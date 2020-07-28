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У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФ зачесть в будущие периоды

У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФ зачесть в будущие периоды

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения Covid-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена.

Об этом говорится в решении Киевсовета "О некоторых вопросах уплаты паевого участия (взноса) по договорам относительно паевого участия в содержании объектов благоустройства", которое поддержали 70 депутатов, передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на  сайт Киеврады.

Соответствующее решение распространяется на владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, владельцев (пользователей) площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства.

"Мы уменьшаем финансовую нагрузку на предпринимателей Киева. Паевые взносы владельцы малых архитектурных форм оплатили фактически с декабря по июнь. Но многие из них в период карантина не работали, соответственно не получали прибыли. Поэтому мы предлагаем плату за тот срок, который предприниматели не работали, зачислить на будущий период ", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Сергей Артеменко.

Автор: 

Кличко Виталий (4652) МАФы (141)


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Во вторник, 28 июля, мэр Киева Виталий Кличко появился на заседании Киевсовета на костылях.

«Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», - сказал Кличко.
Мэр столицы отметил, что ему не привыкать к травмам.
«Теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять!» - пошутил он.

У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФ зачесть в будущие периоды - Цензор.НЕТ 3201

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28.07.2020 18:18 Ответить
Кто накостылял Кличко?
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28.07.2020 18:28 Ответить
"поздно вечером гонял вандалов"

Да, бокс - всему голова.
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28.07.2020 18:28 Ответить
похоже, что вандалы догнали-таки кличка. Засада Дубинского?
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28.07.2020 18:58 Ответить
Судя по тому, что надорвано ахиллово сухожилие - таки да. ))
Дубинский наверняка был в компании с другим "вандалом", Пальчевским.
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28.07.2020 21:11 Ответить
Мудрилло!
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28.07.2020 18:19 Ответить
Лучше бы он решил задачу сколько будет дважды два ...
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28.07.2020 18:31 Ответить
Кличко собирался
в Истории анналы,
но не повезло -
догнали вандалы!



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28.07.2020 19:12 Ответить
...было время леня космос голову бинтом обматывал. -технологи нынче другие).....виталька! оно тебе надо? если ипотека-соберем миром как нибудь)
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28.07.2020 22:54 Ответить
 
 