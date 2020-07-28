У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФ зачесть в будущие периоды
Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения Covid-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена.
Об этом говорится в решении Киевсовета "О некоторых вопросах уплаты паевого участия (взноса) по договорам относительно паевого участия в содержании объектов благоустройства", которое поддержали 70 депутатов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Киеврады.
Соответствующее решение распространяется на владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, владельцев (пользователей) площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства.
"Мы уменьшаем финансовую нагрузку на предпринимателей Киева. Паевые взносы владельцы малых архитектурных форм оплатили фактически с декабря по июнь. Но многие из них в период карантина не работали, соответственно не получали прибыли. Поэтому мы предлагаем плату за тот срок, который предприниматели не работали, зачислить на будущий период ", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Сергей Артеменко.
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«Прошлая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие», - сказал Кличко.
Мэр столицы отметил, что ему не привыкать к травмам.
«Теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять!» - пошутил он.
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Да, бокс - всему голова.
Дубинский наверняка был в компании с другим "вандалом", Пальчевским.
в Истории анналы,
но не повезло -
догнали вандалы!