Шмыгаль: Курс 30 грн/$1 и особая эмиссия средств с Нацбанком не обсуждаются

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что не обсуждает с руководством Национального банка Украины курс 30 грн/$1 и стимулирование инфляции.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", обсуждается ли с руководством центробанка необходимость курса 30 грн/$1 и стимулирование инфляции, передает Цензор.НЕТ.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монитарную политику", - отметил Шмыгаль.

Премьер также уточнил, что сейчас и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - подчеркнул Шмыгаль.

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