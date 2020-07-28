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Новости Взяточники
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На Киевщине депутат сельсовета задержан на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

В Киевской области на взятке задержан депутат Пуховского сельского совета Броварского района - председатель земельной комиссии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

На Киевщине депутат сельсовета задержан на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - прокуратура 01

По данным следствия, депутат требовал взятку за принятие решения о выделении земельного участка на территории Броварского района для ведения сельского хозяйства.

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения депутатом сельсовета взятки в сумме 600 долларов. Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи денежных средств.

На Киевщине депутат сельсовета задержан на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - прокуратура 02

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На Киевщине депутат сельсовета задержан на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - прокуратура 03

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: 

взятка (6182) депутат (3320) Киевская область (4192) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+3
Рванул по-крупному и сгорел на работе...
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28.07.2020 18:11 Ответить
+2
600 баксов на киевщине...єто наверное участок на кладбище
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28.07.2020 18:11 Ответить
+2
За то, что так мало взял и глупо при этом попался
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28.07.2020 18:15 Ответить
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Рванул по-крупному и сгорел на работе...
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28.07.2020 18:11 Ответить
600 баксов на киевщине...єто наверное участок на кладбище
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28.07.2020 18:11 Ответить
только если за забором, не в перспективную сторону развития
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28.07.2020 19:01 Ответить
$600 - Мне было бы стыдно!
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28.07.2020 18:13 Ответить
Это смотря, на сколько сложный вопрос. Может там надо было только штампик без очереди поставить.
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28.07.2020 18:14 Ответить
За то, что так мало взял и глупо при этом попался
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28.07.2020 18:15 Ответить
Курочка по зернышку клюет.
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29.07.2020 09:08 Ответить
Опять СБУ! От это работа! Чего не пойму они до сих пор полтавского террориста не арестовали? Или у него просто 600 баксов нет???
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28.07.2020 18:15 Ответить
да будет Вам известно, раз и навсегда, СБ в Украине полностью курирует земельный вопрос и фермеров!
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28.07.2020 19:02 Ответить
Заложили свои коллеги, за демпинг..
Так мало исчо никто не брал..))
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28.07.2020 18:21 Ответить
Цікаво як один депутат міг украсти землю? Без рішення ради про відведення земельної ділянки, без районного начальства і спеціалістів з кадастру. Де розслідування кому і скільки пхав на верх, і чиї там підписи стоять? Це стрільба по горобцях, а орли корупції, які високо літають , дивляться на виставу від мусорні і посміхаються.
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29.07.2020 07:06 Ответить
Аж смешно! Мусора за задержание и подготовку к нему в разы больше бюджетных денег спишут.
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29.07.2020 09:07 Ответить
 
 