В Лисичанске облили краской мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в 2014 году. ФОТО
В Лисичанске облили красной краской памятный мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в июле 2014 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 г. неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении города Лисичанска в июля 2014 года военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
Открыто уголовное производство по факту осквернения памятного мемориала лицам, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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27.07.20 "Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске"
Лугандони нашілюді. Нє?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
мають висіти на всіх кордонах України від Харкова до Ужгорода, від Маріуполя до Луцька, щоб Люди приїжджали, читали, запам`ятовували...
кацапя и ватники понимают только силу!
Не зря следователи видимо хлеб свой едят,такое умозаключение ценнейшее опубликовали!
Озвучить причину вывода.
Проанализировать поведение горожан.
Сделать выводы.
Возрадуются. Нечего там делать. Пусть гниют с русским миром.
Начнут самостоятельные поиски.
Наградить активных.
Привлечь к делам по самоуправлению.
Ну где-то так.
Если совсем не доходило, сжигали населенный пункт к чертям собачьим вместе с населением.
Либо уничтожение, либо создание таких условий, чтобы они сами сбежали. Иначе это говно не искоренить никогда.
Кстати,пять лет вся эта мразота сидела тише и гадила по-тихому,а сейчас осмелели...теперь можно...
Пройде ще рік, можливо два,
Закінчиться у нас війна.
Що ж скажуть нам колаборанти,
Посібники бандюг та окупантів.
Бігли всі, як на пожежу,
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників,
Синів Країни, та своїх батьків.
У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст,
«Крутились», як гадюки хвіст.
"Розп'яті хлопчики в трусах",
"Бандеровці на 100 автобусах".
"Рабські кільця у їх носах",
"Секс з бабками на блокпостах".
"Геть знищені всі снігурі",
"Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх «святу» земельку сісти.
Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.
В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.
За пенсіями- до "бандер",
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи,
Тільки загнали в шахти лапи.
Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті ж їм домівки розстріляли.
Їм не потрібні ці «кормільці»,
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.
14.02.2018 р.
Анатолій Березенський