Киевсовет открывает киевлянам и гостям столицы свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники
Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования, соответствующее решение приняли столичные депутаты 28 июля на пленарном заседании Киевского городского совета.
Об этом говорится на сайте Киевсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания по адресу: улица Крещатик, 36 для стоянки собственных легковых автомобилей. Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать автомобиль в соответствии с разметкой", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 10% мест будет отведено для электромобилей, также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью.
Сообщается, что заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской, место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет, как планируется, бесплатным. График работы - с 8:00 до 22:00.
В Киевсовете убеждены, что такое решение позволит уменьшить проблему с парковкой в центральной части города.
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