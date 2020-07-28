Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил дипломата, посла Украины в Хорватии Василия Кирилича также послом Украинского государства в Боснии и Герцеговине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе президента №296/2020, обнародованном во вторник на сайте президента.

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