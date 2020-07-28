По факту подрыва автомобиля и гибели человека на базе отдыха во Львовской области начато уголовное производство, - Нацполиция

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на одной из баз отдыха во Львовской области. В результате него погиб 41-летний львовянин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

"Следователи отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека следственного управления полиции Львовской области квалифицировали преступление по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Указано, что на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа Мостиского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб и подразделений областной полиции.

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Напомним, ранее стало известно, что на одной из баз отдыха во Львовской области произошел взрыв, в результате чего погиб человек. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.