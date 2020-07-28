8 286 14
Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Албанию, Болгарию и Румынию. СПИСОК
Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны.
В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Германия, Польша, Хорватия, Эстония и ряд других стран.
По сравнению с прошлым списком в "красную зону" вернулись Румыния, Албания и Болгария.
Напомним, 15 июля Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения. Этот показатель был увеличен с 40 активных больных на 100 тыс. населения.
Топ комментарии
+1 Baks13
показать весь комментарий28.07.2020 16:31 Ответить Ссылка
+1 Меркава
показать весь комментарий28.07.2020 16:41 Ответить Ссылка
+1 My Com
показать весь комментарий28.07.2020 16:44 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перейшов вже на дітей..
Рукоблудний він, догралися генетики..
"С ума сошли генетики от ген и хромосом" В.Висоцький..
"Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны."
Источник:https://censor.net/n3210562