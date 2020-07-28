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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Албанию, Болгарию и Румынию. СПИСОК

Минздрав опубликовал обновленный перечень стран

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны.

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Германия, Польша, Хорватия, Эстония и ряд других стран.

По сравнению с прошлым списком в "красную зону" вернулись Румыния, Албания и Болгария.

Напомним, 15 июля Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения. Этот показатель был увеличен с 40 активных больных на 100 тыс. населения.

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Минздрав опубликовал обновленный перечень стран красной зоны по коронавирусу: в список добавили Албанию, Болгарию и Румынию 01

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Топ комментарии
+1
Багаато не вірять...поки не попадуться в пазури вірусу..
Перейшов вже на дітей..
Рукоблудний він, догралися генетики..
"С ума сошли генетики от ген и хромосом" В.Висоцький..
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28.07.2020 16:31 Ответить
+1
Сиди дома.
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28.07.2020 16:41 Ответить
+1
"То ли ещё будет ой-ёй-ёй" Народное.
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28.07.2020 16:44 Ответить
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Сегодня в АТБ дядя задыхался от кашля и снятой маской вытирал пот со лба . Там была не красная зона , тёмно-малиновая .
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28.07.2020 16:18 Ответить
Напяль на астматика маску и посмотришь, как оно.
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28.07.2020 16:36 Ответить
Может и так . А кто знает ?
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28.07.2020 16:38 Ответить
Сиди дома.
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28.07.2020 16:41 Ответить
Тогда все будем сидеть дома ? Дядю жалко ? Мне нет . Мне тебя , себя и свою семью жалко . Может он и астматик .
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28.07.2020 16:47 Ответить
Тогда клеймить надо астматиков, если не жалко.
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28.07.2020 16:50 Ответить
Надо . Им лучше будет . Для них надо создать условия для посещения магазинов . Этих людей много . Они должны пользоваться правами обычных граждан . Может отдельный магазин , может определённое время посещения без маски . Сложно всё это .
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28.07.2020 16:54 Ответить
Ты и твоя семья застрахованы от астмы?
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28.07.2020 17:02 Ответить
Цікаві Іспанія ,Велика Британія,Швейцарія.…Приховують дані?
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28.07.2020 16:22 Ответить
Багаато не вірять...поки не попадуться в пазури вірусу..
Перейшов вже на дітей..
Рукоблудний він, догралися генетики..
"С ума сошли генетики от ген и хромосом" В.Висоцький..
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28.07.2020 16:31 Ответить
"То ли ещё будет ой-ёй-ёй" Народное.
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28.07.2020 16:44 Ответить
Африка - зеленая. Есть там тесты, нету - главное, шо цифры маленькие. Истерички, это как?
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28.07.2020 16:40 Ответить

"Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны."
Источник:https://censor.net/n3210562
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28.07.2020 16:43 Ответить
 
 