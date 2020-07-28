Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Албанию, Болгарию и Румынию. СПИСОК

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран "красной зоны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в списке "красной зоны" находятся США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и другие страны.

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Германия, Польша, Хорватия, Эстония и ряд других стран.

По сравнению с прошлым списком в "красную зону" вернулись Румыния, Албания и Болгария.

Напомним, 15 июля Кабмин определил "красной" зоной страны, в которых 55 больных на 100 тыс. населения. Этот показатель был увеличен с 40 активных больных на 100 тыс. населения.

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