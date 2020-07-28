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Вспышку COVID-19 зафиксировали в областной больнице Винницы: инфицированы 11 медиков и 14 пациентов, - глава ОГА Борзов
В Винницкой областной больнице им. Пирогова зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции среди персонала и пациентов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. По состоянию на 19:00 27 июля из 294 образцов COVID-19 уже подтвержден в 25 случаях, из которых 11 - медицинские работники. 14 - пациенты", - говорится в сообщении.
Город Винница остается эпицентром по количеству больных в области - 1363. Именно поэтому с субботы, 25 июля, больных COVID-19 из областного центра снова начали возить в Калиновскую больницу. Маршрут меняют минимум на неделю.
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Игорь Монахов
показать весь комментарий28.07.2020 17:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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