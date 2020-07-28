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Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин

Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне - до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

"В течение июня-2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $2,89 млрд", – сообщил Минфин.

Меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/$1 (на сегодня 27,76 грн/$1), в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69 грн/$1, заметно девальвировала.

В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или $0,65 млрд.

Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины возрос на $2,16 млрд – до $51,12 млрд, в том числе в июне – на $2,16 млрд.

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Автор: 

госдолг (453) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+8
И дефицит бюджета растет, как на дрожжах

Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин - Цензор.НЕТ 8634
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28.07.2020 16:48 Ответить
+7
А бакс в обменниках?????Это Порох все... ТОЧНО ЕГО ПОЧЕРК.
А про золотовалютный резерв забыли? Или Порох еще просто туда не добрался?
Зелень репу чешет, что бы еще такого выперднуть....
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28.07.2020 17:02 Ответить
+3
Конец эпохи бедности все ближе и ближе..
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28.07.2020 16:50 Ответить
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И дефицит бюджета растет, как на дрожжах

Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин - Цензор.НЕТ 8634
показать весь комментарий
28.07.2020 16:48 Ответить
Госдолг вырос в июне на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах, - Минфин - Цензор.НЕТ 7355
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28.07.2020 16:52 Ответить
Всё правильно . Курс в банках не обманывает .
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28.07.2020 16:49 Ответить
Конец эпохи бедности все ближе и ближе..
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28.07.2020 16:50 Ответить
зеля, пора торгануть пердаком квартала, ВЕРНИ ДОЛГ, у тебя получится!
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28.07.2020 16:51 Ответить
очевидна вина проклятого шоколадника в такой ситуации.
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28.07.2020 16:55 Ответить
А бакс в обменниках?????Это Порох все... ТОЧНО ЕГО ПОЧЕРК.
А про золотовалютный резерв забыли? Или Порох еще просто туда не добрался?
Зелень репу чешет, что бы еще такого выперднуть....
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28.07.2020 17:02 Ответить
Все уже выперднуто до них: А вы госдолг США знаете?(с)
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28.07.2020 17:37 Ответить
золотовалютный резерв 28 млрд против 21 пороха.
бакс в обменниках? готов на 20000 евро поспорить что при порохе в обменниках доллар не был по 30?
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28.07.2020 21:32 Ответить
Зевлада знищує національну валюту, бо мають таку задачу.
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28.07.2020 17:05 Ответить
На 31.12.2018 был 78 млрд......... Если бы курс доллара не вырос с той даты - было бы больше. чем разница в 7 млрд. Внутренний долг вырос на 27 процентов, со времен Овоща такого роста не было, напечатали гривневых облигаций без меры.
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28.07.2020 17:11 Ответить
Та ну! Та невже! Та не може бути! Тут кілька днів тому зебіли окропом сцяли, коли їм про ЗРВ байку розказали, а тут на маєш, пілять, борги чомусь ростуть?
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28.07.2020 17:16 Ответить
зубами не скинулись на уплату госдолга? Странно.
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28.07.2020 18:43 Ответить
Порошенко, астанавись .
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28.07.2020 19:03 Ответить
А чому це)), писали же тиждень тому, що в нас найбільші золотовалютні запаси за "всі часи і народи"
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28.07.2020 20:08 Ответить
Золотовалютний резерв "зелених" - папірці. Те, що вони назаймали, ось і вся велич. А віддавити прийдеться реальні гроші, не папірці. Станок по друкуванню гривні не спасе. А пройшов тільки рік.
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29.07.2020 08:39 Ответить
 
 