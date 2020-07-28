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Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются

Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что не обсуждает с руководством Национального банка Украины курс 30 грн/$1 и стимулирование инфляции.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", обсуждается ли с руководством центробанка необходимость курса 30 грн/$1 и стимулирование инфляции, передает Цензор.НЕТ.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монитарную политику", - отметил Шмыгаль.

Премьер также уточнил, что сейчас и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - подчеркнул Шмыгаль.

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доллар (1576) инфляция (829) курс (2094) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+19
Шмигаль показав якого приблизно розміру фуй без солі буде їсти виборець Зеленського на середню сім'ю з трьох осіб:

Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются - Цензор.НЕТ 803
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28.07.2020 14:50 Ответить
+3
Зебилы 🤢, курс 30 - это 👌 хорошо . Ваши «слуги «вас не бросят😜
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28.07.2020 14:51 Ответить
+2
40?
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28.07.2020 14:52 Ответить
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Шмигаль показав якого приблизно розміру фуй без солі буде їсти виборець Зеленського на середню сім'ю з трьох осіб:

Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются - Цензор.НЕТ 803
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28.07.2020 14:50 Ответить
Зебилы 🤢, курс 30 - это 👌 хорошо . Ваши «слуги «вас не бросят😜
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28.07.2020 14:51 Ответить
40?
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28.07.2020 14:52 Ответить
Люблю оптимістів. Вони як діти.
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28.07.2020 14:53 Ответить
....50-60 к Декабрю 2020
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28.07.2020 15:28 Ответить
Тогда бубочка станет первым в мире президентом, который сбежит в Ростов со своими родителями
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29.07.2020 05:15 Ответить
Правильно, чтобы было по 8 курс должен быть 32. Курс по 8 умножить на 4, тогда и будет правильным - 32...
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28.07.2020 14:52 Ответить
угу. 4 - это священная цифирь у зелёной помойки.
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28.07.2020 15:04 Ответить
А курс 130?
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28.07.2020 14:52 Ответить
Только что сообщили что упал пассажирский самолет падение самолета видели в волынской области. Кому что либо известно?
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28.07.2020 14:53 Ответить
кто сообщил?
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28.07.2020 15:05 Ответить
Люди которые там проживают написали.
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28.07.2020 15:06 Ответить
Где написали?
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28.07.2020 15:09 Ответить
Иваничевский район, Волынской области. Самолет держал курс в сторону львовской области. Написали что был сильный взрыв от которого окна задребезжали и сильный рев самолета который как сообщили "падал" Когда я сказал включите камеру и снимите, то сказали что уже поздно снимать, так как самолет ушел с поля зрения. Сняли только шлейф после самолета, высота приблизительно 5 км. Спросил какой самолет? Сказали большой, вероятнее всего пассажирский. Это все что удалось выяснить.
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28.07.2020 15:24 Ответить
Так же спросил - не было ли слышно звуков от падения самолета, сказали что не слышали.
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28.07.2020 15:30 Ответить
пока везде тихо. крайний случай в субботу в Германии в городе Везель.
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28.07.2020 15:11 Ответить
Помню в фильме Дело Румянцева был персонаж Шмыгло так вот Шмыгаль его чем-то очень напоминает ..
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28.07.2020 14:55 Ответить
А Шмаркля говорил надо 30... только 30 покажет какой он великий правитель.
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28.07.2020 14:55 Ответить
Пu3guт и глазом не шмыгнёт.
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28.07.2020 14:56 Ответить
Люди слышали взрыв в небе. Говорят что взрыв был такой силы что окна задребезжали, после чего самолет начал стремительно падать.
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28.07.2020 14:56 Ответить
Аха ха,так я вам и поверил...
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28.07.2020 14:56 Ответить
значит надо скупать $
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28.07.2020 14:59 Ответить
у них есть группа в телеграмме "Бакс по 30"
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28.07.2020 15:00 Ответить
А есть группа "сосну каждому ЗЕбилу"?
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28.07.2020 15:11 Ответить
Ага. Пока не сменили тихой сапой все правление НБУ, не обсуждаются.

А правление таки уже сейчас меняют, не смотря на все обещания ЗЕлупочка.
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28.07.2020 15:02 Ответить
На самом деле все будет с точностью до наоборот.
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28.07.2020 15:11 Ответить
Конечно не обсуждается. Задание поставлено, исполнитель его выполняет - обсуждения неуместны.
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28.07.2020 15:18 Ответить
Курс не 30 и выше потому как есть что воровать,
Пока доллар не дорогой,
Обыкновенные жулики, цены выше польских,
Мы поверили про промышленность,
Как же ...
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28.07.2020 15:27 Ответить
... Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются ... Раз сказал, что не обсуждается - значить уже все таки решили, а нам как всегда лапшу на уши вешают. Обычная практика чиновников на потоках у кормушки!
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28.07.2020 15:36 Ответить
Шмигаль: Курс 30 грн/$1 і особлива емісія грошей з Нацбанком не обговорюються - Цензор.НЕТ 5679
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28.07.2020 15:40 Ответить
Национальный банк ведет собственную монитарную политику

В соответствии с Законами Украины, или чихая на закон?
Бюджет это - Закон! В бюджете доллар по 30.
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28.07.2020 15:47 Ответить
Так а шо обсуждать, обсудили еще до назначения, щя просто детали согласовывают и думают как нацать 73% в рыло, шоб они еще и рады были.
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28.07.2020 17:04 Ответить
Зеля сказал тридцать - значит тридцать!
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28.07.2020 17:12 Ответить
Курс не обговорюється, а просто даються накази. Шмигаль, зеленим заявам нема віри.
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28.07.2020 18:20 Ответить
А хто ще вірить словам клоунів які вдають з себе владу?
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28.07.2020 19:46 Ответить
Очередное вранью этого барыги с рынка!! Шевченко и был поставлен вами ********, главой ЦБУ, чтобы сделать доллар по 30 грн., как просил ничтожный клоу- президент зеленский, и своё обещание шевченко выполняет!!
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28.07.2020 21:02 Ответить
Ну и плю запуск станочка .забыл он добавить..
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29.07.2020 05:58 Ответить
 
 