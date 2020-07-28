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Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ

Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры в результате утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Проверка установила, что угрозы для государственных ресурсов нет.

В частности, выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. Всего были опубликованы почти 2,6 млн. таких записей.

Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает "Cloudflare", в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры.

Для проведения диагностики данные были получены непосредственно от компании "Cloudflare Inc".

Об утечке данных с сервиса "Cloudflare Inc" стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным СНБО, было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее СНБО сообщил об обнаружении утечки данных из сервиса Cloudflare, который несет угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов.

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Автор: 

СБУ (20023) утечка (66) кибербезопасность (675)


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Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ - Цензор.НЕТ 7992

Угрозы для государственных ресурсов в результате утечки данных из сервиса Cloudflare нет, - СБУ - Цензор.НЕТ 8366
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28.07.2020 14:59 Ответить
РБОУ довело що воно тупе і непрофесійне і роздувало істерику через фейкові повідомлення!
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28.07.2020 15:06 Ответить
А ви кажете видати всім по офіційному ящику електронної пошти. Ідіть до дідька.))
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28.07.2020 15:19 Ответить
Ресурсам нет угрозы!
А вот если правильно распорядиться полученными данными ...
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28.07.2020 15:36 Ответить
И кокого у нас гос службы свои сайти через Cloudflare пропускают ? Что внутренних IP не хватает ? Или они думают что их сайты за бугром читают.
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28.07.2020 15:45 Ответить
А чтобы тупицы спрашивали.Aмериканцы реальные ИП адреса параши(а шо там у хохлов) разсекречивают через домены Украины и это есть ОК.
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28.07.2020 16:05 Ответить
 
 