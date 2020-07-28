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Мир столкнулся с "одной большой волной" коронавируса, которая будет то ускоряться, то замедляться, - ВОЗ
Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
Харрис в ходе брифинга ВОЗ в Женеве подчеркнула, что международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться".
Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, поскольку коронавирус не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.
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+10 Лариса #401376
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+7 valerii velerian
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+5 Меркава
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Уже в детском саду все девочки знают, что маска снижает вероятность попадания извне тебе в дыхательные пути капли слюны, содержащей вирус.
Ну и что теперь с такой "ценной" информацией делать?
судя по всему ВОЗ так демонстрирует "кипучую" деятельность.
Нет вакцины и сыворотки? Пока 70-80% населения Земли не переболеет - эпидемия будет продолжаться. И ещё вопрос, на сколько сохраняется иммунитет....
Альо, гараж, а як же істерики про першу, другу хвилі ?
Я зберегла вібрацію повітря від тієї ефіопської мавпи про мільйони смертей від ковідки восени.
Шо ж ви так, назад здали, "експерти-професіонали" ?
Піпл саме розчухався і заістерився до максимуму, а тут такий облом.
=базар фільтруйте=.
Як людина, яка вчила PR пояснюю вам, довбням, що організація повинна говорити одним голосом і меседжі, які подаються її представничками, мають бути такими самими. А ви, як дебіли (хоча чому - як) кожне кукурікає своє - тому і віри вам нема. В усякому разі - від притомних, яких ви намагаєтеся поставити в стійло і примусити ходити по струнці, як зробили уже зі стадом, якого більшість на землі.
У МОЗ на сайті - одразу телефонуйте сімейному лікарю.
ВОЗ не знає, яким чином передається (чи знав, та забув): ВОЗ анализирует текущие исследования, касающиеся механизмов передачи COVID-19, и будет публиковать новые данные по мере их поступления.
...
Некоторые данные указывают на возможность заражения вирусом от человека с бессимптомным течением болезни. Насколько часто это происходит - пока неизвестно. ВОЗ анализирует текущие исследования по данному вопросу и будет продолжать публиковать новые данные по мере их поступления.
І красиво з'їхали: Следуйте рекомендациям властей в отношении режима самоизоляции.
І шо їм пред'явиш?
Зпитань лікування хвороби звертатися до влади !!! Ураган.
Не може бути один з цілої купи вірусів таким мутним, так не буває.
Є симптоми, протікання, можливі ускладення і т.д.
А тут гадають на зорях з лютого.
І то - по зірках було б точніше.