В Лисичанске облили краской мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в 2014 году. ФОТО

В Лисичанске облили красной краской памятный мемориал военнослужащим, погибшим при освобождении города в июле 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 г. неизвестные облили краской красного цвета памятный мемориал погибшим при освобождении города Лисичанска в июля 2014 года военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Открыто уголовное производство по факту осквернения памятного мемориала лицам, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 297 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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