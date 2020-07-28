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Кандидата на должность министра аграрной политики пока нет, но министерство точно появится, - Шмыгаль

В правительстве пока что нет кандидатуры на должность министра аграрной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Кандидатур нет, министерство появится", - сказал он.

По словам премьера, вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры, а также к сессионной работе Верховной Рады.

"Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, очевидно, что разделять министерства не будем", - добавил он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

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Напомним, в 2019 году правительство решило упразднить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и передать его функции Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины под руководством Тимофея Милованова.

Минагрополитики (412) Шмыгаль Денис (2723)


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У нас вообще аграрной политики нет,в стране пиратствуют агрохолдинги и зернотрейдеры,скоро фермерам и единоличникам придет полный конец,задавят без крика и мата законами и обвалом в жнива цен на зерно.
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28.07.2020 15:16 Ответить
Вся аграрная политика в ценах на рынках скоро пенсионеры ,да и не только они про аграрные продукты будут только читать и смотреть картинки ...
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28.07.2020 15:18 Ответить
Кого ще не пристроїли до корита??🤔
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28.07.2020 15:19 Ответить
Це вже 500 000 + робочих місць, чи мінус....
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28.07.2020 23:53 Ответить
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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28.07.2020 15:22 Ответить
Команда зебелів кричали перед виборами, що при Порошенко багато міністерств і вони їх зменшать, також і кількість чиновників. За рік находження при владі Зе збільшуються міністерства і чиновників як після доща. А може і звідси кадровий голод, а може не усі з "Квартала" не влаштовані на хлібне місця чи однокласники. Висновки: лів рука не знає що робить права, слова розходяться зі справами команди зеьілів.
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28.07.2020 15:23 Ответить
Зелёная оптимизация.. бараны, вы всю землю продали.. или своё зеленоголовое стадо будете пасти вместе с министерством.. забыл про ваших однотуровых пособничков в этом антигосударственном деянии...
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28.07.2020 15:41 Ответить
Шмыгаль, советую диистанцироваться от блазня, поскольку он уже сбитый летчик, а у тебя будут шансы.
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28.07.2020 16:02 Ответить
 
 