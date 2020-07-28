Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил дипломата, посла Украины в Хорватии Василия Кирилича также послом Украинского государства в Боснии и Герцеговине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе президента №296/2020, обнародованном во вторник на сайте президента.
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может, это вообще аутсорсинг какой-то ? Послом Украины назначили какого-то местного хорвата, который знает сербо-хорватский язык и политические реалии стран пребывания?
"Зачем платить больше?" (особенно если разницу можно того...)
Возможно, что Кирилич рекрутирован из этих хорватских украинцев: дали ему гражданство Украины и назначили послом в варианте "аутсорсинга"..
Постскриптум: прочитал по вашей ссылке главу "жидкая мама", но на 19-ой странице сдох и дальше читать был не в состоянии. Удивляюсь вашей марафонской психологической выносливости при чтении подобных адских текстов...
Я тут нещодавно перечитав невеличке оповідання Мамлеєва "Сереженька" - оцінив на фоні таких сюжетів, як про мужика, що в Мурманську утонув у сортирі... Оповідання про "настоящую отзывчивость и взаимопомощь русского народа". Прочитав, а потім зробив "мысленный эксперимент" - спробував перенести події на реалії, наприклад, США (змінив імена, нюанси реальності - наприклад, копи в'яжуть буйного негра, а причитає як баба п'яненький дядько-мексиканець...) І знаєте - чомусь не витанцьовується таке уявити.
(Почнемо з того, що там у найближчому медпункті знайшовся б антидот... а якщо ні, то доставили б до лікарні дуже швидко і без зайвих питань).
Д - духовность
СЕРЕЖЕНЬКА
- Если в течение тридцати минут не сделать укол, парень умрет как дважды два, - сказал врач, выйдя на террасу. - А сделаем укол, будет жить сколько влезет.
Кругом была мгла, вечер, высокие смутные деревья, подмосковные дачи.
- Надо выйти на шоссе, - продолжал врач, - поймать машину. Больница в 7-10 минутах быстрой езды. Иного выхода нет. «Скорой помощи» поблизости нет.
Мамаша умирающего молодого человека, Вера Семеновна, первая выкатилась в сад. За ней вслед выскочили несколько гостей и дачников. «Неужто помрет, помрет... Сереженька-то», - бормотала Вера Семеновна, семеня ножками по направлению к калитке. Ей казалось, что все вокруг оцепенело и только что-то сильное и жестокое давит грудь.
«Где взять машину?» - подумала она, и ей на мгновенье показалось, что она и есть машина, быстрая такая и широкая... Раз-раз, и понесет своего мальчика до больницы, быстро-быстро... Механически она выбежала за калитку на шоссе. Около нее раздавались громкие матерные голоса. Кто-то играл в карты, прячась в канаве.
Фьють, фьють, фьють - ей очень захотелось, чтобы показались десятки, сотни машин. Но ничего не было. Подбежали, подтягивая штаны, гости и дачники. Один из них на ходу полоскал горло.
Вере Семеновне почудилось, что спасение ее мальчика зависит от того, будет ли мир неподвижен и неподатлив, как сейчас, или нет!? Пыхтя, она побежала сама не зная куда.
Вдруг на повороте, у железной дороги, она увидела легковой автомобиль, ожидающий зеленого сигнала.
Уже через минуту она была около него; внутри сидело два человека, мужчина и женщина.
...Хватая себя за волосы, рыдая и воя, Вера Семеновна запричитала о том, что нужно спасти молоденького парня, ее сына, студента. Спасение займет всего десять минут.
- Мы еще не умывались, гражданка, - вдруг тупо сказал водитель.
- Он шутит, конечно, мамаша, - вмешалась женщина, сидящая на заднем сиденье. - Но поймите, мы должны вернуться вовремя; машина не наша, и ее хозяин давно ждет нас.
- Мальчик же умрет через полчаса! - громко заорала Вера Семеновна. Но странно, внутри она почувствовала, что кричать бесполезно и что вполне нормально и естественно, если люди ее не послушают. И это сознание стало придавать некоторую театральность и искусственность ее, казалось бы, самым искренним и душераздирающим крикам. Наконец, после того как водитель холодно, как обычно смотрят друг на друга прогуливающиеся на улице люди, взглянул на нее, Вера Семеновна поняла, что все кончено; и хотя она знала, что не поступила бы так сама на его месте, тем не менее прежний опыт жизни заставил ее даже не возмутиться, как будто так оно и должно было быть. Взглянув, она несколько даже лицемерно пискнула:
- Восемнадцатый год мальчику-то... Рано умирать...
- Вон смотрите, там еще одна машина, - сказала ей женщина.
Вера Семеновна бросилась туда, крича и размахивая руками. Но она не добежала до машины. Хотя водитель видел ее дикую истерзанную, фигуру, он рванулся с места. Автомобиль проехал мимо Веры Семеновны, обдав ее грязью. Она обернулась.
Тем временем и первой машины простыл след. Она, как напроказивший малыш, вовсю удирала по шоссе.
Вера Семеновна боялась посмотреть на часы.
А по другую сторону железной дороги она увидела вспыхнувшую в ее сознании картину: около пивного ларька стояла милицейская машина. Дюжие милиционеры втаскивали в нее молча, но остервенело сопротивляющегося мужика.
Когда Вера Семеновна подсеменила туда, там уже были ее соседи-дачники.
- Не дают автомобиль, - тупо и удивительно сказали они ей.
- Говорят, что им срочно надо отвезти пьяного. И они не могут не по назначению использовать машину.
Вера Семеновна, сама не помня себя, но больше механически принялась кричать.
Сиволапые милиционеры подтаскивали пьяного и осматривали его, но в то же время наблюдательно и даже с уважением слушали ее. Слушали и ничего не отвечали. Одному она кричала прямо в ухо, но он, казалось, слыша ее, равнодушно стоял и смотрел на пьяного, точно выпуская ее крики из другого уха. Смотрел и переминался с ноги на ногу.
- Слезами, хозяйка, горю не поможешь, - вдруг, крякнув, назидательно проговорил он.
Тут же к нему пристало подошедшее со стороны какое-то пьяненькое, но громадного росту существо. Этот мужик сначала незаметно и тихо, как в тайне, с любопытством выслушивал Веру Семеновну и дачников. Теперь он упоенно взыгрался.
- Ведь сыночек у матери помирает, родное дитя,- зычно закликушествовал он, поднимая огромные руки то на грудь, то к небу. - Люди, а?! Люди?! Али вы крокодилы?! Ежели бы чужой или племяш... А то ведь родное дитя... Пожалеть тут надо, приголубить, а... Дубины...
Он так кричал и самозабвенно расплескивался, что не заметил, как Вера Семеновна с дачниками уже ушли. Долго еще потом он орал и даже, когда милицейская машина уехала, одиноко бежал по темным дачным улицам, крича и причитая, пугая собак и старух.
Вера Семеновна между тем подходила к своему дому. Она ушла, потому что посмотрела на часы: прошло уже сорок минут. Состояние у нее было мертво-обреченное, слегка полоумное и в то же время спокойное.
Она думала о том, что она еще с самого начала, когда выбежала из калитки, ясно осознала то, что хоть ей и встретятся люди, но никто все равно не поможет. Что просто так должно быть, судя по всему, что такое жизнь, и возмущаться так же нелепо, как если бы ударила молния и убила ребенка. Но ее душил кошмар сам по себе, потому что исчез ее мальчик: она была уверена в этом, в таких случаях врачи не ошибаются.
Маленький распушистый куст на мгновенье показался ей сыном; она взмокла, и ей захотелось поесть; по спине прошел холод. Вдруг Вера Семеновна подумала, что теперь, без сына, ей сполна будет хватать ее пенсии.
Посмотрела на небо: может быть, ей еще удастся слетать на луну.
В саду, у ее дома, шумели, точно разговаривая с Богом, деревья. У калитки освещенная уличным фонарем стояла старушка-соседка. По ее оживленному лицу Вера Семеновна поняла, что Сережа умер.