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Новости Коронавирус и карантин
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106 ресторанов и магазинов оштрафовали в Киеве на прошлой неделе за нарушение карантина

106 ресторанов и магазинов оштрафовали в Киеве на прошлой неделе за нарушение карантина

В Киеве с 20 по 25 июля инспекторы Госпотребслужбы проверили на соблюдение карантина 485 столичных заведения, составили 106 протоколов за нарушения норм.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Госпотребслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Из них - 123 заведения общественного питания, 174 объектов торговли продовольственными товарами, 188 - непродовольственными товарами, рынок и один детский сад.

"Среди нарушителей 32 заведения общественного питания, 32 магазина, 42 - промышленных, один рынок", - уточнили в пресс-службе.

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106 ресторанов и магазинов оштрафовали в Киеве на прошлой неделе за нарушение карантина 01

карантин (16729) Киев (25668) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Велюр також??
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28.07.2020 17:45 Ответить
Велюру сам осел индульгенцию выписал...он теперь неприкасаем...
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28.07.2020 17:49 Ответить
106 ресторанов и магазинов оштрафовали в Киеве на прошлой неделе за нарушение карантина
Конечно это не касается "Слуг Олигархов" и друзей поцЗедента
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28.07.2020 17:53 Ответить
Сподіваюсь, ці заклади знайдуть нормальних юристів, які допоможуть скласти на інспекторів зворотні заяви і добитися відшкодування моральних та інших збитків
порушення якого "карантину"? ні де-факто, ні де-юре в Україні карантину немає
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28.07.2020 17:59 Ответить
А котлету так и не оштрафовали, видать корона не берет таких как они. Значит нужно лекарство от вранья, а не от короны.
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28.07.2020 18:33 Ответить
Страна ментов только и может штрафовать и это достижение конечно посли одинадцати вирус ложится спать..наплодили дармоедов а госдолг только за месяц на 60 млрд вырос кто отдавать будет за эти афёры с огвз зеленский шо ты твориш
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29.07.2020 07:52 Ответить
Корупційні окружні-адміністративні суди будуть кошмарити підприємців з причиною і без причини. Казна порожня.
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29.07.2020 08:57 Ответить
 
 