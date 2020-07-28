Мораторий на взыскание жилья сыграет на руку безответственным должникам, - экономист

Продление моратория на взыскание жилья у валютных должников может иметь тяжелые социальные последствия, в частности, потому что его преимуществами воспользуются те лица, которые совершают дорогие покупки, путешествуют за границу и при этом не собираются погашать свои кредиты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мораторий на взыскание жилья по валютным кредитам: защита заемщиков или медвежья услуга". В частности, эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян отметил, что такой шаг от народных депутатов вскоре приведет к "социальной асимметрии".

"К сожалению, как показывает практика (а она тянется с 2014 года), те, кто не хотели платить, не будут платить при любом законе. Поэтому мораторий будет играть им лишь на руку. При этом у нас в стране не работает элементарный мониторинг за такими должниками. В результате выходит, что ответственные заемщики платят, отдавая все до последней копейки, а те, кто не планировал платить, продолжает совершать дорогие покупки или выезжать за границу, считая, что они какие-то "особенные" и ничего никому не должны. Таким образом, социальная асимметрия таким решением лишь усугубляется, а не решается", - заявил он.

Также экономист рассказал и об эффекте действия такого моратория и предложил действенный социальный механизм, которым можно дополнить законопроект №3640. "Продление моратория, наоборот, скорей сыграет антисоциально направленную политику. Поэтому сейчас надо обезопасить тех, у кого действительно нет возможности платить, и кто не делал значительных покупок, – в частности на основе мониторинга их трат и доходов. В продолжение, если б у нас работала система "слежения", то те, кто ездил по курортам должен быть в первой очереди по возвращению кредитов. Созданная же "система кредитной дисциплины" без сроков, условий и без четко прописанной "буквы закона" ни к чему хорошему не приведет", - отмечает Егор Киян.