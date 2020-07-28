Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле

Президент Украины Владимир Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины обратился к главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии, помолиться за мир на украинской земле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал глава государства.

"Сегодня мы празднуем важный день для каждого украинца - день, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь - Украину.

Все мы ищем путь к единству и почему-то забываем, что на самом деле 1032 года назад князь Владимир показал нам этот путь - он объединил людей вокруг ценностей добра, милосердия и любви к ближнему.

Вера всегда помогала нашим предкам и нам в непростые времена. И речь не только о вызовах, которые выпадают на долю государства. Вера помогает нам в обычном человеческой жизни - с его проблемами, испытаниями, подножками. Помогает, когда мы сердимся, разочаровываемся или опускаем руки.

Мы всегда обращаемся к Богу, когда нам трудно или страшно. Иногда забываем благодарить, когда у нас все хорошо. Всегда просим защищать наших родителей и детей, оберегать любимых и близких. И все это не обязательно делать показательно. Я уверен: для того чтобы Бог услышал нас, нужна не громкость, а искренность", - написал он.

Президент отметил, что сегодня мы не имеем права забывать или пренебрегать ценностями христианства: "Они должны царить как в наших словах, так и в наших поступках. Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру".

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"В этот день в храмах нашей страны осуществляются торжественные молитвенные мероприятия. Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как Президент, а как человек.

С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За такую ​​желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир.

Сегодня нам очень нужна совместная молитва за Украину. Божьей помощи во всех тяжких испытаниях, ради мирного будущего нашей Родины.

Боже великий, единый, нам Украину храни!" - написал Зеленский.



