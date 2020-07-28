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106 ресторанов и магазинов оштрафовали в Киеве на прошлой неделе за нарушение карантина
В Киеве с 20 по 25 июля инспекторы Госпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведения, составили 106 протоколов за нарушения норм.
Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госпотребслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Из них - 123 заведения общественного питания, 174 объектов торговли продовольственными товарами, 188 - непродовольственными товарами, рынок и один детский сад.
"Среди нарушителей 32 заведения общественного питания, 32 магазина, 42 - промышленных, один рынок", - уточнили в пресс-службе.
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Конечно это не касается "Слуг Олигархов" и друзей поцЗедента
порушення якого "карантину"? ні де-факто, ні де-юре в Україні карантину немає