Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX, - Ляшко
После окончания испытаний и выпуска вакцины против коронавируса Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом на онлайн-встрече с представителями бизнеса сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - сказал он.
Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.
Главный санврач отметил, что сегодня 7 производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от коронавируса, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики.
"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране – это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", - сказал Ляшко, также призвав украинцев придерживаться правил карантина.
Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Всемирная организация здравоохранения, несколько правительств и Фонд Билла и Мелинды Гейтс создали Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Его создатели предлагают, чтобы любая эффективная вакцина рассматривалась, как глобальное общественное благо, которое стоит равномерно распространить по всему миру, независимо от того, где она была изобретена или от какой-либо платежеспособности страны.
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Одни фейки
https://quifinanza.it/innovazione/video/vaccino-anti-covid-italia-quando-arriva-quanto-costa-chi-lo-potra-fare/392779/
В конце 2020-го - начале 2021-го из Оксфорда поступят в 4 страны ЕС (Голландия, Италия, Франция, Германия) 400 млн. доз вакцины, которая будет стоить неск. евро каждая.. Итд.
Но это как маски,,, больше бум, больше стоит...
а підхід 21 сторіччя - це заробити на тупих довбнях без інстинкту самозбереження
Бережить гаранта, вакцинуйте кожний день!
Мда. Власть потомственных троечников и купленных дипломов
Специально для зебанутых ,ватоцефалов от шария, фсбшных шлюх и прочей нечисти пруфы. С@@те жиденько , мрази
И каким образом эта вакцина будет распределятся - жеребьёвкой, лотереей, или с аукциона?
А как же тогда фондовый благотворительный пиар?