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Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ

Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ

"Укртатнафта", входящая в орбиту интересов бизнесмена Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлины на импорт нефтепродуктов, и на этот раз она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

 Введение спецпошлины на импорт дизтоплива, которого добивается близкая к бизнесмену Игорю Коломойскому "Укртатнафта", приведет к росту цен на заправках. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина" "Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо", пишет Гордон.

Агентство напомнило, что "Укртатнафта" на этот раз просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

По оценкам журналистов, наибольшие потери от введения спецпошлины и роста цен на дизтопливо понесут аграрный и горно-металлургический секторы, а также железная дорога, которые в общей сложности потребляют свыше 40% дизельного топлива в стране без учета розничных продаж через АЗС.

Кроме того, от введения спецпошлины пострадают розничные потребители, поскольку цены на дизельное топливо на заправках вырастут на 1,3 грн за литр, утверждают авторы статьи.

"Еще один сегмент, который ощутит рост цен – розничные продажи ДТ на автозаправочных станциях. По данным Госстата, в 2019 году объем реализации "дизеля" в рознице составил 1,04 млн тонн. Розничные цены на ДТ после введения пошлины могут повыситься на 1,3 грн за литр", – сообщает "РБК-Украина".

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

Автор: 

пошлина (493) дизтопливо (66)


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Топ комментарии
+16
Давайтє, дєлайтє іх разом!!! А ми поржом.
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28.07.2020 15:11 Ответить
+16
Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ - Цензор.НЕТ 3514
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28.07.2020 15:21 Ответить
+15
да но нефть стоила по 80 долл.
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28.07.2020 15:17 Ответить
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Давайтє, дєлайтє іх разом!!! А ми поржом.
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28.07.2020 15:11 Ответить
Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ - Цензор.НЕТ 3514
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28.07.2020 15:21 Ответить
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9113
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28.07.2020 15:51 Ответить
Стопудово це зрада. От при Свиночолому дизель по 32грн/л - це була перемога!
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28.07.2020 15:12 Ответить
да но нефть стоила по 80 долл.
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28.07.2020 15:17 Ответить
Так это "барыга" её такой дорогой сделал.
Глянь как эта хренова "бостууга" переживает за игорьвалерича.
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28.07.2020 15:20 Ответить
К тому же цена 32гр держалась не долго. У ЗЕбилов на все один ответ - порох виноват
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28.07.2020 15:27 Ответить
Зебилы в любой теме способны хер Пороха в своей заднице отыскать....бостуга даже два способен.
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28.07.2020 15:33 Ответить
Кстаті , а шо там ЄВРОБЛЯХЕРИ ? Шось притихли , мабудь все устраює ...
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28.07.2020 15:49 Ответить
За 4000 долларов в школьной кассе это уже не актуально.Они за год насобирали столько.что на новых геликах рассекают.
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28.07.2020 15:59 Ответить
барель в 2015 стоил 50-60 а сейчас 20-40
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28.07.2020 15:19 Ответить
Опять тебе сывочолый в штаны срет? Уже ж твой хозяин полтора года у руля, может хватит кивать на поперечников,тем более порох оставил твоему господину полную казну,растущий ВВП и сильную армию,а порох получил после бегства янека войну,в казне 123тыс гривень,раздетую разоружению армию.
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28.07.2020 15:22 Ответить
Народу нужно кровопускание и Свыночёлый как раз самый подходящий кандидат для смальца.
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28.07.2020 15:35 Ответить
)))))))
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28.07.2020 15:39 Ответить
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9764
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28.07.2020 15:52 Ответить
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28.07.2020 15:32 Ответить
Не. Ну а чо?

Зебилы должны платить своему хозяину столько, сколько он захочет. Все логично. Они ж его сами выбрали.
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28.07.2020 15:14 Ответить
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6175
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28.07.2020 15:55 Ответить
Это смотря как посмотреть, не вижу ничего плохого в введении как можно большей пошлины на товары с рашки, чем выше пошлин тем меньше будет желающих у них что либо покупать.
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28.07.2020 15:15 Ответить
Зелохи, это уже покращення, или еще нет?
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28.07.2020 15:17 Ответить
РосБізнеКонсалтінг каже , що Ігор Валерійович - непорядна людина , але для контингенту аудиторії рбк все українське є поганим . За смердюче своє пальне окупант намагається купити Україну .
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28.07.2020 15:18 Ответить
Мы постоянно кричим о прекращении торговли с кацапами, но стоит захотеть сделать дополнительное препятствие на эту торговлю как поднимается крик о зраде.
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28.07.2020 15:19 Ответить
Коломойский Всемогущий?
А давать врагу денег, милитаризм которого стоит на нефтепродуктах - преступление.
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28.07.2020 15:26 Ответить
Схоже, що це єдиний спосіб достукатися до пустих макітр, в які кацапські пропагандони, через скиглення журнашлюх, з олігархічних каналів, 5 років гидили про зубАжіння та пів вареничка.
Вам ні на що буде купувати паливо у коломойського, він доведе вас до банкрутства, а потім ви. за копійки, продасте йому свою землю. То хто ж кого разом зробив? Ви нас, чи вони вас?
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28.07.2020 15:27 Ответить
Отлично сказано!
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28.07.2020 15:40 Ответить
))))))))
Так ты же сейчас сама скулишь, шо будет зубожиння и пиввареника.
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28.07.2020 15:49 Ответить
казломойському зараз можна робити що заманеться
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28.07.2020 15:28 Ответить
Это так мило читать: коломойский хочет ввести пошлину. Я куею )))
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28.07.2020 15:30 Ответить
Ну это наверное теневой Министр автономной еврейской республики из колонии Московии
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28.07.2020 15:37 Ответить
Дизпаливо може подорожчати на 1,3 грн, Коломойський хоче запровадити мито, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1053
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28.07.2020 15:56 Ответить
зебилы, так кто и при ком "наживаеццанавайне"? чаво малчим?
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28.07.2020 15:38 Ответить
У-у-у-ууу, хорошо-то как, зебилы, как вам новые цены? Запомните: обещать - не значит жениться!
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28.07.2020 15:38 Ответить
Дизтопливо может подорожать на 1,3 грн, Коломойский хочет ввести пошлину, – СМИ - Цензор.НЕТ 6089
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28.07.2020 15:39 Ответить
благодарному внуку для радной бабушкі нічьо не жалко
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28.07.2020 15:40 Ответить
Кто,кто этот поц,зебуины? Не хотите сами оплатить хуцпу-жадность этого о**евшего существа?
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28.07.2020 15:41 Ответить
Я тоже хочу получить полтора миллиарда просто нахаляву. Вопрос-через сколько часов я окажусь на дурке?
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28.07.2020 15:42 Ответить
Але-зебилье! Чего языки в сраки позасовывали?
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28.07.2020 15:46 Ответить
Позорней заголовка нельзя было придумать?))))))))
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28.07.2020 15:46 Ответить
А что?
Это - защита отечественного производителя!
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28.07.2020 16:16 Ответить
как все уже достало всех! никак не нажрутся!а может повесить один раз,и стабилизируются все цены на газ,бензин,отопление,воду,и на 1000 справок,которые требуют
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28.07.2020 16:31 Ответить
да пошлите этого алигарха накуй вместе с клоуном, достал уже своими хотелками.
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28.07.2020 16:41 Ответить
 
 