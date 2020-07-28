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Мораторий на взыскание жилья сыграет на руку безответственным должникам, - экономист

Мораторий на взыскание жилья сыграет на руку безответственным должникам, - экономист

Продление моратория на взыскание жилья у валютных должников может иметь тяжелые социальные последствия, в частности, потому что его преимуществами воспользуются те лица, которые совершают дорогие покупки, путешествуют за границу и при этом не собираются погашать свои кредиты.

 Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мораторий на взыскание жилья по валютным кредитам: защита заемщиков или медвежья услуга". В частности, эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отметил, что такой шаг от народных депутатов вскоре приведет к "социальной асимметрии".

"К сожалению, как показывает практика (а она тянется с 2014 года), те, кто не хотели платить, не будут платить при любом законе. Поэтому мораторий будет играть им лишь на руку. При этом у нас в стране не работает элементарный мониторинг за такими должниками. В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки, а те, кто не планировал платить, продолжает совершать дорогие покупки или выезжать за границу, считая, что они какие-то "особенные" и ничего никому не должны. Таким образом, социальная асимметрия таким решением лишь усугубляется, а не решается", - заявил он.

Также экономист рассказал и об эффекте действия такого моратория и предложил действенный социальный механизм, которым можно дополнить законопроект №3640. "Продление моратория, наоборот, скорей сыграет антисоциально направленную политику. Поэтому сейчас надо обезопасить тех, у кого действительно нет возможности платить, и кто не делал значительных покупок, – в частности на основе мониторинга их трат и доходов. В продолжение, если б у нас работала система "слежения", то те, кто ездил по курортам должен быть в первой очереди по возвращению кредитов. Созданная же "система кредитной дисциплины" без сроков, условий и без четко прописанной "буквы закона" ни к чему хорошему не приведет", - отмечает Егор Киян.

Автор: 

жилье (911) кредит (2378) мораторий (170)


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Топ комментарии
+9
Особенно таким должникам, как дЕрьмак и новій руководитель НБУ Шевченко.

Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...

Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ Шевченко составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
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28.07.2020 15:56 Ответить
+8
Глава НБУ имеет задолженность по коммуналке в 1,5 млн.грн. !!! И долги по налогам более 230 тыс.грн. Новый вице-премьер -- бомж с годовым доходом в 7500 грн. и хреновой кучей долгов. Ермак имеет долги по коммуналке более 20 тыс.грн. и т.д. и т.п. Это государство их такими сделало или собственное жлобство?
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28.07.2020 16:02 Ответить
+5
А кто такие БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНИКИ? И кто из них этих БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНИКОВ сделал? Не государство? А кто тогда? Эти БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ просто так не появляються в таком количестве, что бы государство уже целый закон под это готовило...
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28.07.2020 15:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
скоты все банки давно по 50 раз гешефтом удавились на тех типа не возвратах 80% банков давно исчезло а долги рэкетирам коллекторам банда во власти передает по наследству во когда коллекторов будут пачками убвиать сразу весь интерес закончистя... и все сразу закроют и спишут...
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28.07.2020 15:47 Ответить
должников банки не заставляли кредиты брать. Сами захотели.
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28.07.2020 16:03 Ответить
А кто такие БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНИКИ? И кто из них этих БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНИКОВ сделал? Не государство? А кто тогда? Эти БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ просто так не появляються в таком количестве, что бы государство уже целый закон под это готовило...
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28.07.2020 15:50 Ответить
Глава НБУ имеет задолженность по коммуналке в 1,5 млн.грн. !!! И долги по налогам более 230 тыс.грн. Новый вице-премьер -- бомж с годовым доходом в 7500 грн. и хреновой кучей долгов. Ермак имеет долги по коммуналке более 20 тыс.грн. и т.д. и т.п. Это государство их такими сделало или собственное жлобство?
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28.07.2020 16:02 Ответить
Почитайте мой пост ниже... Надо понимать де-юре КТО ТАКИЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНИКИ... почему им дали эти кредиты и почему они не могут их вернуть.. А не одевать ЭТО на всех заемщиков - никчему не приведет.
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28.07.2020 16:18 Ответить
Ці люди не знали, що національна валюта України - гривня? Дуже хитрі, хотіли зекономити в пару раз на оплаті відсотків порівняно з гривневими кредитами, наекономили на свою голову
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28.07.2020 20:44 Ответить
Государство мешало им прочитать и обдумать все условия в договоре с банком?
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28.07.2020 16:04 Ответить
Дожились, рбк печатают постоянно
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28.07.2020 15:51 Ответить
Особенно таким должникам, как дЕрьмак и новій руководитель НБУ Шевченко.

Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...

Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ Шевченко составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
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28.07.2020 15:56 Ответить
Сколько не плати зарплату - судаку всегда будет не хватать на коммуналку.
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28.07.2020 17:15 Ответить
ЭКОНОМИСТ Егор Киян КОЗЕЛ И МУДАК...и **** редкая
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28.07.2020 15:56 Ответить
Якщо навіть так,то можна кредити не платити?
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28.07.2020 16:12 Ответить
Тебе нет, кацапская морда.
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28.07.2020 18:13 Ответить
Прежде чем брать в долг, нужно запомнить и смириться: "Берешь чужие и на время - отдаешь свои и на-всег-да".
Если не смирился - не бери.
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28.07.2020 15:58 Ответить
Немного не так... Прежде, чем ДАВАТЬ В ДОЛГ, банк должен проверить, а может ли заемщик вернуть эти деньги по таким % ставкам(в мин.100%) которые ОНИ хотят получить... И вот если банк принял решение ДАТЬ, а в последствии заемщик не смог поднять такие % и соответственно отдать кредит - то это проблемы БАНКА(кредитора)! Это ОНИ решили ДАТЬ деньги другого человека(вкладчика) и нашару нажиться на ЧУЖИХ деньгах(деньги вкладчика) как минимум 100% себе в карман, не вложив ни одной копейки своих средств... Вот это ЭКОНОМИКА Кияна и БИЗНЕСС ВСЕХ банков в Украине. Надо понимать, что существуют долги, которые надо списывать(и не только безнадежные) в случае например, если заемщик уже погасил 120% долга, а ему насчитали еще 300%... То как их платить?
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28.07.2020 16:14 Ответить
Банк не сможет предсказать возможность возврата даже на 60%.
К примеру, в 2014г. у меня была зарплата 24 000 грн. (3 000$), в 2016 - 16 000 грн.
И всё равно банки сволочи! Берут депозиты под 16%, займы в иностранных банках и фондах под 4% годовых, а кредиты дают под 40-42%.
Завоеватели накладывали налог на завоеванных 10%, что бы они и не вымерли, но и не могли развиваться.
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28.07.2020 16:44 Ответить
Ты пишешь чушь собачью. Ты можешь пнеду6адать курс доллара через год? И будет ли через год у тебя работа? А банк может? Вот поэтому, ВЕЗДЕ В МИРЕ есть институт залогов. И если на залог, кредитор не сможет наложить взыскание- то и кредитовать банки не будут. Вот поэтому банки у нас последние 6 лет не кредитуют, а покупают ОВГЗ.
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28.07.2020 18:13 Ответить
Этот Егор вумный аж страх! Нахватался слов страшных и пужает людей: социальным механизмом, социальной асимметрией, антисоциальной политикой, мониторинг ИХ трат и доходов, система "слежения", "система кредитной дисциплины" по "букве закона".
Он где это все увидал? А буква закона ГДЕ? Карл ГДЕ ОНА? Я бы сказал...
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28.07.2020 15:58 Ответить
То це він змусив усіх кредити брати?
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28.07.2020 16:13 Ответить
А фулі?
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28.07.2020 16:00 Ответить
Соросятина!...
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28.07.2020 16:04 Ответить
Коля, сильней письку свою сжимай и вспоминай советских 60 копеек за доллар!
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28.07.2020 16:13 Ответить
0,64 инвалютных рублей
При совке за валюту на руках даже расстреливали
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28.07.2020 16:31 Ответить
Не прав ты. Зе скажешь скоро спасибо за 30 за бакс и 35 за евро. При этом з/п будешь искать на фасаде своих штанов.... а петику я бы сказал спасибо за курс по 15,84 (15.12.2014), 21,45 за бакс (26.08.2015), 25,7(31.01.2016), 25,8, (9.07.2017), 27,65(18.08.2018), 27.00(22.02.2019).
И это в условиях войны, нулевой армии, нулевой казны и разграбленной экономики попередниками.
Ну вот за это Пороху СПАСИБО!
Так что держитесь... то ли еще будет с ЗЕ@Cо..
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28.07.2020 16:34 Ответить
...В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки...
---
В этой фразе цель и смысл нашего государства. И мечта каждого властьимущего мракобеса, а также придворных иканамистов типа этого Егора. А ещё украинцы много едят.
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28.07.2020 16:14 Ответить
Нет. Опять же не так... ОТВЕТСТВЕННЫЕ заемщики сейчас тоже не платят... их долги либо списывают, либо объявляют банкротом(бомжа), либо они платят по решению суда только тело кредита и РАЗУМНЫЕ на розсуд суду %... Ну както так...
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28.07.2020 16:38 Ответить
А можно ли отключится от отопления если нечем платить? Нет, нельзя! Ну так поднимите цену на отопление в 10 раз, заберите у всех квартиры и потом сдавайте, вот и будет гешефт для партии брехунцов.
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28.07.2020 18:11 Ответить
Помнится фраза Гафта из фильма Чародеи - ВЗЫСКАТЬ ПОСМЕРТНО... от эти дебилы доиграются ...
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28.07.2020 18:20 Ответить
Якщо "дограються" до заборони позикового відсотку - це буде чудово!
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29.07.2020 14:19 Ответить
 
 