.2020 14:55 Ответить
 
 