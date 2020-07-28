Кандидата на должность министра аграрной политики пока нет, но министерство точно появится, - Шмыгаль

В правительстве пока что нет кандидатуры на должность министра аграрной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Кандидатур нет, министерство появится", - сказал он.

По словам премьера, вопрос сроков создания Министерства аграрной политики привязан к наличию кандидатуры, а также к сессионной работе Верховной Рады.

"Пока каникулы в Верховной Раде не завершатся до сентября, очевидно, что разделять министерства не будем", - добавил он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что принципиальное решение о том, что аграрная сфера должна иметь свое министерство, принято.

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Напомним, в 2019 году правительство решило упразднить Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и передать его функции Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины под руководством Тимофея Милованова.