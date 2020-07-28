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Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле

Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле

Президент Украины Владимир Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины обратился к главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии, помолиться за мир на украинской земле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал глава государства.

"Сегодня мы празднуем важный день для каждого украинца - день, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь - Украину.

Все мы ищем путь к единству и почему-то забываем, что на самом деле 1032 года назад князь Владимир показал нам этот путь - он объединил людей вокруг ценностей добра, милосердия и любви к ближнему.

Вера всегда помогала нашим предкам и нам в непростые времена. И речь не только о вызовах, которые выпадают на долю государства. Вера помогает нам в обычном человеческой жизни - с его проблемами, испытаниями, подножками. Помогает, когда мы сердимся, разочаровываемся или опускаем руки.

Мы всегда обращаемся к Богу, когда нам трудно или страшно. Иногда забываем благодарить, когда у нас все хорошо. Всегда просим защищать наших родителей и детей, оберегать любимых и близких. И все это не обязательно делать показательно. Я уверен: для того чтобы Бог услышал нас, нужна не громкость, а искренность", - написал он.

Президент отметил, что сегодня мы не имеем права забывать или пренебрегать ценностями христианства: "Они должны царить как в наших словах, так и в наших поступках. Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского поздравил украинцев с Днем крещения Руси: Христианские ценности закаляют наш народ в борьбе за Украину

"В этот день в храмах нашей страны осуществляются торжественные молитвенные мероприятия. Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как Президент, а как человек.

С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За такую ​​желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир.

Сегодня нам очень нужна совместная молитва за Украину. Божьей помощи во всех тяжких испытаниях, ради мирного будущего нашей Родины.

Боже великий, единый, нам Украину храни!" - написал Зеленский.

Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле 01
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле 02

Зеленский Владимир (20835) Крещение Киевской Руси (137)


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Топ комментарии
+20
ЗА МИР НЕ МОЛИТЬСЯ НАДО А ВОЕВАТЬ !!!
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28.07.2020 14:53 Ответить
+14
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 7599
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28.07.2020 15:00 Ответить
+12
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 9676
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28.07.2020 14:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Щось не видно щоб Зеленський сам ходив до церкви молитись, жодного фото або відео де Зеленський ставить свічки в храмі! Може він ходить в секту до свого кореша Апостола?
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28.07.2020 14:57 Ответить
Бубочка іудей.
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28.07.2020 14:59 Ответить
В інтерв'ю Зеленський сказав що він християнин, але відмовився казати до якої конфесії належить. Тому є обгрунтована підозра що він прихожанин тоталітарної секти Апостола, якого пов'язують з російськими спецслужбами!
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28.07.2020 15:02 Ответить
В такому разі він скоріш за все прихожанин рпц Гундяєва, просто соромиться про це говорити.
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28.07.2020 15:06 Ответить
Це було б не так стрьомно як належність Зеленського до тоталітарної секти Відродження Апостола-Мунтяна, якого канал Коломойського нещодавно викривав в оргіях під наркотою в Тайланді.
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28.07.2020 15:08 Ответить
Я б не сказав що Гундяй менш стрьомний ніж Мунтян..
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28.07.2020 15:11 Ответить
Обидва служать дияволу.
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28.07.2020 15:14 Ответить
в синагоге съемка запрещена
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28.07.2020 15:09 Ответить
ЗА МИР НЕ МОЛИТЬСЯ НАДО А ВОЕВАТЬ !!!
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28.07.2020 14:53 Ответить
Ну воевать способны тольконастоящие мужики, а за этим нужно будет возить прицеп памперсов 🤣🤣🤣🤣🤣
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28.07.2020 15:37 Ответить
и куда оно пойдет молиться???
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28.07.2020 14:53 Ответить
Шо за вопрос. В синагогу конечно )))
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28.07.2020 14:55 Ответить
В Ростовську синагогу.
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28.07.2020 14:59 Ответить
Куда кадыров прикажет, туда и пойдет.
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28.07.2020 14:58 Ответить
каким боком богопомазанный к крещению?
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28.07.2020 14:53 Ответить
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 9676
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28.07.2020 14:56 Ответить
Зеленский в День Крещения Киевской Руси-Украины призвал помолиться за мир на украинской земле - Цензор.НЕТ 7599
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28.07.2020 15:00 Ответить
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі - Цензор.НЕТ 1121
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28.07.2020 15:13 Ответить
кем гордятся англичане? англосаксами виндзорами.
кем гордятся немцы? прусскими саксонами?
кем гордятся украинцы? финно-угорскими рюриковичами, которые убивали и насиловали их народ.
самый популярный финно-угр? конечно владимир, тот, который в говно вытер собственную религию украинцев и заставил силой верить в христа. 1/3 украинцев была убита за веру.
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28.07.2020 22:08 Ответить
Огидний лицемір.
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28.07.2020 14:58 Ответить
Угу..И в конце молитвы вместо "Аминь" говорить "Хамон".
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28.07.2020 15:25 Ответить
Немає на чому молитись, українську землю жиди продали.
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28.07.2020 15:11 Ответить
Ему что кокс со стиральным порошком размешали?
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28.07.2020 15:15 Ответить
Помолилися за мир, після звільнення наших територій без капітуляції, і про те, щоб ти, ще до свого 43-річчя, пішов у відставку.
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28.07.2020 15:17 Ответить
робить вигляд, що нічого не відбувається.
Звичайна хуцпа від віслюка
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28.07.2020 15:20 Ответить
Я уверен: для того чтобы Бог услышал нас, нужна не громкость, а искренность", - написал он. после громких квартальных выступлений и насмешек над Украиной и ее народом ,что привело "зе" к власти пошли призывы к искренности...если искренность есть - ниразу в квартале и сейчас не звучала искренность о том.что рашист оккупант и враг Украины и ее народа.
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28.07.2020 15:20 Ответить
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі - Цензор.НЕТ 7340

Лучше бы Зеленский посмотрел этому ребенку в глаза, отец которого погиб на войне с парашей и помолился за душу убиенного, который защищал Украину!!!
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28.07.2020 15:22 Ответить
Царство небесное воину, погибшего за Украину!
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28.07.2020 15:41 Ответить
Сльози застилають очі.
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28.07.2020 18:17 Ответить
Зеленський у День Хрещення Київської Русі-України закликав помолитися за мир на українській землі - Цензор.НЕТ 9975
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28.07.2020 15:39 Ответить
Не покидает меня одна мысль: - А он и в правду верит, что кто-то читает его постики? В честность и искренность его слов? ну хоть убейте меня, НЕ ВЕРЮ! (Станиславский тихо в гробу переворачивается) ...
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28.07.2020 15:40 Ответить
Владимир крестил Киевскую Русь а молиться в Украине?
К стати, Олег (вещий) основал москву за 100 лет до крещения.
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28.07.2020 15:43 Ответить
моск-это мечеть с англ.
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28.07.2020 18:35 Ответить
За ПЕРЕМОГУ за ПОМСТУ треба молитися,а не за капітулятивний мир.
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28.07.2020 16:09 Ответить
Ото Бог нам поможет, особенно после гей-парадов в Киеве, вы уж что-то одно, или мы Крестоносцы, или мы за пи*оров. А то как бы наоборот, не разгневать Бога, своим лицемерием.
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28.07.2020 16:34 Ответить
Каждый козлосвинь здесь думает- от его безбожной веры что-то в мире зависит.И какой из моск(мечеть) может быть Рус с Кия(русский)?Это самозванец оккупант и только,на подобие его зачмырённого озлобленного питерского крыса *****.
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28.07.2020 19:10 Ответить
верно, определиться надо
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28.07.2020 22:54 Ответить
Некрещеный, еврей, брехун и молится за мир на Украинской земле?????

Да пусть в Ростоае хреном на рояле сыграет - больше толку будет!
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28.07.2020 16:38 Ответить
Бубочка что то в духовность ударился....
Страшновато от президента и главнокомандующего во время войны слышать слава - "верю", "надеюсь", "помолимся"....
Оно шизанулось? Или хочет потом на суде под дурку закосить?
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28.07.2020 16:52 Ответить
Для зесуки лучше заказать отпевание
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28.07.2020 17:55 Ответить
Так ОНО же иудей! Какое отношение ОНО имеет к православному празднику??? Или ОНО выхрест?
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28.07.2020 18:24 Ответить
Виявилося Томос не такий вже і термос.1,5 роки знадобилося
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28.07.2020 22:18 Ответить
артист однако...
сначала надо во грехах покаяться, а потом уже просить в молитве
безбожник, имхо
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28.07.2020 22:52 Ответить
 
 