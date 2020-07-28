Супруга бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского, претендует на должность замглавы АМКУ, - "Наші гроші"
На должность первого заместителя председателя - госуполномоченного Антимонопольного комитета согласно информации НАПК претендует Ольга Музыченко. Она является женой Сергея Сендзюка, пытавшегося пожертвовать 500 тыс. грн на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".
Отмечается, что в открытых источниках нет никакой информации об Ольге Музыченко в контексте АМКУ, экономики или юриспруденции. В то же время в декларации Музыченко указано, что ее мужем является Сергей Миронович Сендзюк.
"По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 000 гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства. Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 гривен. Деньги Сендзюк возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко", - говорится в материале.
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7 обстрелов (2 минометы, 2 снайпер,
1 пулемет, 1 АГС и 1 что то крупное за 120 мм).
По всей линии.
О потерях пока нет данных.
Ашотама в Беларусі??
Таргана позбуваємося??
😁
после девятого.
Больше не пиши, с говном не разговариваю.
Иду в 3 свои офиса, там будем общаться с умными.
Жыве Беларусь!!!
Слава Украине!!!
Слава Украине!!!
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Но в политику не лезь,это не твое.Там нужны хитрые и умные с пользой для страны.А от вас только вред.У вас только в диван пердеть хорошо получается.Такие как ты идиоты Лукадрыща и выбрали в 94-ом.
сами разберитесь у себя, чем умные советы давать и гадать.
не угадаете 9-го в лото, 10-го введет рашка войска и будете лаптями белорусские капустные щи хлебать в беловежской пуще
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/07/28/119155/turetskie-vojska-voshli-nakhichevan--erdogan-i-putin-peregovorili-po-telefonu.shtml
Армения и Рашка сейчас наверно в шоке..
https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev
Блискуче розслідування. Як Зеленські не платила податки і скуповувала розкішну нерухомість. Як мали від Коломойського гроші, вкрадені з Приватбанку. Вишенька на торті: кіпрськими фірмами Зеленських керує фанатка Путіна і русского міра! Обов'язково дивіться
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FZzyQQXs4GQ&feature=emb_logo
NewСвинарчуки..
))
😁
🤗Даже можете застрелитца, утопитца, повеситца..
🤣
🤗
Гуляй лісом, остогид!!
🤗
Хамство на домену - ru..
🤣
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Миллион долларов. В этом году. Из бюджета. На съемки этого фильма. Мы правда можем это себе позволить? Это самая актуальная тема? Это правда так важно для страны воюющей 7 лет? Это для этого мы берем кредиты у МВФ?
http://sinua.dergkino.gov.ua/ua/film-ukrainian/show/298/nosorig.html
Афигеть! Вот это совпадение!
Хотя, о чем это я? Все и так уже давно так и делается, только непрозоро.
Должность через братика брали? Еще что то есть? Где с прайсом ознакомится? На сайте АП?