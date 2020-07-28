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Новости Коронавирус и карантин
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Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX, - Ляшко

Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX, - Ляшко

После окончания испытаний и выпуска вакцины против коронавируса Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом на онлайн-встрече с представителями бизнеса сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - сказал он.

Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.

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Главный санврач отметил, что сегодня 7 производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от коронавируса, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики.

"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране – это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", - сказал Ляшко, также призвав украинцев придерживаться правил карантина.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Всемирная организация здравоохранения, несколько правительств и Фонд Билла и Мелинды Гейтс создали Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Его создатели предлагают, чтобы любая эффективная вакцина рассматривалась, как глобальное общественное благо, которое стоит равномерно распространить по всему миру, независимо от того, где она была изобретена или от какой-либо платежеспособности страны.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
"приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход" (с) В. Ляшко

а підхід 21 сторіччя - це заробити на тупих довбнях без інстинкту самозбереження
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28.07.2020 17:24 Ответить
+2
вот с него и начнем
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28.07.2020 17:07 Ответить
+2
Ориентировочная стоимость европейской вакцины от короновируса в Италии - около 2.5 евро . Шмыгаль предлагал по 1000 грн непонятную из Китая. Учитесь , как надо зарабатывать ☝️☝️☝️
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28.07.2020 17:10 Ответить
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вот с него и начнем
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28.07.2020 17:07 Ответить
Ориентировочная стоимость европейской вакцины от короновируса в Италии - около 2.5 евро . Шмыгаль предлагал по 1000 грн непонятную из Китая. Учитесь , как надо зарабатывать ☝️☝️☝️
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28.07.2020 17:10 Ответить
Да где ты взяло эту цифру??? В Италии ещё нет в коммерции вакцины ковид!
А когда появится, пойдёт для медиков и лиц старше 65 лет, в первую очередь.
Одни фейки
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28.07.2020 21:13 Ответить
А чего ты суешь свое рыло в украинское иныфополе ?
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28.07.2020 21:20 Ответить
инЫфо... бояра - кацикхол - зел.конопля.
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28.07.2020 21:22 Ответить
Так почему ты здесь испражняешься, под прокси? Или правописанию учить будешь? Чей Крым ,порохофоб несоевый ?
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28.07.2020 21:30 Ответить
Дай сноску, короче!
https://quifinanza.it/innovazione/video/vaccino-anti-covid-italia-quando-arriva-quanto-costa-chi-lo-potra-fare/392779/

В конце 2020-го - начале 2021-го из Оксфорда поступят в 4 страны ЕС (Голландия, Италия, Франция, Германия) 400 млн. доз вакцины, которая будет стоить неск. евро каждая.. Итд.
Но это как маски,,, больше бум, больше стоит...
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28.07.2020 21:28 Ответить
Уколите Ляшку сотню вакцин, пусть наслаждается.
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28.07.2020 17:19 Ответить
пухом земля
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28.07.2020 17:22 Ответить
"приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход" (с) В. Ляшко

а підхід 21 сторіччя - це заробити на тупих довбнях без інстинкту самозбереження
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28.07.2020 17:24 Ответить
Холуй ВОЗовский.
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28.07.2020 17:24 Ответить
слуги ВОЗ не спрашивают украинских вирусологов привезли вакцину для аборегенов. Где научная полемика вирусологов чмо зеленое?
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28.07.2020 17:32 Ответить
Шо, усьому зелекторату не вистачить?
Бережить гаранта, вакцинуйте кожний день!
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28.07.2020 17:36 Ответить
"приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход"

Мда. Власть потомственных троечников и купленных дипломов
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28.07.2020 18:14 Ответить
Великобритания зарезервировала себе уже 90млн доз вакцины. Что сделала моника?
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28.07.2020 18:36 Ответить
Відсмоктала у дєрьмака.
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28.07.2020 22:55 Ответить
Очень интересно кто пойдет в эти 20%, увидят ли бесплатную вакцину пенсионеры, например?
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28.07.2020 19:03 Ответить
Конечно нет. Сначала переколется вся политическая братва с родственниками и корешами, а остальные пусть е*утся как хотят.
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28.07.2020 22:58 Ответить
Вероятно что 20 это чиновники всех рангов. Остальным подорожник на лоб приложат ..
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28.07.2020 19:27 Ответить
Похоже что так и будет
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28.07.2020 20:00 Ответить
Руководители AstraZeneca пообещали со сверхбыстрой скоростью к осени 2020 года провести финальную третью фазу испытаний на людях вакцины AZD1222 и приступить к массовому производству этого препарата. По сведениям агентства Reuters, стоимость вакцины AZD1222 в странах Европы составит около 2,5 евро за дозу
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28.07.2020 21:26 Ответить
https://mind.ua/ru/publications/20213092-vakciny-frontrannery-top-5-veroyatnyh-izbavitelej-mira-ot-pandemii-covid-19
Специально для зебанутых ,ватоцефалов от шария, фсбшных шлюх и прочей нечисти пруфы. С@@те жиденько , мрази
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28.07.2020 21:27 Ответить
"Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX", - Ляшко

И каким образом эта вакцина будет распределятся - жеребьёвкой, лотереей, или с аукциона?
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28.07.2020 22:00 Ответить
Хотите сказать, что это будет рыночное, конкурентоспособное распределение, с игрой на бирже? ))
А как же тогда фондовый благотворительный пиар?
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28.07.2020 22:16 Ответить
Мінімум 20% населення України отримають вакцину від коронавірусу в рамках ініціативи COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 156
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29.07.2020 00:00 Ответить
 
 