Мораторий на взыскание жилья сыграет на руку безответственным должникам, - экономист
Продление моратория на взыскание жилья у валютных должников может иметь тяжелые социальные последствия, в частности, потому что его преимуществами воспользуются те лица, которые совершают дорогие покупки, путешествуют за границу и при этом не собираются погашать свои кредиты.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мораторий на взыскание жилья по валютным кредитам: защита заемщиков или медвежья услуга". В частности, эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отметил, что такой шаг от народных депутатов вскоре приведет к "социальной асимметрии".
"К сожалению, как показывает практика (а она тянется с 2014 года), те, кто не хотели платить, не будут платить при любом законе. Поэтому мораторий будет играть им лишь на руку. При этом у нас в стране не работает элементарный мониторинг за такими должниками. В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки, а те, кто не планировал платить, продолжает совершать дорогие покупки или выезжать за границу, считая, что они какие-то "особенные" и ничего никому не должны. Таким образом, социальная асимметрия таким решением лишь усугубляется, а не решается", - заявил он.
Также экономист рассказал и об эффекте действия такого моратория и предложил действенный социальный механизм, которым можно дополнить законопроект №3640. "Продление моратория, наоборот, скорей сыграет антисоциально направленную политику. Поэтому сейчас надо обезопасить тех, у кого действительно нет возможности платить, и кто не делал значительных покупок, – в частности на основе мониторинга их трат и доходов. В продолжение, если б у нас работала система "слежения", то те, кто ездил по курортам должен быть в первой очереди по возвращению кредитов. Созданная же "система кредитной дисциплины" без сроков, условий и без четко прописанной "буквы закона" ни к чему хорошему не приведет", - отмечает Егор Киян.
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Ермак не оплачивает коммунальные услуги. Сумма небольшая - около 20 тысяч гривен. Потом выяснилось что это коммунальные услуги за квартиру, которую Ермак купил в 2006 году на кредит полученный в "Альфа-банке" (РФ). За этим выяснилось что за 14 лет кредит погашен всего на 28,6% и "Альфа-банк" спокойно на это смотрит. Вот так засвечивают агентуру ...
Например долги за ЖКХ вновь назначенного главы НБУ Шевченко составляют 1,2 млн гривен при годовой зарплате свыше 14 млн. гривен.
Если не смирился - не бери.
К примеру, в 2014г. у меня была зарплата 24 000 грн. (3 000$), в 2016 - 16 000 грн.
И всё равно банки сволочи! Берут депозиты под 16%, займы в иностранных банках и фондах под 4% годовых, а кредиты дают под 40-42%.
Завоеватели накладывали налог на завоеванных 10%, что бы они и не вымерли, но и не могли развиваться.
Он где это все увидал? А буква закона ГДЕ? Карл ГДЕ ОНА? Я бы сказал...
При совке за валюту на руках даже расстреливали
И это в условиях войны, нулевой армии, нулевой казны и разграбленной экономики попередниками.
Ну вот за это Пороху СПАСИБО!
Так что держитесь... то ли еще будет с ЗЕ@Cо..
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В этой фразе цель и смысл нашего государства. И мечта каждого властьимущего мракобеса, а также придворных иканамистов типа этого Егора. А ещё украинцы много едят.