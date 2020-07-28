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Работники холдинга "Укрлендфарминг" под стенами ВАКС требуют прекратить террор против предприятия

Работники холдинга

Сегодня, 28 июля, около трех тысяч работников одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" вышли на митинг с требованием выполнить окончательное решение суда о закрытии незаконного дела против акционера Олега Бахматюка и прекратить террор против предприятия.

Об этом сообщают Українські новини.

Аграрии требуют прекратить давление на компанию и защитить их рабочие места, ведь из-за невыполнения САП и НАБУ окончательного решения Печерского районного суда о закрытии незаконно восстановленного дела против владельца компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка уже в ближайшее время могут закрыться 6 птицефабрик, а 2000 человек могут остаться без работы.

Работники агрохолдинга утверждают, что НАБУ и САП умышленно не выполняют решения суда из-за мотивов личной мести владельцу компании, и для этого сознательно с нарушениями подали апелляцию, хотя решение Печерского суда является окончательным, а Высший антикоррупционный суд не является судебной инстанцией, которая может рассматривать апелляцию, что подтверждено заключением Института государства и права им. Корецкого НАН Украины. Митингующие призывают судей Апелляционной палаты ВАКС действовать в рамках закона и не поддерживать незаконный террор против компании, которая обеспечивает работой 27 000 украинцев и за последние 3 года оплатила около 7,7 млрд грн налогов.

Напомним, что еще 5 июня Печерский районный суд г. Киева, принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Автор: 

протест (5862) Укрлендфарминг (89)


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Тех работников привёз хозяин ,сами бы они хрен куда поехали ...
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28.07.2020 15:01 Ответить
А можно узнать, за кого голосовали работники этого укрлендфарминга? А?
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28.07.2020 15:44 Ответить
Бахматюка засадити на років 15!!! Мародера і корупціонера!!!
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28.07.2020 17:41 Ответить
 
 