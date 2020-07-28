Девять областей Украины по-прежнему не готовы к смягчению карантинных мер, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 июля 9 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Согласно данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

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