COVID-19 обнаружили у двух сотрудников детсада на Житомирщине: персонал и дети на самоизоляции

В городе Малин Житомирской области закрыли на карантин детсад, в котором у двух работников обнаружили COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Малинский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Детский сад "Веселка" г. Малин временно не работает в связи с обнаружением COVID-19 у двух работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после установления этого факта были приняты все необходимые меры по дезинфекции.

Дошкольники и обслуживающий персонал сейчас находятся на двухнедельной самоизоляции.

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