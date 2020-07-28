На Киевщине депутат сельсовета задержан на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

В Киевской области на взятке задержан депутат Пуховского сельского совета Броварского района - председатель земельной комиссии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, депутат требовал взятку за принятие решения о выделении земельного участка на территории Броварского района для ведения сельского хозяйства.

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения депутатом сельсовета взятки в сумме 600 долларов. Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи денежных средств.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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