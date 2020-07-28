Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что не обсуждает с руководством Национального банка Украины курс 30 грн/$1 и стимулирование инфляции.
Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", обсуждается ли с руководством центробанка необходимость курса 30 грн/$1 и стимулирование инфляции, передает Цензор.НЕТ.
"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монитарную политику", - отметил Шмыгаль.
Премьер также уточнил, что сейчас и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.
"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - подчеркнул Шмыгаль.
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А правление таки уже сейчас меняют, не смотря на все обещания ЗЕлупочка.
Пока доллар не дорогой,
Обыкновенные жулики, цены выше польских,
Мы поверили про промышленность,
Как же ...
В соответствии с Законами Украины, или чихая на закон?
Бюджет это - Закон! В бюджете доллар по 30.