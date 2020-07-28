"Минимум 20% населения Украины получат вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX", - Ляшко

После окончания испытаний и выпуска вакцины против коронавируса Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом на онлайн-встрече с представителями бизнеса сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - сказал он.

Ляшко добавил, что Министерство здравоохранения также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.

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Главный санврач отметил, что сегодня 7 производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от коронавируса, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики.

"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране – это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", - сказал Ляшко, также призвав украинцев придерживаться правил карантина.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, Всемирная организация здравоохранения, несколько правительств и Фонд Билла и Мелинды Гейтс создали Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX). Его создатели предлагают, чтобы любая эффективная вакцина рассматривалась, как глобальное общественное благо, которое стоит равномерно распространить по всему миру, независимо от того, где она была изобретена или от какой-либо платежеспособности страны.