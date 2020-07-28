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Супруга бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского, претендует на должность замглавы АМКУ, - "Наші гроші"

Супруга бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского, претендует на должность замглавы АМКУ, -

На должность первого заместителя председателя - госуполномоченного Антимонопольного комитета согласно информации НАПК претендует Ольга Музыченко. Она является женой Сергея Сендзюка, пытавшегося пожертвовать 500 тыс. грн на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Отмечается, что в открытых источниках нет никакой информации об Ольге Музыченко в контексте АМКУ, экономики или юриспруденции. В то же время в декларации Музыченко указано, что ее мужем является Сергей Миронович Сендзюк.

"По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 000 гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства. Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 гривен. Деньги Сендзюк возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко", - говорится в материале.

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Антимонопольный комитет (483) НАПК (1224) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+8
Это не должность в Украине это Клондайк и Эльдорадо !!!
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28.07.2020 14:38 Ответить
+7
Так доказано, что Свинарчуки/Гладковские были невиновны. Фейк рассыпался в труху.
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28.07.2020 14:44 Ответить
+6
ЗЄбанат, Роттердам+ повернуто на ринок і визнано найвигіднішою і без корупції, справу Свинарчуків суд визнав фейком, аудит у МОУ не виявив зловживань, справа броніжилетів розсипалась, будучи вигадкою, брата у Молдові ніхто не вбивав.
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28.07.2020 14:49 Ответить
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Это не должность в Украине это Клондайк и Эльдорадо !!!
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28.07.2020 14:38 Ответить
На 13-00
7 обстрелов (2 минометы, 2 снайпер,
1 пулемет, 1 АГС и 1 что то крупное за 120 мм).
По всей линии.
О потерях пока нет данных.
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28.07.2020 14:38 Ответить
Дякуємо..
Ашотама в Беларусі??
Таргана позбуваємося??
😁
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28.07.2020 14:44 Ответить
Да, 9-го августа точно, его уже не будет, будет в клетке или в Городе-Герое Ростове.
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28.07.2020 14:50 Ответить
Ошибочка:
после девятого.
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28.07.2020 15:01 Ответить
А от русни Тихановская будет отбиваться кастрюлями.) Кацапам только это и надо,чтобы загнанная в угол крыса попросила помощи у них ввести войска.Он не Янук,бежать не будет по отмашке **********.Сейчас нет другого кандидата по сохранению Беларуси,чем он.Мы между молотом и наковальней.И я спокоен,что Лука победит.
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28.07.2020 15:21 Ответить
А что армия и силовики в Беларуси приватизированы Лукой? И второе, по-твоему лучше жить на коленях, лишь бы ватники не напали?
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28.07.2020 15:36 Ответить
Отбросьте эмоции.Именно эмоциями и голосовали в 1994 году,отговорить невозможно было старых идиотов.Как и ваших с Зелей год назад.Раз в истории с Порохом повезло,и того просрали политики-атаманы комнатные.Про колени только лаптеногие привыкли.Да,силовики именно под ним..Для войны нужен организатор и дисциплина. Подсунут лапти шило кацапское и точно колени будут.
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28.07.2020 15:45 Ответить
порох сам просрал свой второй срок. еще не известно как эта гнида шоколадная повел бы себя.педро редкостная падаль)))
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28.07.2020 16:03 Ответить
Он от угроз Кадырова не обсирался,как ваш Зеля.Так обосрался от пустых угроз,что РЭБ и оружие отводит.Кадырова больше боится,чем патриотов.(
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28.07.2020 16:23 Ответить
Так Бабарико и есть лапотное шило, Тихановская -темная лошадка, а тот что в Украину слинял вещает с пророссийских каналов и сми так достойной оппозиции пока не вижу.
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28.07.2020 19:55 Ответить
Будь спокоен, может и тебе вместе с Тараканом придётся к Януку, посмотрим и тебя вычислимю
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28.07.2020 16:15 Ответить
Я таких как ты ссаными парусами по продолам гонял и ломом перевязывал,герой комнатный.Ржунемогу.))
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28.07.2020 16:17 Ответить
Ждём 9-го, не, 10-го и смотрим на тебя, как ты будешь весь в говне вместе с Тараканом, а ты был Литвином, и поменял на известное имя, не позорься хоть, кацап.
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28.07.2020 16:30 Ответить
Баклан комнатный,купи себе мозги.Твой "литвин" такой же гусь узколобый как и ты.Вам в песочнице танчики за веревочку наперегонки надо,а не в политику,Был бы кандидатом Зенон Позняк,тогда бы вопросов не возникало.А то один кнут газпромовский,второй в россию сбежал,а третья Крым по факту российским назвала.Может ты рюзький мир ждешь.лапоть махровый?!).
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28.07.2020 16:40 Ответить
Всё, с кацапами нет вопросов. Ты был хотя бы раз на нашей Светлане? вся Беларусь с нами, а ты гнёшь за кацапов.
Больше не пиши, с говном не разговариваю.
Иду в 3 свои офиса, там будем общаться с умными.
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28.07.2020 16:49 Ответить
На Цензоре ватникам нех делать, уйди к своему "Батьке"- дрищу 3%, и нех тут Украину своим дебилизмом засирать.
Жыве Беларусь!!!
Слава Украине!!!
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28.07.2020 16:41 Ответить
Жыве Беларусь!!!
Слава Украине!!!

============
Но в политику не лезь,это не твое.Там нужны хитрые и умные с пользой для страны.А от вас только вред.У вас только в диван пердеть хорошо получается.Такие как ты идиоты Лукадрыща и выбрали в 94-ом.
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28.07.2020 17:05 Ответить
За дрища, я даже в 1994-м году не голосовал, был умней за толпы, хотя мне было 37 лет тогда, сейчас мне 63 года, но я за Беларусь без Саши-Таракана в любом случае, если останется, то я пойду лучше в тюрьму.
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28.07.2020 17:31 Ответить
Удивительный вы человек.Столько лет и не понимаете,что Лука это не Беларусь.Цель кацапов развязать гражданскую у нас.Повторюсь,загнав его в угол,он обратится как Асад к россии.И по линии ОДКБ они "помогут легитимному".Все же так просто.Врага надо использовать-это политика.А ветер гоняем уже 26 лет потерянного поколения.. нас и наших выросших детей.Сначала надо отбиться от лаптеногих.Я его ненавижу с первого дня,но сегодня он нужен.Прочтите внимательно,может поймете суть сказанного. Жыве Беларусь!!!
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28.07.2020 17:53 Ответить
а что это бульбашня прется не в соре кортыто.
сами разберитесь у себя, чем умные советы давать и гадать.
не угадаете 9-го в лото, 10-го введет рашка войска и будете лаптями белорусские капустные щи хлебать в беловежской пуще
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28.07.2020 21:25 Ответить
Герой комнатный,иди шуфричам или медведчукам лыч набей.Боишься,смелый заяц во хмелю? Это не беларусы под танки ВСУ ложились в 2014,а такие как ты зеленые шмаркли.И в Крыму 80% Родину и присягу предали не беларусы.Когда введут,тогда и пиши.
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28.07.2020 21:49 Ответить
Минобороны https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азербайджана сообщило о переброске в https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #Нахичевань турецких войск, включая бронетехнику, тяжелую артиллерию и ракетные установки, а также средства ПВО...

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/07/28/119155/turetskie-vojska-voshli-nakhichevan--erdogan-i-putin-peregovorili-po-telefonu.shtml

Армения и Рашка сейчас наверно в шоке..
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28.07.2020 14:40 Ответить
https://twitter.com/VolodymyrAriev

https://twitter.com/VolodymyrAriev Volodymyr Ariev



Блискуче розслідування. Як Зеленські не платила податки і скуповувала розкішну нерухомість. Як мали від Коломойського гроші, вкрадені з Приватбанку. Вишенька на торті: кіпрськими фірмами Зеленських керує фанатка Путіна і русского міра! Обов'язково дивіться


https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FZzyQQXs4GQ&feature=emb_logo
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28.07.2020 14:40 Ответить
Супруга несостоявшегося спонсора Зеленского Сендзюка претендует на должность замглавы АМКУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4640
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28.07.2020 14:40 Ответить
Нічо дивного..
NewСвинарчуки..
))
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28.07.2020 14:42 Ответить
Так доказано, что Свинарчуки/Гладковские были невиновны. Фейк рассыпался в труху.
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28.07.2020 14:44 Ответить
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28.07.2020 14:46 Ответить
ЗЄбанат, Роттердам+ повернуто на ринок і визнано найвигіднішою і без корупції, справу Свинарчуків суд визнав фейком, аудит у МОУ не виявив зловживань, справа броніжилетів розсипалась, будучи вигадкою, брата у Молдові ніхто не вбивав.
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28.07.2020 14:49 Ответить
Меньше сри здесь, меньше будут мокать в твое-же дерьмецо.
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28.07.2020 14:52 Ответить
Если бы Вы попытались выглядеть еще глупее, боюсь, эта попытка провалилась бы..

😁
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28.07.2020 15:00 Ответить
Твое постоянное "гы-гы" не к месту и без причины - вообще-то верный признак дурачины. Повторяю -- не сри фейками - не будут в них мокать.
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28.07.2020 15:09 Ответить
Если кого-то во мне что-то не устраивает, совсем не обязательно ставить меня в известность. Попытайтесь пережить шок самостоятельно...
🤗Даже можете застрелитца, утопитца, повеситца..
🤣
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28.07.2020 15:14 Ответить
Твои влажные суицидальные фантазии и твои проблемы здесь никому не интересны. Страдай и лечись сам, молча.
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28.07.2020 15:20 Ответить
Ваша фантазия и ум настолько примитивны, что эти оскорбления меня нисколько не обижают.

🤗
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28.07.2020 15:24 Ответить
Ножкой еще топни, для эффекта. Тебя не оскорбляют, а ставят диагноз. Лечись, и молча.
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28.07.2020 15:26 Ответить
Что кулачки сжимаешь? Младенческий рефлекс срабатывает, когда в штаны делаешь?

Гуляй лісом, остогид!!
🤗
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28.07.2020 16:03 Ответить
Не льсти себе, организм. Тебе только диагноз. Лечись молча.
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28.07.2020 16:27 Ответить
Мабуть ніколи в історії України не було більш прозорого кандидата у президенти. Вся його сутність,менталітет, нутро-ось воно. Кандидат- відкрита книга,бери й читай. Тому запитання не до нього, а до людей, які його обрали, а зараз чомусь(sic!) розчарувались: ви дебіли?
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28.07.2020 14:47 Ответить
Ви шукаєте кому передати лишню хромосому??
Хамство на домену - ru..
🤣
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28.07.2020 15:03 Ответить
Никакой росы не хватит отмыть такое количество "счастливых обосцанных" глаз.
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28.07.2020 14:42 Ответить
Это основы уриноофтальмологии....
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28.07.2020 14:45 Ответить
А то, бабосики відробляти треба....
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28.07.2020 14:42 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Миллион долларов. В этом году. Из бюджета. На съемки этого фильма. Мы правда можем это себе позволить? Это самая актуальная тема? Это правда так важно для страны воюющей 7 лет? Это для этого мы берем кредиты у МВФ?



http://sinua.dergkino.gov.ua/ua/film-ukrainian/show/298/nosorig.html

Супруга несостоявшегося спонсора Зеленского Сендзюка претендует на должность замглавы АМКУ, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8868
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28.07.2020 14:48 Ответить
якщо перейти за посиланням, то побачимо, що вихід фільму планувався у 2013 році, відповідно це старі релізи та анонси.
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28.07.2020 15:17 Ответить
"Наші гроші" - "Супруга бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского, претендует на должность замглавы АМКУ."

Афигеть! Вот это совпадение!
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28.07.2020 15:13 Ответить
Покупка должности в чистом виде.
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28.07.2020 15:17 Ответить
Скрытая взятка за должность?
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28.07.2020 15:38 Ответить
Зачем такие ормальности как пожертвования и прочее - давайте уж прямо организуем аукцион на хлебные места в госуправлении в системе прозоро. Кто больше заплатит, тот и при должности.
Хотя, о чем это я? Все и так уже давно так и делается, только непрозоро.
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28.07.2020 16:01 Ответить
Не дорого!!!
Должность через братика брали? Еще что то есть? Где с прайсом ознакомится? На сайте АП?
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28.07.2020 16:15 Ответить
Что-то дешево.
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28.07.2020 18:17 Ответить
 
 