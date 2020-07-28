Супруга бизнесмена Сендзюка, перечислившего 500 тыс. в избирательный фонд Зеленского, претендует на должность замглавы АМКУ, - "Наші гроші"

На должность первого заместителя председателя - госуполномоченного Антимонопольного комитета согласно информации НАПК претендует Ольга Музыченко. Она является женой Сергея Сендзюка, пытавшегося пожертвовать 500 тыс. грн на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Отмечается, что в открытых источниках нет никакой информации об Ольге Музыченко в контексте АМКУ, экономики или юриспруденции. В то же время в декларации Музыченко указано, что ее мужем является Сергей Миронович Сендзюк.

"По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 000 гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства. Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 гривен. Деньги Сендзюк возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко", - говорится в материале.

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