Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Проверка установила, что угрозы для государственных ресурсов нет.

В частности, выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. Всего были опубликованы почти 2,6 млн. таких записей.

Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает "Cloudflare", в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

Для проведения диагностики данные были получены непосредственно от компании "Cloudflare Inc".

Об утечке данных с сервиса "Cloudflare Inc" стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным СНБО, было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее СНБО сообщил об обнаружении утечки данных из сервиса Cloudflare, который несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

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